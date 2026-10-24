Đời thực trẻ trung, quyến rũ của cô bán bánh rán đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV

Cô bán bánh rán gây sốt trên phim giờ vàng VTV

Bộ phim "Căn nhà không mái che" lên sóng VTV3 ở chặng đầu nhưng đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Đặc biệt là câu chuyện về gia đình Hạnh (Huyền Lizzie) đã gây xúc động mạnh, khiến nhiều khán giả rơi lệ về thương cho hoàn cảnh của cô và các con. Một ấn tượng nữa đó là ở tuyến nhân vật phụ - cô Tươi (Trang Moon) bán bánh rán mới xuất hiện trong hai phân cảnh ngắn (mỗi phân cảnh chỉ khoảng 1 phút) nhưng đã lập tức "gây bão" mạng xã hội.

Theo Thời báo VTV, trong tập 3 "Căn nhà không mái che", chỉ với trích đoạn ngắn ngủi chặn xe tải dúi bánh rán cho bé Mai để "cưa" anh Toản (Duy Hưng) - bố của Mai và Triết, nhân vật cô Tươi bán bánh rán lập tức phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Sự duyên dáng, tưng tửng cùng chất giọng địa phương đặc trưng đã nhận về hàng triệu lượt "thả tim" và thích thú từ khán giả.

Cô Tươi bán bánh rán đang gây sốt trên phim "Căn nhà không mái che". Ảnh VTV

Trong phân đoạn ngắn ngủi khoảng 1 phút ở tập 5, khi nhân vật Tươi xuất hiện đi rao bánh rán giữa khu chợ quê tiếp tục khiến khán giả thích thú. Với nét diễn sởi lởi, tưng tửng cùng giọng lém lỉnh đặc trưng, màn trò chuyện buôn bán rôm rả của cô với chị Hảo (Minh Cúc) mang lại tiếng cười sảng khoái. Sự vô tư, duyên dáng và hết lòng vì "crush" của cô Tươi đã thổi một luồng gió tươi vui, làm dịu bớt những căng thẳng, kịch tính trong mạch phim.

Không chỉ chất giọng và nét diễn mà tạo hình của Tươi qua sự thể hiện nhập vai thành công của Trang Moon đã mang lại sự thú vị với khán giả. Cô khoác lên mình tạo hình vô cùng "chói mắt": chiếc áo hồng chóe, mũ rộng vành màu xanh tím/ đỏ, đôi bông tai vàng bản to, đôi dép tông sắc màu cùng chiếc nốt ruồi nổi bật trên mặt.

Trang Moon gây ấn tượng với khán giả dù nhân vật Tươi xuất hiện ở các phân đoạn ngắn. Ảnh VTV

Diễn viên Trang Moon là ai?

Khác xa với hình ảnh "sến sẩm" và đồng bóng trên phim, đảm nhận vai Tươi là nữ diễn viên Trang Moon - người từng quen thuộc với khán giả qua vai Thảo "cô em chồng ghê gớm" trong "Sống chung với mẹ chồng". Cô từng tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình, trong đó có bộ phim "Khi đàn ông góa vợ bật khóc" từng rất hot trên mạng xã hội. Vai diễn cô Tươi đánh dấu sự trở lại phim truyền hình của cô sau hơn 4 năm vắng bóng để sinh con và theo học cao học.

Diễn viên Trang Moon hiện đã sở hữu tấm bằng Thạc sĩ Marketing. Ảnh VTV

Diễn viên Trang Moon tên thật là Nguyễn Thị Trang sinh năm 1992, từng là sinh viên của trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Khác với vẻ ngoài giản dị, kín đáo trên phim, ngoài đời, Trang Moon sở hữu ngoại hình khá dễ thương, xinh xắn với phong cách ăn mặc sành điệu, gợi cảm.

Ngoài đời, Trang Moon là người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung và quyến rũ. Ảnh FBNV

Về học vấn, Trang Moon từng theo học tại 3 trường đại học gồm Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Đại học Thương mại và Đại học Luật Hà Nội, vừa chính thức nhận bằng Thạc sĩ Marketing. Nữ diễn viên hiện là mẹ của 2 cô con gái nhỏ.

Trang Moon xinh đẹp ngoài đời thường, khác xa hình ảnh giản dị trên phim. (Ảnh: FBNV)

Về giọng nói đặc biệt của Tươi, được biết, Trang Moon đã chủ động xin đạo diễn Bùi Tiến Huy cho cô chủ động biến tấu, lái theo giọng vùng ven để tạo nét chân thật và độc đáo nhất cho nhân vật. Sự sáng tạo cùng khả năng ứng biến linh hoạt cùng các bạn diễn đã giúp nữ diễn viên ghi điểm tuyệt đối trong lòng người xem.

Theo VOV, quãng thời gian rời phim trường của Trang Moon gắn với nhiều thay đổi trong cuộc sống cá nhân. Nữ diễn viên sinh hai con trong vòng ba năm và từng tăng gần 30 kg khi mang thai. Sau sinh, cô phải dành nhiều thời gian để lấy lại vóc dáng.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của diễn viên Trang Moon. Ảnh FBNV

Ở tuổi ngoài 30, Trang Moon nhìn việc trở lại diễn xuất thực tế hơn so với thời điểm mới vào nghề. Cô thừa nhận khó cạnh tranh với lớp diễn viên trẻ có ngoại hình sáng và diễn xuất tốt, vì vậy không đặt toàn bộ cuộc sống vào chuyện phải liên tục xuất hiện trên phim.

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