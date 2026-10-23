Tin sao 23/10: Hoa hậu H'Hen Niê hạnh phúc bên con gái khi du lịch châu Âu, nhan sắc tuổi 35 của Khổng Tú Quỳnh

Thứ sáu, 20:00 23/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình khi du lịch tại Cộng hòa Czech, trong khi đó ca sĩ Khổng Tú Quỳnh gây chú ý bởi nhan sắc trẻ trung ở tuổi 35.

Khổng Tú Quỳnh xinh đẹp tuổi 35 và H ' Hen Niê hạnh phúc bên con gái tại trời Âu - Ảnh 1.

Khổng Tú Quỳnh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh xinh tươi tràn đầy năng lượng với điểm nhấn là chiếc áo ren tôn làn da trắng mịn, gợi cảm.

Khổng Tú Quỳnh xinh đẹp tuổi 35 và H ' Hen Niê hạnh phúc bên con gái tại trời Âu - Ảnh 2.

Ở tuổi 35, Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ, gợi nhớ hình ảnh “Công chúa dâu tây” từng làm nên tên tuổi một thời.

Khổng Tú Quỳnh xinh đẹp tuổi 35 và H ' Hen Niê hạnh phúc bên con gái tại trời Âu - Ảnh 3.

Ca sĩ Quang Vinh đăng tải hình ảnh trên máy bay rời Hong Kong đi Canada sau khi kết thúc những ngày quay vlog ở Hong Kong.

Khổng Tú Quỳnh xinh đẹp tuổi 35 và H ' Hen Niê hạnh phúc bên con gái tại trời Âu - Ảnh 4.

Ca sĩ Hiền Thục khiến người hâm mộ trầm trồ trước nhan sắc tươi trẻ ở tuổi U50 trong loạt ảnh mới được cô đăng tải trên trang cá nhân.

Khổng Tú Quỳnh xinh đẹp tuổi 35 và H ' Hen Niê hạnh phúc bên con gái tại trời Âu - Ảnh 5.

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên con gái trong chuyến du lịch, tham quan nhiều nơi ở Cộng hòa Czech.

Khổng Tú Quỳnh xinh đẹp tuổi 35 và H ' Hen Niê hạnh phúc bên con gái tại trời Âu - Ảnh 6.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy thu hút sự chú ý với hình ảnh gợi cảm cùng nhan sắc cuốn hút.

Khổng Tú Quỳnh xinh đẹp tuổi 35 và H ' Hen Niê hạnh phúc bên con gái tại trời Âu - Ảnh 7.

Chi Pu chia sẻ khoảnh khắc hài hước cùng Steven Nguyễn, cả hai cùng góp mặt trong phim điện ảnh "Chị Chị, Em Em 3".

Khổng Tú Quỳnh xinh đẹp tuổi 35 và H ' Hen Niê hạnh phúc bên con gái tại trời Âu - Ảnh 8.

Quỳnh Nga chia sẻ hình ảnh xinh tươi kèm dòng trạng thái mà cô tâm đắc: "Đôi khi bình yên đơn giản là, hôm nay trời thật đẹp và chả có gì làm ta bận lòng".

(Ảnh FB nhân vật)

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