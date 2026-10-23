Tin sao 23/10: Hoa hậu H'Hen Niê hạnh phúc bên con gái khi du lịch châu Âu, nhan sắc tuổi 35 của Khổng Tú Quỳnh
GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình khi du lịch tại Cộng hòa Czech, trong khi đó ca sĩ Khổng Tú Quỳnh gây chú ý bởi nhan sắc trẻ trung ở tuổi 35.
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