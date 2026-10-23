Tin sao 23/10: Hoa hậu H'Hen Niê hạnh phúc bên con gái khi du lịch châu Âu, nhan sắc tuổi 35 của Khổng Tú Quỳnh

2 giờ trước

GĐXH - "Tương lai, dù ở phiên bản nào, mọi người vẫn sẽ nhận ra Đức Phúc qua những điều chân thành nhất", nam ca sĩ bày tỏ, đồng thời cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm, động viên và thấu hiểu mình.