Diễn viên phim truyền hình 'Sex Education' gây ấn tượng với vai cảnh sát

Theo Thời báo VTV (dẫn nguồn từ The Guardian, Nine), sau hình ảnh Otis nhút nhát trong phim truyền hình "Sex Education", diễn viên Asa Butterfield xuất hiện với bộ đồng phục cảnh sát trong "Gnomes". Vai diễn mới đưa anh đến một thị trấn nhỏ của Úc, nơi những bức tượng thần lùn trang trí sân vườn bất ngờ sống dậy và tấn công người dân.

Trong bài đánh giá bộ phim, The Guardian khen Asa Butterfield thể hiện được vẻ oai phong đầy giả tạo của viên cảnh sát Arnold Kipps. Arnold đã sống cả đời tại thị trấn Nompton và yêu cuộc sống nơi đây. Người dân địa phương đặc biệt yêu thích những bức tượng thần lùn, thậm chí tổ chức lễ hội thường niên mang tên Gnome-a-Palooza để tôn vinh chúng.

Asa Butterfield vào vai một cảnh sát trong "Gnomes". (Ảnh: Stan)



Cuộc sống quen thuộc của Arnold bị xáo trộn khi Ellie McKay (Megan Smart), đồng nghiệp cũ đồng thời là người yêu cũ của anh, trở về sau nhiều năm làm việc ở thành phố. Đúng lúc Arnold đối diện nguy cơ mất việc, một thế lực tà ác thức tỉnh, biến những món đồ trang trí thành mối đe dọa với cả thị trấn. Tình thế buộc Arnold, Ellie và các đồng nghiệp phải hợp sức chống lại những bức tượng khát máu.

Theo nam diễn viên Asa Butterfield, bộ phim mang tinh thần kinh dị pha giễu nhại của thập niên 1990, kết hợp với nhịp dựng nhanh, dứt khoát. Cách kể chuyện ấy cũng đặt anh vào những cảnh hành động vừa đòi hỏi sự nghiêm túc, vừa khiến chính người diễn cảm thấy buồn cười. "Đôi khi bạn tự hỏi: Mình đang làm cái quái gì vậy?", anh nói đùa khi nhắc đến những khoảnh khắc nhân vật thể hiện mình như một người hùng hành động.

Asa Butterfield được đánh giá cao với lối diễn xuất đầy sáng tạo (Ảnh: Stan)

Asa Butterfield cho biết anh phải vượt qua cảm giác ngượng ngùng để nhập vai trọn vẹn. Khi đối thủ là những bức tượng thần lùn nhỏ bé, một động tác vốn có vẻ mạnh mẽ cũng có thể trở nên lố bịch. Với anh, sự ngớ ngẩn đó là một phần thú vị của bộ phim.

Asa Butterfield sinh năm 1997 tại London, bắt đầu đóng phim từ nhỏ và ghi dấu ấn qua các tác phẩm như: The Boy in the Striped Pyjamas, Hugo và Ender's Game. Anh được đông đảo khán giả biết đến khi vào vai Otis trong phim truyền hình giáo dục giới tính "Sex Education", phát sóng từ năm 2019 đến 2023.

Diễn viên Asa Butterfield trong phim truyền hình "Sex Education". (Ảnh: Netflix)

Trong "Sex Education", câu chuyện xoay quanh Otis Milburn (do Asa Butterfield thủ vai), một học sinh trung học cảm thấy không thoải mái về vấn đề tình dục và xã hội. Cuộc sống của Otis thay đổi khi cậu trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý bí mật cho các bạn tại trường. Otis hợp tác với Maeve Wiley (Emma Mackey), một học sinh thông minh và tự tin, để cùng giúp đỡ bạn bè giải quyết các vấn đề về tình dục và tình yêu.

Một phần quan trọng của cốt truyện là mối quan hệ giữa Otis và mẹ mình, Jean Milburn (Gillian Anderson), một bác sĩ - chuyên gia tâm lý về tình dục. Mặc dù có mối quan hệ phức tạp, nhưng Jean luôn hỗ trợ con trai trong việc tìm hiểu về chuyện giới tính.



