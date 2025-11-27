Động thái lạ của Kiều Duy ngay trước thềm chung kết Miss International 2025
GĐXH - Kiều Duy xúc động rơi nước mắt khi nhận "quà" đặc biệt trước thềm chung kết Miss International. Tuy nhiên, vị trí xếp hạng hiện tại của người đẹp tại cuộc thi đang khiến fan lo lắng.
Kiều Duy nhận 'món quà' xúc động trước thềm chung kết Miss International 2025
Kiều Duy đang trong giai đoạn quan trọng nhất tại Miss International 2025 khi chỉ còn vài giờ nữa vòng chung kết sẽ chính thức diễn ra tại Nhật Bản. Trước giờ G, trên trang cá nhân, nàng hậu lại bật khóc khi nhận được video ghi nhận lời chúc từ người thân, bạn bè.
"Bị ê-kíp dụ khóc hết nước mắt rồi. Duy không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho Duy. Duy sẽ cố gắng hết sức", "người đẹp Tây đô" chia sẻ.
Dưới phần bình luận, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung an ủi: "Thương lắm lắm!"; Á hậu Kiều Loan cũng để lại lời động viên đàn em: "Chúc em bé thi thật là tốt, về chị dắt đi ăn bù",... Và hàng nghìn khán giả Việt đã gửi gắm lời chúc và niềm tin đến đại diện nhan sắc Việt: "Xinh đẹp và tỏa sáng dành chiến thắng nha", "Cố lên Duy nhé, em sẽ tỏa sáng mà, chúc em may mắn", "Từ Việt Nam gửi đến em một trái tim ấm áp và rất tự hào về em"...
Từ khi sang Nhật Bản để tham gia Miss International, Kiều Duy luôn ghi điểm khi tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, phong thái chỉn chu, chuyên nghiệp trong mọi hoạt động.
Theo đánh giá từ nhiều fan sắc đẹp, đại diện Việt Nam năm nay hội tụ đủ các yếu tố về ngoại hình, kỹ năng sân khấu và giao tiếp. Điều này giúp Kiều Duy trở thành một trong những ứng viên tiềm năng tại đấu trường sắc đẹp danh giá. Đồng thời thành tích đăng quang ấn tượng của Thanh Thủy trước đó càng khiến công chúng càng kỳ vọng vào Kiều Duy.
Bất ngờ thứ hạng của Kiều Duy trước chung kết Miss International 2025
Trước thềm chung kết Miss International 2025, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã tung ra danh sách dự đoán. Bảng xếp hạng lần này quy tụ 20 gương mặt được chuyên trang này đánh giá có khả năng tiến sâu tại đấu trường sắc đẹp danh giá. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Kiều Duy lại không xuất hiện trong danh sách dự đoán.
Theo thứ tự được Missosology công bố, người đẹp đến từ Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng dự đoán, tiếp theo là Peru và Malaysia. Hiện tại, đây là 3 gương mặt được đánh giá cao về ngoại hình lẫn phong độ trước thềm chung kết.
Các người đẹp đến từ Cộng hòa Dominica, Hà Lan, Colombia, Venezuela hay Indonesia cũng góp mặt trong top 10 dự đoán nhờ màn thể hiện ổn định trong suốt quá trình tham gia các hoạt động của cuộc thi.
Ở nhóm sau, người đẹp Canada, Cộng hòa Czech, Ấn Độ, New Zealand, Nga, Philippines và Guatemala thể hiện sự bứt phá qua từng vòng thi, được Missosology đánh giá là "đối thủ tiềm ẩn" có thể gây bất ngờ vào phút chót. Danh sách còn lại gồm Australia, El Salvador, Bangladesh, Ghana và Ba Lan, kèm theo nhóm ứng viên dự bị đến từ Bolivia, Nicaragua, Nepal, Thái Lan và Brazil.
Kiều Duy "vắng mặt" trong bảng dự đoán Top 20 ngay trước thềm chung kết Miss International 2025.
Việc đại diện Việt Nam không góp mặt trong bảng dự đoán gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp. Một số khán giả bày tỏ tiếc nuối, một số khác nhận định bảng dự đoán chỉ mang tính tham khảo, không quyết định kết quả chung cuộc, bởi Miss International thường có tiêu chí đánh giá thiên về sự đồng điệu văn hóa - xã hội và những giá trị truyền tải qua dự án cộng đồng của thí sinh.
Chung kết Miss International 2025 sẽ diễn ra vào ngày 27/11, quy tụ hơn 80 thí sinh đến từ khắp thế giới. Sự kiện được kỳ vọng thu hút sự chú ý nhờ sân khấu hoành tráng và những màn trình diễn đặc sắc trong các phần thi quan trọng như: Trang phục dạ hội và ứng xử.
Đáng chú ý, đương kim Miss International là Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ có màn final walk kết thúc nhiệm kỳ trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Đây được xem là khoảnh khắc đáng mong đợi đối với khán giả Việt Nam, khép lại một nhiệm kỳ tròn đầy của Thanh Thủy trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.
Kiều Duy trong phần thi dạ hội tại bán kết Miss International 2025.
Hậu trường ảnh cưới của nữ diễn viên phim 'giờ vàng' VTV, thái độ của 'nhà trai' khiến fan thích thúGiải trí - 28 phút trước
GĐXH - Chia sẻ hậu trường ảnh cưới, diễn viên Kiều My tiết lộ thái độ "hợp tác" của chú rể khiến fan thích thú.
Phim có NSND Hồng Vân góp mặt xuất hiện giọng hát của 'anh tài' trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Phim "Cưới vợ cho cha" ngoài sự xuất hiện của bộ đôi nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu còn có thêm điểm nhấn là giọng hát của Quốc Thiên.
Top 20 Miss International 2025 lộ diện, Kiều Duy dừng chânGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Kiều Duy - đại diện Việt Nam, không lọt Top 20 Miss International 2025. Dù dừng chân, cô vẫn giành giải nhì Trang phục dân tộc với thiết kế độc đáo.
Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật BảnThế giới showbiz - 3 giờ trước
GĐXH - Ngọc Huyền mới đây đã khoe hình ảnh nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản bên chồng - diễn viên Đình Tú. Cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ bên nhau.
Mỹ nhân nhà Sen Vàng nhắn gửi Thanh Thủy trước thời khắc kết thúc nhiệm kỳ quốc tếGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Thanh Thủy sắp khép lại nhiệm kỳ Miss International đầy ấn tượng và chờ đón người kế nhiệm. Dàn mỹ nhân nhà Sen Vàng đồng loạt gửi những lời chúc tốt đẹp đến đàn em.
Các ứng viên giám đốc 'chạm mặt' nhau, Phó bí thư tỉnh Sách nhận tin dữXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 20 phim “Lằn ranh”, ông Sách bàng hoàng khi biết Bí thư tỉnh Sơn giấu bệnh ung thư, khiến cục diện nhân sự thêm căng và khó lường nhiều hơn nữa.
Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Nhân dịp sinh nhật vợ, Kim Lý đã dành những lời ngợi ca đến Hồ Ngọc Hà rằng cô là người mẹ, người bạn đời tuyệt vời. Sau 8 năm chung sống, họ có một gia đình bình yên và nhiều hạnh phúc.
Ekip 'Mưa đỏ' biểu diễn tại chương trình 'Giai điệu Tự hào: Vang mãi Bài ca người lính'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Giai điệu Tự hào" với chủ đề "Vang mãi Bài ca người lính" chính thức phát sóng lúc 20h10 ngày 7/12/2025 trên kênh VTV1.
Bất ngờ mối quan hệ của danh ca Ngọc Sơn và 'búp bê' Thanh ThảoGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Mừng sinh nhật danh ca Ngọc Sơn, "búp bê" Thanh Thảo gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chứng tỏ tình cảm bền chặt suốt gần 3 thập kỷ của 2 anh em.
Bố mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ýGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà không chỉ gây chú ý khi có hành động ý nghĩa hướng về miền Trung mà còn được bố mẹ chồng từ Thụy Điển về Việt Nam chúc mừng tuổi mới.
Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la có hành động gây chú ýGiải trí
GĐXH - Subeo - quý tử nhà Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La gây bất ngờ khi dùng tiền tiết kiệm mua nhu yếu phẩm, trực tiếp chở tới điểm cứu trợ để gửi đồng bào miền Trung.