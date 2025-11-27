Động thái lạ của Kiều Duy ngay trước thềm chung kết Miss International 2025

Kiều Duy diện 2 trang phục gây chú ý ở Bán kết Miss International 2025 GĐXH - Phần thi dạ hội và áo tắm của Kiều Duy tại Bán kết Miss International 2025 mới diễn ra đã thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Kiều Duy nhận 'món quà' xúc động trước thềm chung kết Miss International 2025

Kiều Duy đang trong giai đoạn quan trọng nhất tại Miss International 2025 khi chỉ còn vài giờ nữa vòng chung kết sẽ chính thức diễn ra tại Nhật Bản. Trước giờ G, trên trang cá nhân, nàng hậu lại bật khóc khi nhận được video ghi nhận lời chúc từ người thân, bạn bè.

"Bị ê-kíp dụ khóc hết nước mắt rồi. Duy không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho Duy. Duy sẽ cố gắng hết sức", "người đẹp Tây đô" chia sẻ.

Dưới phần bình luận, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung an ủi: "Thương lắm lắm!"; Á hậu Kiều Loan cũng để lại lời động viên đàn em: "Chúc em bé thi thật là tốt, về chị dắt đi ăn bù",... Và hàng nghìn khán giả Việt đã gửi gắm lời chúc và niềm tin đến đại diện nhan sắc Việt: "Xinh đẹp và tỏa sáng dành chiến thắng nha", "Cố lên Duy nhé, em sẽ tỏa sáng mà, chúc em may mắn", "Từ Việt Nam gửi đến em một trái tim ấm áp và rất tự hào về em"...

Từ khi sang Nhật Bản để tham gia Miss International, Kiều Duy luôn ghi điểm khi tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, phong thái chỉn chu, chuyên nghiệp trong mọi hoạt động.

Theo đánh giá từ nhiều fan sắc đẹp, đại diện Việt Nam năm nay hội tụ đủ các yếu tố về ngoại hình, kỹ năng sân khấu và giao tiếp. Điều này giúp Kiều Duy trở thành một trong những ứng viên tiềm năng tại đấu trường sắc đẹp danh giá. Đồng thời thành tích đăng quang ấn tượng của Thanh Thủy trước đó càng khiến công chúng càng kỳ vọng vào Kiều Duy.

Bất ngờ thứ hạng của Kiều Duy trước chung kết Miss International 2025

Trước thềm chung kết Miss International 2025, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã tung ra danh sách dự đoán. Bảng xếp hạng lần này quy tụ 20 gương mặt được chuyên trang này đánh giá có khả năng tiến sâu tại đấu trường sắc đẹp danh giá. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Kiều Duy lại không xuất hiện trong danh sách dự đoán.

Theo thứ tự được Missosology công bố, người đẹp đến từ Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng dự đoán, tiếp theo là Peru và Malaysia. Hiện tại, đây là 3 gương mặt được đánh giá cao về ngoại hình lẫn phong độ trước thềm chung kết.

Các người đẹp đến từ Cộng hòa Dominica, Hà Lan, Colombia, Venezuela hay Indonesia cũng góp mặt trong top 10 dự đoán nhờ màn thể hiện ổn định trong suốt quá trình tham gia các hoạt động của cuộc thi.

Ở nhóm sau, người đẹp Canada, Cộng hòa Czech, Ấn Độ, New Zealand, Nga, Philippines và Guatemala thể hiện sự bứt phá qua từng vòng thi, được Missosology đánh giá là "đối thủ tiềm ẩn" có thể gây bất ngờ vào phút chót. Danh sách còn lại gồm Australia, El Salvador, Bangladesh, Ghana và Ba Lan, kèm theo nhóm ứng viên dự bị đến từ Bolivia, Nicaragua, Nepal, Thái Lan và Brazil.

Kiều Duy "vắng mặt" trong bảng dự đoán Top 20 ngay trước thềm chung kết Miss International 2025.

Việc đại diện Việt Nam không góp mặt trong bảng dự đoán gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp. Một số khán giả bày tỏ tiếc nuối, một số khác nhận định bảng dự đoán chỉ mang tính tham khảo, không quyết định kết quả chung cuộc, bởi Miss International thường có tiêu chí đánh giá thiên về sự đồng điệu văn hóa - xã hội và những giá trị truyền tải qua dự án cộng đồng của thí sinh.

Chung kết Miss International 2025 sẽ diễn ra vào ngày 27/11, quy tụ hơn 80 thí sinh đến từ khắp thế giới. Sự kiện được kỳ vọng thu hút sự chú ý nhờ sân khấu hoành tráng và những màn trình diễn đặc sắc trong các phần thi quan trọng như: Trang phục dạ hội và ứng xử.

Đáng chú ý, đương kim Miss International là Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ có màn final walk kết thúc nhiệm kỳ trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Đây được xem là khoảnh khắc đáng mong đợi đối với khán giả Việt Nam, khép lại một nhiệm kỳ tròn đầy của Thanh Thủy trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.