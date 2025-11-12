Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Mẹ đẻ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu Quốc tế

Thứ tư, 19:00 12/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Kiều Duy chính thức dự thi Hoa hậu Quốc tế 2025. Trong ngày tiễn con gái lên đường thi quốc tế, mẹ đẻ nàng hậu gây chú ý với diện mạo trẻ trung và được ê-kíp tặng bất ngờ.

Mẹ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu quốc tế 2025 - Ảnh 1.Thanh Thủy mặc áo dài đỏ, rạng rỡ xuất hiện tại Hà Nội sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy chọn trang phục áo dài đỏ nền nã nhưng cũng vô cùng nổi bật, rạng rỡ, khoe trọn vóc dáng chuẩn hoa hậu.

Hoa hậu Kiều Duy đã chính thức có mặt tại Nhật Bản, khởi đầu cho hành trình chinh phục vương miện Miss International 2025 - Hoa hậu Quốc tế 2025. Với việc nhận dải sash Việt Nam từ tổ chức Miss International, Kiều Duy đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cha mẹ, người thân và những người hâm mộ. 

Trước đó, tối 11/11, Kiều Duy đã mang theo hành trang là 30 bộ trang phục từ 15 nhà thiết kế được làm riêng, kèm phụ kiện phù hợp với từng hoạt động để lên đường sang Nhật. Ngoài các thiết kế thời trang, hành lý của Kiều Duy còn có nhiều món quà mang đậm dấu ấn văn hóa Việt để tặng bạn bè quốc tế.

Mẹ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu quốc tế 2025 - Ảnh 2.

Kiều Duy chính thức nhận dải sash Việt Nam từ tổ chức Miss International.

Mẹ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu quốc tế 2025 - Ảnh 3.

Kiều Duy hội ngộ các thí sinh Miss International 2025.

Kiều Duy chuẩn bị những chiếc khăn rằn - biểu tượng của miền Tây Nam Bộ, quê hương cô - làm quà tặng cho các thí sinh quốc tế. Trên khăn được thêu tên và quốc kỳ của từng nước, do êkíp đặt làm trước hai tháng.

Cô cho biết đã dành nhiều tháng rèn luyện kỹ năng catwalk, giao tiếp, ứng xử, tiếng Anh, thanh nhạc và vũ đạo. Đồng thời cô phát triển dự án nhân ái "Chạm" - hỗ trợ tủ thuốc và vật dụng y tế cho các trạm y tế địa phương.

Trước giờ bay sang Nhật Bản, cha mẹ và người thân từ Cần Thơ lên TP HCM tiễn con gái đi thi quốc tế. Đặc biệt, ê-kíp tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ, khiến Kiều Duy xúc động rơi nước mắt.

Mẹ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu quốc tế 2025 - Ảnh 4.
Mẹ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu quốc tế 2025 - Ảnh 5.

Kiều Duy mang theo nhiều món quà quê hương để tặng bạn bè quốc tế.

Mẹ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu quốc tế 2025 - Ảnh 6.
Mẹ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu quốc tế 2025 - Ảnh 7.

Trước giờ bay sang Nhật Bản, ê-kíp tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ, khiến người đẹp xúc động rơi nước mắt. Fan sắc đẹp bất ngờ với sắc vóc trẻ trung của mẹ đẻ Kiều Duy.

Mẹ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu quốc tế 2025 - Ảnh 8.

Cha mẹ và người thân từ Cần Thơ lên TP HCM tiễn cô đi thi.

Nguyễn Ngọc Kiều Duy sinh năm 2003, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học FPT Cần Thơ. Cô cao 1m69, số đo 88-63-90 cm, từng giành danh hiệu Người đẹp Tây Đô 2023. Cô khởi hành sang Nhật Bản ngày 11/11 để bắt đầu hành trình dự thi Miss International 2025.

Theo lịch trình, Miss International 2025 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 12 đến 27/11, gồm các phần thi tài năng, phỏng vấn, trình diễn bikini và trang phục dân tộc..

Miss International ra đời năm 1960, là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World và Miss Universe. Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy chiến thắng, trở thành người đẹp Việt đầu tiên đăng quang, và sẽ có màn final walk trong đêm chung kết năm nay.


 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Soi' ứng xử của Tân Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy

'Soi' ứng xử của Tân Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy

Chân dung nữ sinh FPT Kiều Duy vừa đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam

Chân dung nữ sinh FPT Kiều Duy vừa đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam

Vừa đăng quang Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy làm vedette trên sàn diễn thời trang

Vừa đăng quang Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy làm vedette trên sàn diễn thời trang

Thanh Thủy mặc áo dài đỏ, rạng rỡ xuất hiện tại Hà Nội sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế

Thanh Thủy mặc áo dài đỏ, rạng rỡ xuất hiện tại Hà Nội sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế

Thanh Thủy và hành trình từ Hoa hậu Việt Nam tới Hoa hậu Quốc tế

Thanh Thủy và hành trình từ Hoa hậu Việt Nam tới Hoa hậu Quốc tế

Cùng chuyên mục

Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - NSND Khải Hưng đã về hưu từ rất lâu nhưng hiện tại, ông sống giản dị và tiếp tục cống hiến cho phim ảnh, được khán giả bao thế hệ yêu mến.

Phim của Lý Hải nhận tin vui ở Mỹ

Phim của Lý Hải nhận tin vui ở Mỹ

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải đã hạnh phúc khoe niềm vui khi 2 phim của anh nhận được giải thưởng ở Mỹ.

Phó bí thư tỉnh Sách và Chủ tịch tỉnh Thủy 'va nhau' trong lựa chọn giám đốc Sở tài chính

Phó bí thư tỉnh Sách và Chủ tịch tỉnh Thủy 'va nhau' trong lựa chọn giám đốc Sở tài chính

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 9 "Lằn ranh", chuyện sắp xếp nhân sự trong tỉnh khiến cho những người lãnh đạo tỉnh Việt Đông đau đầu.

Mỹ nhân quê Ninh Bình lần đầu công khai diện mạo chồng thiếu gia

Mỹ nhân quê Ninh Bình lần đầu công khai diện mạo chồng thiếu gia

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hương Liên - mỹ nhân quê Ninh Bình - vừa công khai diện mạo chồng thiếu gia trong bộ ảnh cưới lung linh. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ tháng 7.

Bị đồn đoán về giới tính, nam diễn viên mặc áo len giữa mùa hè trong 'Cách em 1 milimet' nói gì?

Bị đồn đoán về giới tính, nam diễn viên mặc áo len giữa mùa hè trong 'Cách em 1 milimet' nói gì?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH – Đức Châu vào vai Trọng trong "Cách em 1 milimet". Ở phim, anh có style đồng bóng, chính điều đó nhiều người đồn đoán hoặc nghi ngờ về giới tính của anh. Trước việc này, Đức Châu nói gì?

Việt Nam từ 'thị trường khán giả' đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu

Việt Nam từ 'thị trường khán giả' đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu

Giải trí - 8 giờ trước

Hai đêm diễn bùng nổ của "ông hoàng Kpop" G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Nữ MC nổi tiếng VTV được chồng tặng xe sang trong ngày sinh nhật

Nữ MC nổi tiếng VTV được chồng tặng xe sang trong ngày sinh nhật

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - MC Mỹ Lan mới đây khiến khán giả choáng ngợp khi khoe quà sinh nhật là một chiếc xe sang có giá trị lớn.

Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh 'éo le', Kim Ngân bất ngờ 'tỏ tình' với Dũng

Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh 'éo le', Kim Ngân bất ngờ 'tỏ tình' với Dũng

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam bất ngờ khi Toàn bỗng dưng trở về, trong khi đó Kim Ngân khiến Dũng ngạc nhiên trước màn "tỏ tình".

Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hôn

Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hôn

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH- Tập 41 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi Mỹ Anh quyết định ly hôn.

Thương Tín từ chối nhận giúp đỡ

Thương Tín từ chối nhận giúp đỡ

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Thương Tín hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn: buồn bã và trầm cảm, từ chối sự giúp đỡ từ mọi người.

Xem nhiều

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2

Giải trí

GĐXH - NSND Quốc Khánh có hơn 40 năm cống hiến với nghề diễn và có nhiều thành công, khi về hưu anh vẫn mệt mài với sân khấu, sống bình dị trong căn nhà 10m2.

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Câu chuyện văn hóa
'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

Câu chuyện văn hóa
Thương Tín từ chối nhận giúp đỡ

Thương Tín từ chối nhận giúp đỡ

Giải trí
Nữ MC nổi tiếng VTV được chồng tặng xe sang trong ngày sinh nhật

Nữ MC nổi tiếng VTV được chồng tặng xe sang trong ngày sinh nhật

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top