Mẹ đẻ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu Quốc tế
GĐXH - Hoa hậu Kiều Duy chính thức dự thi Hoa hậu Quốc tế 2025. Trong ngày tiễn con gái lên đường thi quốc tế, mẹ đẻ nàng hậu gây chú ý với diện mạo trẻ trung và được ê-kíp tặng bất ngờ.
Hoa hậu Kiều Duy đã chính thức có mặt tại Nhật Bản, khởi đầu cho hành trình chinh phục vương miện Miss International 2025 - Hoa hậu Quốc tế 2025. Với việc nhận dải sash Việt Nam từ tổ chức Miss International, Kiều Duy đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cha mẹ, người thân và những người hâm mộ.
Trước đó, tối 11/11, Kiều Duy đã mang theo hành trang là 30 bộ trang phục từ 15 nhà thiết kế được làm riêng, kèm phụ kiện phù hợp với từng hoạt động để lên đường sang Nhật. Ngoài các thiết kế thời trang, hành lý của Kiều Duy còn có nhiều món quà mang đậm dấu ấn văn hóa Việt để tặng bạn bè quốc tế.
Kiều Duy chuẩn bị những chiếc khăn rằn - biểu tượng của miền Tây Nam Bộ, quê hương cô - làm quà tặng cho các thí sinh quốc tế. Trên khăn được thêu tên và quốc kỳ của từng nước, do êkíp đặt làm trước hai tháng.
Cô cho biết đã dành nhiều tháng rèn luyện kỹ năng catwalk, giao tiếp, ứng xử, tiếng Anh, thanh nhạc và vũ đạo. Đồng thời cô phát triển dự án nhân ái "Chạm" - hỗ trợ tủ thuốc và vật dụng y tế cho các trạm y tế địa phương.
Trước giờ bay sang Nhật Bản, cha mẹ và người thân từ Cần Thơ lên TP HCM tiễn con gái đi thi quốc tế. Đặc biệt, ê-kíp tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ, khiến Kiều Duy xúc động rơi nước mắt.
Kiều Duy mang theo nhiều món quà quê hương để tặng bạn bè quốc tế.
Trước giờ bay sang Nhật Bản, ê-kíp tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ, khiến người đẹp xúc động rơi nước mắt. Fan sắc đẹp bất ngờ với sắc vóc trẻ trung của mẹ đẻ Kiều Duy.
Nguyễn Ngọc Kiều Duy sinh năm 2003, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học FPT Cần Thơ. Cô cao 1m69, số đo 88-63-90 cm, từng giành danh hiệu Người đẹp Tây Đô 2023. Cô khởi hành sang Nhật Bản ngày 11/11 để bắt đầu hành trình dự thi Miss International 2025.
Theo lịch trình, Miss International 2025 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 12 đến 27/11, gồm các phần thi tài năng, phỏng vấn, trình diễn bikini và trang phục dân tộc..
Miss International ra đời năm 1960, là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World và Miss Universe. Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy chiến thắng, trở thành người đẹp Việt đầu tiên đăng quang, và sẽ có màn final walk trong đêm chung kết năm nay.
