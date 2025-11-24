Kiều Duy diện 2 trang phục gây chú ý ở Bán kết Miss International 2025
GĐXH - Phần thi dạ hội và áo tắm của Kiều Duy tại Bán kết Miss International 2025 mới diễn ra đã thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp.
Trưa nay (giờ Việt Nam), phần thi Bán kết Miss International 2025 đã chính thức diễn ra tại Nhật Bản, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trên toàn thế giới.
Nguyễn Ngọc Kiều Duy - người đẹp Việt Nam chính thức "tranh tài đọ sắc" với hơn 80 nàng hậu đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới để thể hiện bản thân trước giám khảo trong buổi thi quan trọng.
Ở phần thi Trang phục dạ hội, Kiều Duy diện chiếc đầm có dáng yếm, khoe bờ vai thon cùng xương quai xanh. Cô chọn kiểu tóc thẳng suôn dài, khoe nét đẹp nữ tính và thanh lịch khi trình diễn trước ban giám khảo và khán giả tại cuộc thi.
Kiều Duy trong phần thi dạ hội tại bán kết Miss International 2025.
Sau phần thi Trang phục dạ hội, Nguyễn Ngọc Kiều Duy nhanh chóng bước vào phần thi Trang phục áo tắm. Nếu như trước đó, cô ghi điểm với thần thái nữ tính, thanh lịch thì ở phần thi áo tắm, người đẹp Việt thể hiện sự năng động, trẻ trung và quyến rũ.
So với các đối thủ tại cuộc thi, vóc dáng của nàng hậu tuy không quá săn chắc nhưng vẫn thon gọn, quyến rũ và được nhiều khán giả nhận xét tích cực.
Tuy nhiên, đi kèm với sự kỳ vọng là áp lực không nhỏ. Năm ngoái, người đẹp Việt Nam là Huỳnh Thị Thanh Thủy đã xuất sắc đăng quang Miss International.
Năm nay, đương kim hoa hậu là Huỳnh Thị Thanh Thủy góp mặt trong ban giám khảo Bán kết Miss International. Khi chia sẻ về cách chấm điểm tại cuộc thi, Thanh Thủy cho biết ban tổ chức khuyến khích các thí sinh không nên sử dụng điện thoại quá nhiều, chủ yếu là có sự gắn kết cùng nhau ngoài đời thực.
Ngoài ra, đương kim hoa hậu cũng nói thêm, ban giám khảo sẽ đánh giá thí sinh dựa trên tiêu chí thanh lịch, biết cách tạo sự nổi bật cho bản thân nhưng không lấn át người khác.
Nguyễn Ngọc Kiều Duy sinh năm 2003, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học FPT Cần Thơ. Cô cao 1m69, số đo 88-63-90 cm, từng giành danh hiệu Người đẹp Tây Đô 2023.
Hành trình dự thi Miss International 2025 của Hoa hậu Kiều Duy kéo dài hơn 2 tuần, từ ngày 12-27/11. Ngoài các phần thi quan trọng như tài năng, phỏng vấn, trình diễn bikini và trang phục dân tộc, đại diện Việt Nam sẽ cùng các thí sinh di chuyển giữa nhiều thành phố, tham gia hoạt động từ thiện đồng thời gặp gỡ và giao lưu văn hóa.
Đêm chung kết cuộc thi Miss International 2025 diễn ra vào ngày 27/11. Đương kim Miss International Huỳnh Thị Thanh Thuỷ sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.
7 lý do nha đam trở thành “thần dược” trong làm đẹpĐẹp - 1 ngày trước
Nha đam (lô hội) là loại cây quen thuộc, dễ trồng nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho da và cơ thể. Nhờ đặc tính dịu nhẹ, giàu vitamin và enzyme, nha đam từ lâu đã được phụ nữ sử dụng như một nguyên liệu làm đẹp tự nhiên.
Hoa hậu quê Đà Nẵng gây chú ý trên đường phố Nhật BảnĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu quê Đà Nẵng - Huỳnh Thị Thanh Thủy gây chú ý khi khoe bộ ảnh giản dị khi đồng hành cùng Miss International 2025 tại Nhật Bản.
Bài tập tốt nhất giúp giảm 5 kg trong 3 tuầnGiảm cân - 2 ngày trước
Khi thời tiết lạnh hoặc không thể chạy bộ ngoài trời, bài tập Jumping jacks là lựa chọn thay thế cực kỳ hiệu quả, dễ thực hiện tại nhà và không cần thiết bị. Chỉ với 10 phút tập luyện mỗi ngày, bài tập đơn giản này có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh toàn thân và giảm cân.
Trần Tiểu Vy gây chú ý khi hóa 'cô bé mùa đông'Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Trần Tiểu Vy gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành "cô bé mùa đông". Khám phá phong cách độc đáo và sự thu hút của cô trong bộ ảnh thời trang mới này.
Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị HuyềnThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.
Mất răng số 7 và hậu quả khó lường! Trồng răng Implant số 7 giá bao nhiêu?Đẹp - 4 ngày trước
Chịu lực nhai mạnh nhất cung hàm, đồng nghĩa với việc răng số 7 có nguy cơ bị sâu, gãy, vỡ hoặc viêm nhiễm cao hơn các răng khác.
4 cách phối áo len sành điệu như sao HànĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Áo len luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ của sao Hàn khi Đông đến. Item này luôn được các sao nữ lăng xê nhờ khả năng giữ ấm và dễ dàng phối cùng nhiều phụ kiện. Cùng khám phá và bỏ túi 4 cách phối áo len sành điệu của các mỹ nhân xứ sở Kim Chi dưới đây.
'Nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 90 - Diễm Hương về Việt Nam hội ngộ cùng bạn bèĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn đã bất ngờ xuất hiện hình ảnh của 'Nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 90 - Diễm Hương. Nhan sắc của chị lại gây chú ý.
Cách chăm sóc da mùa đông phòng nứt nẻChăm sóc da - 5 ngày trước
Thời tiết mùa đông thường khô và lạnh khiến da bong tróc, nứt nẻ. Làm sao để khắc phục tình trạng này?
'Cặp chị em' Vbiz Văn Mai Hương - Chi Pu có chiêu siết cân giữ dáng đáng tham khảo ra sao?Đẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Văn Mai Hương - Chi Pu mới đây đã hợp tác trong một dự án âm nhạc, ngoài tài năng cặp đôi ca sĩ còn có nhan sắc xinh đẹp.
4 cách phối áo len sành điệu như sao HànĐẹp
GĐXH - Áo len luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ của sao Hàn khi Đông đến. Item này luôn được các sao nữ lăng xê nhờ khả năng giữ ấm và dễ dàng phối cùng nhiều phụ kiện. Cùng khám phá và bỏ túi 4 cách phối áo len sành điệu của các mỹ nhân xứ sở Kim Chi dưới đây.