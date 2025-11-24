Kiều Duy diện 2 trang phục gây chú ý ở Bán kết Miss International 2025

Sự cố gây tiếc nuối của Kiều Duy với trang phục dân tộc tại Miss International 2025 GĐXH - Trang phục dân tộc của Kiều Duy tại Miss International 2025 gặp sự cố. Không chỉ thế, phần thi này cũng không được phát sóng trực tiếp khiến fan tiếc nuối.

Trưa nay (giờ Việt Nam), phần thi Bán kết Miss International 2025 đã chính thức diễn ra tại Nhật Bản, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trên toàn thế giới.

Nguyễn Ngọc Kiều Duy - người đẹp Việt Nam chính thức "tranh tài đọ sắc" với hơn 80 nàng hậu đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới để thể hiện bản thân trước giám khảo trong buổi thi quan trọng.

Ở phần thi Trang phục dạ hội, Kiều Duy diện chiếc đầm có dáng yếm, khoe bờ vai thon cùng xương quai xanh. Cô chọn kiểu tóc thẳng suôn dài, khoe nét đẹp nữ tính và thanh lịch khi trình diễn trước ban giám khảo và khán giả tại cuộc thi.

Kiều Duy trong phần thi dạ hội tại bán kết Miss International 2025.

Kiều Duy diện mẫu áo tắm 2 mảnh, màu trắng kèm tà lụa phía sau tạo sự nữ tính khi di chuyển và trình diễn.

Sau phần thi Trang phục dạ hội, Nguyễn Ngọc Kiều Duy nhanh chóng bước vào phần thi Trang phục áo tắm. Nếu như trước đó, cô ghi điểm với thần thái nữ tính, thanh lịch thì ở phần thi áo tắm, người đẹp Việt thể hiện sự năng động, trẻ trung và quyến rũ.

So với các đối thủ tại cuộc thi, vóc dáng của nàng hậu tuy không quá săn chắc nhưng vẫn thon gọn, quyến rũ và được nhiều khán giả nhận xét tích cực.

Tuy nhiên, đi kèm với sự kỳ vọng là áp lực không nhỏ. Năm ngoái, người đẹp Việt Nam là Huỳnh Thị Thanh Thủy đã xuất sắc đăng quang Miss International.

Huỳnh Thị Thanh Thủy - đương kim hoa hậu chụp ảnh cùng các thí sinh năm nay, trong đó Kiều Duy. (Ảnh FBNV)

Năm nay, đương kim hoa hậu là Huỳnh Thị Thanh Thủy góp mặt trong ban giám khảo Bán kết Miss International. Khi chia sẻ về cách chấm điểm tại cuộc thi, Thanh Thủy cho biết ban tổ chức khuyến khích các thí sinh không nên sử dụng điện thoại quá nhiều, chủ yếu là có sự gắn kết cùng nhau ngoài đời thực.

Ngoài ra, đương kim hoa hậu cũng nói thêm, ban giám khảo sẽ đánh giá thí sinh dựa trên tiêu chí thanh lịch, biết cách tạo sự nổi bật cho bản thân nhưng không lấn át người khác.

Nguyễn Ngọc Kiều Duy sinh năm 2003, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học FPT Cần Thơ. Cô cao 1m69, số đo 88-63-90 cm, từng giành danh hiệu Người đẹp Tây Đô 2023.

Hành trình dự thi Miss International 2025 của Hoa hậu Kiều Duy kéo dài hơn 2 tuần, từ ngày 12-27/11. Ngoài các phần thi quan trọng như tài năng, phỏng vấn, trình diễn bikini và trang phục dân tộc, đại diện Việt Nam sẽ cùng các thí sinh di chuyển giữa nhiều thành phố, tham gia hoạt động từ thiện đồng thời gặp gỡ và giao lưu văn hóa.

Đêm chung kết cuộc thi Miss International 2025 diễn ra vào ngày 27/11. Đương kim Miss International Huỳnh Thị Thanh Thuỷ sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.