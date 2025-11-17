Sự cố gây tiếc nuối của Kiều Duy với trang phục dân tộc tại Miss International 2025
GĐXH - Trang phục dân tộc của Kiều Duy tại Miss International 2025 gặp sự cố. Không chỉ thế, phần thi này cũng không được phát sóng trực tiếp khiến fan tiếc nuối.
Miss International 2025 đang thu hút sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ sắc đẹp với sự hiện diện của đương kim hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng đại diện nhan sắc Việt Nam năm nay, Nguyễn Ngọc Kiều Duy.
Chiều 16/11, Nguyễn Ngọc Kiều Duy vừa hoàn thành phần thi National Costume thuộc khuôn khổ Miss International 2025. Cô trình diễn bộ trang phục văn hoá dân tộc mang tên “Cửu Long Ẩn Vân” - được lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh, sáng tác dưới triều vua Khải Định. Hình ảnh chín con rồng hiện lên sinh động qua nhiều góc nhìn, khi uy nghi chính diện, lúc mềm mại uốn lượn.
Không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, “Cửu Long Ẩn Vân” còn ẩn chứa giá trị văn hóa sâu sắc. Rồng - biểu tượng của hoàng quyền, mưa thuận gió hòa và sự thịnh vượng. Hình tượng rồng ẩn trong mây mang ý nghĩa cao quý và huyền bí, thể hiện khát vọng vươn tới trời cao, tinh thần hòa hợp giữa con người, thiên nhiên và vũ trụ.
Hoa hậu Kiều Duy và thí sinh quốc tế trước phần thi Trang phục dân tộc
Tuy nhiên, điều khiến fan tiếc nuối là phần thi này năm nay không được phát sóng trực tiếp. Nhiều người hâm mộ Việt Nam bày tỏ sự hụt hẫng khi không được theo dõi phần sự thể hiện của Hoa hậu Kiều Duy. Qua một số đoạn video do thí sinh và ê-kíp đăng tải, Kiều Duy được khán giả nhận xét trình diễn tự tin, bản lĩnh.
Trước khi bước vào phần thi, Kiều Duy chia sẻ rằng dù đã nhiều lần tập luyện và từng trình diễn “Cửu Long Ẩn Vân”, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Khoảnh khắc ngồi chờ đến lượt bước ra sân khấu, Kiều Duy thừa nhận bản thân căng thẳng và lo lắng, chực bật khóc nhưng cố gắng kìm nén.
“Tôi cũng có chút áp lực vì muốn làm tốt. Có lúc xúc động, thậm chí mắt cay một chút nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu và bước ra sân khấu với tâm thế nhẹ nhàng nhất”, Kiều Duy bày tỏ.
Không chỉ thế, trang phục “Cửu Long Ẩn Vân” đã gặp một sự cố trước khi trình diễn. Cụ thể, chiếc vòng cổ của bộ trang phục bị gãy trong quá trình vận chuyển, dù đã được gói và bảo quản kỹ lưỡng. Vì thế, Hoa hậu Kiều Duy đã trình diễn mà không đeo phụ kiện này.
Trang phục dân tộc “Cửu Long Ẩn Vân” hoàn chỉnh với điểm nhấn và chiếc mấn và vòng cổ tinh xảo.
Hoa hậu Kiều Duy lo lắng khi chiếc vòng cổ của bộ trang phục bị gãy trong quá trình vận chuyển. Cô đã trình diễn mà không đeo phụ kiện này.
Theo NTK Nguyễn Song Huy, chiếc vòng cổ đóng vai trò then chốt trong tổng thể thiết kế “Cửu Long Ẩn Vân”. Đây không chỉ là một chi tiết trang trí mà còn là điểm nhấn giúp cân bằng bố cục, kết nối phần mấn đội đầu với các chi tiết trên thân trang phục để mỗi chuyển động của Hoa hậu Kiều Duy trở nên hài hòa, không bị rời rạc. Vòng cổ cũng giúp tôn lên sự sắc nét của thiết kế khi lên sân khấu, đồng thời thu hút ánh nhìn ở khu vực trung tâm gương mặt.
NTK Nguyễn Song Huy cảm thấy hơi tiếc bởi thiết kế là “đứa con tinh thần” chứa đựng nhiều tâm huyết và chiếc vòng cổ đóng vai trò hoàn thiện câu chuyện văn hóa của “Cửu Long Ẩn Vân”. Tuy vậy, khi thấy Kiều Duy giữ được sự bình tĩnh, bản lĩnh và vẫn trình diễn trọn vẹn với thần thái tự tin, anh cảm thấy tự hào nhiều hơn là tiếc nuối.
Bên cạnh các phần thi, Hoa hậu Kiều Duy và dàn thí sinh còn tham gia các chuyến tham quan, trải nghiệm tại nhiều địa điểm nổi bật của Nhật Bản.
Hành trình dự thi Miss International 2025 của Hoa hậu Kiều Duy dự kiến kéo dài hơn 2 tuần, từ ngày 12-27/11. Ngoài các phần thi quan trọng như tài năng, phỏng vấn, trình diễn bikini và trang phục dân tộc, đại diện Việt Nam sẽ cùng các thí sinh di chuyển giữa nhiều thành phố, tham gia hoạt động từ thiện đồng thời gặp gỡ và giao lưu văn hóa.
Đêm chung kết cuộc thi Miss International 2025 diễn ra vào ngày 27/11. Đương kim Miss International Huỳnh Thị Thanh Thuỷ sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.
Trúc Lam xin chồng đừng ly hôn, Đăng muốn giúp đỡ Mỹ AnhXem - nghe - đọc - 47 phút trước
GĐXH - Trong tập 45 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh và Đăng đã hoàn tất thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, còn Trúc Lam nói với Toàn rằng cô không đồng ý ly hôn.
Nam thần giải Kim Chung bối rối hôn 'nàng Pao' Đỗ Hải YếnGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Liên Bỉnh Phát cho biết khi tham gia phim cùng diễn viên Đỗ Hải Yến, anh gặp một tình huống khó xử.
Nam Giám đốc lọt Chung kết Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Hóa ra từng ẵm giải Quán quân một cuộc thi âm nhạc!Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
Từng xuất sắc đoạt ngôi vị Quán quân Tài năng Âm nhạc Việt 2025, song, giọng ca Ân Đức Nhân vẫn tiếp tục chinh phục đam mê âm nhạc và một lần nữa ghi danh vào vòng Chung kết Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025.
Lộ khoảnh khắc Trương Nam Thành bị ngất xỉu trong một gameshowXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trương Nam Thành đã bị ngất xỉu trong chương trình "Sao nhập ngũ", anh được ê-kíp chăm sóc rất tận tình.
Hương Giang gây bất ngờ với trang phục dân tộc tại Miss Universe 2025Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hương Giang gây bất ngờ khi từ bỏ thiết kế cầu kỳ, chọn áo dài trắng mang tên "The Long Dream Dress" - kể câu chuyện giấc mơ cá nhân tại Miss Universe 2025.
Khả Ngân và chuyện tình xuyên biên giới với nam tài tử Ấn Độ trong 'Vạn dặm yêu em'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Chuyện tình yêu xuyên biên giới giữa Khả Ngân và nam tài tử Ấn Độ cuốn hút qua bộ phim "Vạn dặm yêu em" (Love in Vietnam).
Phó viện trưởng Hồng Thu (Hồng Diễm) phát hiện thẻ đen bí ẩn của chồngXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 14 “Lằn ranh”, Vinh tìm luật sư để mong thoát tội; Hồng Thu bất ngờ phát hiện tấm thẻ đen bí ẩn trong viện nơi chồng đang nằm điều trị bệnh.
Ngọc Hân 'lịm tim' với loạt biểu cảm dễ thương của con trai 3 tháng tuổiGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Ngọc Hân chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của bé Pi - con trai gần 3 tháng tuổi. Những biểu cảm ngọt ngào của bé khiến Á hậu Thụy Vân, MC Mai Ngọc và sao Việt "lịm tim".
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra nhiều điều sau lời xin lỗi của 'tiểu tam' Linh, bé Minh quyết hàn gắn bố mẹXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Mỹ Anh đã nhận ra những lời của "tiểu tam" Linh là bịa đặt nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bé Minh quyết tâm hàn gắn bố mẹ.
Triển lôi kéo cựu Chủ tịch tỉnh để giải quyết vấn đề khó của Trinh TamXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 13 phim "Lằn ranh", Triển khéo léo thông qua ông Thân cựu Chủ tịch tỉnh để giải quyết vấn đề hồ sơ cấp sổ hồng cho dự án chung cư Trinh Tam.
Nữ NSND mang hàm Đại tá từng lọt top 10 Người đẹp Hà Nội thập niên 80Giải trí
GĐXH - "Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi. Nhiều người thân và bạn bè thấy tôi cũng cao ráo, xinh xắn nên xúi tôi đăng ký dự thi Người đẹp Hà Nội. Bất ngờ tôi được lọt vào top 10 chung cuộc", NSND Thu Quế tiết lộ.