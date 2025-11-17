Sự cố gây tiếc nuối của Kiều Duy với trang phục dân tộc tại Miss International 2025

Miss International 2025: Kiều Duy đã đến Nhật Bản, phong độ ban đầu thế nào? Đại diện Việt Nam tại Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2025 là Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã có mặt tại Nhật Bản, sẵn sàng cho hành trình mang chiếc vương miện trở lại Việt Nam. Những ngày đầu, phong độ của nàng hậu thế nào?

Miss International 2025 đang thu hút sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ sắc đẹp với sự hiện diện của đương kim hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng đại diện nhan sắc Việt Nam năm nay, Nguyễn Ngọc Kiều Duy.

Chiều 16/11, Nguyễn Ngọc Kiều Duy vừa hoàn thành phần thi National Costume thuộc khuôn khổ Miss International 2025. Cô trình diễn bộ trang phục văn hoá dân tộc mang tên “Cửu Long Ẩn Vân” - được lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh, sáng tác dưới triều vua Khải Định. Hình ảnh chín con rồng hiện lên sinh động qua nhiều góc nhìn, khi uy nghi chính diện, lúc mềm mại uốn lượn.

Không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, “Cửu Long Ẩn Vân” còn ẩn chứa giá trị văn hóa sâu sắc. Rồng - biểu tượng của hoàng quyền, mưa thuận gió hòa và sự thịnh vượng. Hình tượng rồng ẩn trong mây mang ý nghĩa cao quý và huyền bí, thể hiện khát vọng vươn tới trời cao, tinh thần hòa hợp giữa con người, thiên nhiên và vũ trụ.

Hoa hậu Kiều Duy và thí sinh quốc tế trước phần thi Trang phục dân tộc

Tuy nhiên, điều khiến fan tiếc nuối là phần thi này năm nay không được phát sóng trực tiếp. Nhiều người hâm mộ Việt Nam bày tỏ sự hụt hẫng khi không được theo dõi phần sự thể hiện của Hoa hậu Kiều Duy. Qua một số đoạn video do thí sinh và ê-kíp đăng tải, Kiều Duy được khán giả nhận xét trình diễn tự tin, bản lĩnh.

Trước khi bước vào phần thi, Kiều Duy chia sẻ rằng dù đã nhiều lần tập luyện và từng trình diễn “Cửu Long Ẩn Vân”, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Khoảnh khắc ngồi chờ đến lượt bước ra sân khấu, Kiều Duy thừa nhận bản thân căng thẳng và lo lắng, chực bật khóc nhưng cố gắng kìm nén.

“Tôi cũng có chút áp lực vì muốn làm tốt. Có lúc xúc động, thậm chí mắt cay một chút nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu và bước ra sân khấu với tâm thế nhẹ nhàng nhất”, Kiều Duy bày tỏ.

Không chỉ thế, trang phục “Cửu Long Ẩn Vân” đã gặp một sự cố trước khi trình diễn. Cụ thể, chiếc vòng cổ của bộ trang phục bị gãy trong quá trình vận chuyển, dù đã được gói và bảo quản kỹ lưỡng. Vì thế, Hoa hậu Kiều Duy đã trình diễn mà không đeo phụ kiện này.

Trang phục dân tộc “Cửu Long Ẩn Vân” hoàn chỉnh với điểm nhấn và chiếc mấn và vòng cổ tinh xảo.

Hoa hậu Kiều Duy lo lắng khi chiếc vòng cổ của bộ trang phục bị gãy trong quá trình vận chuyển. Cô đã trình diễn mà không đeo phụ kiện này.

Theo NTK Nguyễn Song Huy, chiếc vòng cổ đóng vai trò then chốt trong tổng thể thiết kế “Cửu Long Ẩn Vân”. Đây không chỉ là một chi tiết trang trí mà còn là điểm nhấn giúp cân bằng bố cục, kết nối phần mấn đội đầu với các chi tiết trên thân trang phục để mỗi chuyển động của Hoa hậu Kiều Duy trở nên hài hòa, không bị rời rạc. Vòng cổ cũng giúp tôn lên sự sắc nét của thiết kế khi lên sân khấu, đồng thời thu hút ánh nhìn ở khu vực trung tâm gương mặt.

NTK Nguyễn Song Huy cảm thấy hơi tiếc bởi thiết kế là “đứa con tinh thần” chứa đựng nhiều tâm huyết và chiếc vòng cổ đóng vai trò hoàn thiện câu chuyện văn hóa của “Cửu Long Ẩn Vân”. Tuy vậy, khi thấy Kiều Duy giữ được sự bình tĩnh, bản lĩnh và vẫn trình diễn trọn vẹn với thần thái tự tin, anh cảm thấy tự hào nhiều hơn là tiếc nuối.

Bên cạnh các phần thi, Hoa hậu Kiều Duy và dàn thí sinh còn tham gia các chuyến tham quan, trải nghiệm tại nhiều địa điểm nổi bật của Nhật Bản.

Hành trình dự thi Miss International 2025 của Hoa hậu Kiều Duy dự kiến kéo dài hơn 2 tuần, từ ngày 12-27/11. Ngoài các phần thi quan trọng như tài năng, phỏng vấn, trình diễn bikini và trang phục dân tộc, đại diện Việt Nam sẽ cùng các thí sinh di chuyển giữa nhiều thành phố, tham gia hoạt động từ thiện đồng thời gặp gỡ và giao lưu văn hóa.

Đêm chung kết cuộc thi Miss International 2025 diễn ra vào ngày 27/11. Đương kim Miss International Huỳnh Thị Thanh Thuỷ sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.



