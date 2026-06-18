"Đột nhập" nhà máy sản xuất 450.000 quả trứng tươi/ngày, phát hiện "thông tin" về dây chuyền chế biến được đầu tư hơn 193 tỷ đồng
Mỗi ngày xuất xưởng 450.000 quả trứng, nhà máy hiện đại tại Trung Quốc đang biến một sản phẩm nông nghiệp quen thuộc thành mặt hàng xuất khẩu trị giá hàng chục triệu USD.
Những “siêu nhà máy trứng” công nghệ cao đang xuất hiện ngày càng nhiều tại Trung Quốc. Theo trang tin Sohu, một cơ sở chăn nuôi hiện đại tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, đang thu hút sự chú ý khi duy trì sản lượng khoảng 450.000 quả trứng mỗi ngày từ đàn gà lên tới 500.000 con.
Theo đó, bên trong trang trại của Công ty Gia cầm Yuxiang, toàn bộ khu vực nuôi gà đẻ được vận hành gần như hoàn toàn tự động. Không gian chăn nuôi ở đây vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Nhân viên chủ yếu thực hiện các khâu kiểm tra định kỳ. Hệ thống cho ăn thông minh tự động phân phối thức ăn với độ chính xác cao, còn các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm được cập nhật liên tục trên màn hình giám sát trung tâm để đảm bảo đàn gà duy trì năng suất ổn định.
Ngay cả trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, khu chăn nuôi vẫn hoạt động hết công suất, cung ứng trung bình khoảng 450.000 quả trứng tươi mỗi ngày cho thị trường.
Không chỉ dừng ở khâu sản xuất trứng, Yuxiang còn xây dựng cả một chuỗi chế biến thông minh khép kín với tổng vốn đầu tư khoảng 50 triệu NDT (hơn 193 tỷ đồng). Sau khi được thu gom, trứng tươi sẽ đi qua hệ thống băng chuyền kín để vào nhà máy chế biến. Tại đây, dây chuyền phân loại và làm sạch hoạt động liên tục, trong khi hệ thống bóc vỏ tự động có thể xử lý tới 30.000 quả trứng mỗi giờ.
Nhờ áp dụng các công nghệ như tiệt trùng Pasteur hay chế biến ở nhiệt độ thấp, nhiều dòng sản phẩm được sản xuất mà không cần sử dụng phụ gia. Công suất chế biến hiện đạt khoảng 250.000 sản phẩm trứng mỗi ngày, bao gồm trứng muối, trứng bắc thảo, trứng lòng đào và các loại trứng tẩm gia vị.
Là doanh nghiệp tiêu biểu của ngành trứng Kinh Châu, Yuxiang đặc biệt chú trọng đổi mới kỹ thuật. Công ty này hiện sở hữu 26 bằng sáng chế quốc gia, trong đó đáng chú ý là công thức sản xuất trứng bắc thảo không chì do doanh nghiệp tự nghiên cứu.
Theo giới thiệu, thay vì sử dụng các hợp chất chứa chì như phương pháp truyền thống, doanh nghiệp dùng muối kẽm, muối đồng kết hợp cùng nguyên liệu tự nhiên như trà và tro thực vật để tạo ra các tinh thể “hoa thông” đẹp mắt trong lòng trứng, đồng thời loại bỏ nguy cơ tồn dư kim loại nặng.
Đại diện bộ phận kỹ thuật của Yuxiang cho biết doanh nghiệp đang hợp tác sâu với Đại học Nông nghiệp Hoa Trung và Viện Khoa học Nông nghiệp Hồ Bắc nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua nghiên cứu khoa học.
Nhờ duy trì chất lượng ổn định, sản phẩm trứng của công ty đã xuất khẩu tới nhiều thị trường như Mỹ, Australia và New Zealand. Sản lượng xuất khẩu trứng tươi và trứng bắc thảo của doanh nghiệp nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu Trung Quốc.
Trước Tết 2026, thông qua Hội chợ Canton Fair, Yuxiang tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới như Dubai và Canada, ký thêm nhiều hợp đồng với tổng giá trị khoảng 5 triệu NDT, đồng thời ghi nhận lượng đơn hàng tiềm năng vượt 10 triệu NDT. Doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu xuất khẩu cả năm có thể vượt mốc 30 triệu USD.
Trong khu đóng gói, những thùng hàng in dòng chữ “Jingzhou Yuxiang” được cánh tay robot tự động sắp xếp ngay ngắn trước khi chuyển lên xe lạnh để vận chuyển tới nhiều nơi trên thế giới. Từ một nhà xưởng ở Kinh Châu, những quả trứng đang dần xuất hiện trên các kệ hàng quốc tế.
Đằng sau hoạt động sản xuất chuyên nghiệp này là sự phối hợp giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Đại diện công ty cho biết chính quyền hỗ trợ đáng kể về lao động, logistics, nguồn cung nguyên liệu cũng như điều kiện đi lại, giúp nhà máy duy trì sản xuất ổn định trong cao điểm lễ hội.
Bên trong xưởng, các dây chuyền vẫn vận hành đều đặn, công nhân làm việc theo từng vị trí chuyên biệt. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ phát triển thành doanh nghiệp đầu ngành, Yuxiang đang trở thành ví dụ điển hình cho quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp tại Kinh Châu. Một quả trứng nhỏ giờ đây không chỉ là thực phẩm, mà còn phản ánh tham vọng đưa nông sản địa phương Trung Quốc tiến sâu hơn vào thị trường toàn cầu.
(Theo Sohu)
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