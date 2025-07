Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội và nhiều nơi nắng nóng kéo dài đến bao giờ?

20 giờ trước

Ngày 28/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệu tập các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ. Tin đồn này đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.