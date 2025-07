Tin sáng 29/7: Nắng nóng mạnh toàn miền Bắc, Nam Bộ mưa to cục bộ; Thủy điện Thác Bà xả lũ khẩn cấp, Hà Nội và 3 tỉnh nhận cảnh báo

3 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/7, Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp với UBND xã Nhôn Mai (Nghệ An) đã tổ chức lực lượng cứu thành công bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1970, trú tại xã Nhôn Mai), người bị cô lập trong rừng suốt 6 ngày do mưa lũ.