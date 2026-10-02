Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

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GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất có nơi chỉ 14 - 17 độ C.

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (02/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ lúc 07 giờ phổ biến từ 27–29 độ.

Dự báo thời tiết không khí lạnh

Trên đất liền: Khoảng chiều tối và đêm 04/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ đêm 04/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19–22 độ, vùng núi cao 14–17 độ.

Thời tiết Hà Nội: Từ đêm 04/10 đến sáng 05/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng 05/10 trời chuyển lạnh.

Trên biển: Từ khoảng gần sáng và sáng 05/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh.

Từ ngày 05/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Từ ngày 06/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội sẽ có mưa rào và dông. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 04/10 đến sáng 05/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. 

Từ đêm 04/10 đến ngày 06/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm? - Ảnh 2.Dự báo thời điểm không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc gây mưa nhiều ngày

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 3 - 4/10 không khí lạnh tăng cường tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa dông. Dự báo có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ đi kèm lốc sét và gió giật mạnh.

Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm? - Ảnh 3.Khối không khí lạnh bao trùm toàn miền Bắc, thời tiết thay đổi thế nào?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về miền Bắc với cường độ yếu khiến trời chuyển nhiều mây hơn, mức nhiệt giảm nhẹ. Tuy nhiên nhiều khu vực vẫn còn nắng nóng.

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