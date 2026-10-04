Không khí lạnh đang tràn xuống gây mưa dông, miền Bắc xuất hiện rét đậm rét hại khi nào?

Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc

Nền nhiệt mùa đông được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi.

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Từ ngày 6/10, thời tiết chuyển nắng hanh, nhiệt độ ban ngày tăng dần.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20–50mm, có nơi trên 80mm. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong giai đoạn chuyển mùa, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, ảnh hưởng không khí lạnh nên khu vực có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng 5/10, trời chuyển lạnh.

Ngoài ra, ngày 4/10, các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khi nào xuất hiện rét đậm rét hại?

Rét đậm, rét hại ở miền Bắc có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật. Ảnh minh họa





Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, tại miền Bắc, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, hoạt động của không khí lạnh được nhận định yếu hơn trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn thông thường, đồng thời số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Hiện cơ quan khí tượng chưa xác định cụ thể thời điểm miền Bắc xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2026-2027. Tuy nhiên, xu hướng chung là các đợt rét mạnh có khả năng đến muộn.

Từ khoảng cuối tháng 2/2027, miền Bắc được dự báo có ít ngày mưa nhỏ, mưa phùn hơn trung bình nhiều năm.

Thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, cơ quan khí tượng khuyến cáo, mùa đông 2026-2027 được dự báo có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, không khí lạnh hoạt động yếu, rét đậm, rét hại đến muộn và số ngày rét thấp hơn. Tuy nhiên, thời tiết vẫn có thể xuất hiện những đợt diễn biến nhanh, bất thường. Chủ động cập nhật dự báo ngắn hạn sẽ giúp người dân giảm thiểu rủi ro và ứng phó kịp thời với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Người dân và các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên cập nhật thêm các bản tin dự báo, cảnh báo ngắn hạn 1–3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phương án phòng tránh, ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Người dân, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Bắc, cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo trong thời gian 1-3 ngày khi xuất hiện không khí lạnh, chủ động bảo vệ sức khỏe, cây trồng và vật nuôi.