Vì sao lốp xe điện nhanh hỏng và đắt hơn xe xăng? GĐXH - Lốp xe điện là khoản chi đáng chú ý khi có thể mòn nhanh hơn 20% so với xe xăng, trong khi giá thay thế cũng không hề rẻ.

Gai cao su trên lốp xe hình thành ra sao?

Những sợi lông cao su nhỏ nhô lên, như những chiếc gai lạ mắt.

Khi mua lốp xe mới, không ít người sẽ nhận ra một đặc điểm khá thú vị trên bề mặt lốp - những sợi lông cao su nhỏ nhô lên, như những chiếc gai lạ mắt.

Theo VTC News, về mặt kỹ thuật, những chiếc gai cao su nhỏ này được gọi là "vòi thông hơi" hoặc "sprue nubs". Ngoài ra, chúng còn có nhiều biệt danh khác như "ngòi lốp". Các vòi thông hơi này xuất hiện khi lốp xe được tạo hình trong khuôn. Trước tiên, nhà sản xuất sẽ tạo ra một loại lốp trống chưa hoàn chỉnh, gọi là "lốp xanh" (green tire), chưa được xử lý hoàn thiện hay bổ sung các rãnh. Sau đó, lốp xanh sẽ được đưa vào khuôn để hoàn thiện và thêm các chi tiết cuối cùng.

Khi lốp được đặt vào khuôn, quá trình gia nhiệt và áp suất sẽ được áp dụng để định hình cao su thành sản phẩm cuối cùng. Để đảm bảo không khí bên trong lốp được thoát ra ngoài, khuôn sẽ có các khe hẹp giúp cho không khí thoát ra mà không tạo bong bóng dưới bề mặt cao su. Khi khí thoát ra khỏi lốp, chúng sẽ đẩy một phần cao su thừa vào các khe hẹp này, tạo ra những chiếc gai nhỏ mà chúng ta thấy trên lốp mới.

Về mặt chức năng, những gai cao su này không có tác dụng đặc biệt trong quá trình vận hành của lốp xe. Chúng chỉ là tàn tích còn sót lại của quá trình sản xuất và sẽ mòn đi theo thời gian khi lốp tiếp xúc với mặt đường.

Gai cao su trên lốp xe có tác dụng gì không?

Nhiều chủ xe cảm thấy băn khoăn liệu họ có nên cắt bỏ những gai cao su này không, nhưng trên thực tế, chúng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hiệu suất hay an toàn của xe. Thông tin trên Thanh niên Việt theo Steve Burke, giám đốc kỹ thuật tại nhà sản xuất lốp xe Toyo Tires, việc loại bỏ các gai cao su này không mang lại lợi ích gì về mặt thực tế.

Burke giải thích: "Không có lý do thực tế nào để loại bỏ chúng. Nhưng nếu bạn vẫn muốn gỡ bỏ, hãy tránh dùng dao sắc hoặc kéo, mà chỉ cần nhẹ nhàng nắm chúng bằng tay và kéo ra". Cách này vừa đơn giản vừa an toàn, tránh gây tổn hại không cần thiết đến bề mặt lốp.

Những gai cao su trên lốp xe mới là một chi tiết tưởng chừng bí ẩn nhưng thực tế lại chỉ là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất lốp. Chúng không có tác dụng chức năng nào trong vận hành, và không ảnh hưởng đến hiệu suất của xe. Người dùng có thể yên tâm để chúng tự mòn đi hoặc, nếu muốn, có thể gỡ bỏ nhẹ nhàng bằng tay. Những gai cao su nhỏ nhắn này thực sự chỉ là một nét thú vị nho nhỏ trong quy trình sản xuất lốp xe hiện đại.

Hầu hết các dòng ô tô hiện nay đều sử dụng phần lốp có gai. Riêng xe đua lại thường được trang bị lốp không có rãnh hay gai vì trong điều kiện khô ráo, thiết kế trơn nhẵn của lốp xe giúp tăng tiết diện tiếp xúc của bộ phận này với mặt đường.

Theo VTC News, dù gai lốp là chi tiết nhỏ trong cấu tạo tổng thể nhưng cũng có tác dụng tạo lỗ thông hơi cho lốp để tạo sự cân bằng áp suất: Giúp bộ phận phanh xe không phải hoạt động quá nhiều vì lốp có gai có khả năng cung cấp độ bám vừa đủ, từ đó giảm thiểu thời gian hao mòn của phanh xe.