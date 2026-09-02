iPhone 18 có gì nổi bật mà kỳ vọng bùng nổ thị trường?

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Dự kiến, từ ngày 18/9, những mẫu iPhone cao cấp thuộc dòng iPhone 18 có thể được mở bán, hứa hẹn làm bùng nổ thị trường công nghệ cuối năm.

VTC News đưa tin, trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Fixed Focus Digital tiết lộ thông tin về các màu sắc mới sẽ có mặt trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Tài khoản này nổi tiếng với việc cung cấp các thông tin rò rỉ chính xác về sản phẩm của Apple trước khi chính thức ra mắt.

Thông tin chia sẻ cho biết, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có ba tùy chọn màu sắc: Dark Cherry/Burgundy (đỏ tía), Sky Blue (xanh da trời) và Black (đen).

Màu xanh da trời từng được sử dụng cho iPhone Air và MacBook Air trước đây, mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng với ánh bạc. Màu sắc này sẽ thay thế cho màu bạc/trắng truyền thống.

Phiên bản màu Dark Cherry/Burgundy là tùy chọn hoàn toàn mới. Dự kiến đây sẽ là màu sắc chủ đạo, tương tự như phiên bản Cosmic Orange (cam vũ trụ) trên iPhone 17 Pro Max.

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Các màu sắc được cho là sẽ xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: MacWorld)

Ngoài ra, iPhone 18 Pro Max được trang bị hệ thống camera với khả năng thay đổi khẩu độ. Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện chụp, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Tính năng này chỉ có trên phiên bản Pro Max, trong khi mẫu Pro không hỗ trợ.

Theo Báo Lao động, xác nhận từ Apple cho hay, sự kiện ra mắt sản phẩm mới của họ sẽ diễn ra lúc 0h00 ngày 10/9 (giờ Việt Nam), với thông điệp "Surprise and shine" (bất ngờ và tỏa sáng). Dự kiến, dòng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập sẽ được giới thiệu tại sự kiện này.

Theo phân tích từ Forbes, Apple dự kiến sẽ áp dụng chiến lược phát hành chia làm 2 giai đoạn cho thế hệ sản phẩm này. Sau khi ra mắt toàn cầu, Apple sẽ cho đặt hàng trước từ ngày 12/9 và mở bán, giao hàng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từ ngày 18/9.

Đến cuối năm (tháng 10 hoặc 11), iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple (có tên là iPhone Fold hoặc iPhone Ultra) sẽ lên kệ. Đến đầu năm 2027, iPhone 18 bản tiêu chuẩn và iPhone Air 2 sẽ mở bán cho người tiêu dùng.

Năm ngoái, khi dòng iPhone 17 ra mắt Việt Nam nằm trong nhóm mở bán sớm, cùng với 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đó, khách hàng Việt Nam đặt hàng iPhone 17 từ 12h ngày 12/9 và nhận máy sau một tuần, tức từ 19/9.

Theo thông lệ đó, năm nay Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia mở bán iPhone 18 series sớm trên toàn cầu, dự kiến vào ngày 18/9.

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