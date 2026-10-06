Ước tính thu nhập của Đồng Văn Hùng, chủ kênh youtube 'Ẩm thực mẹ làm' sau 7 năm

Ước tính thu nhập của Đồng Văn Hùng

Thông tin trên Tạp chí Vietnamdaily, theo dữ liệu trên Social Blade, kênh "Ẩm thực mẹ làm" được tạo ngày 27/2/2019. Đến cuối tháng 9/2026, kênh có khoảng 1,04 triệu người đăng ký, tổng lượt xem đạt hơn 154 triệu và đã đăng tải 211 video.

Trong 30 ngày gần nhất được Social Blade ghi nhận, kênh thu hút khoảng 1,43 triệu lượt xem. Đây là cơ sở để Social Blade đưa ra các ước tính về thu nhập quảng cáo của kênh. Tuy nhiên, lượng người đăng ký và tổng lượt xem không đồng nghĩa với doanh thu thực tế, bởi thu nhập còn phụ thuộc vào số lượt xem được bật kiếm tiền, thị trường khán giả và các yếu tố khác.

Đồng Văn Hùng và mẹ - cô Dương Thị Cường





Theo Social Blade, thu nhập ước tính của kênh "Ẩm thực mẹ làm" dao động từ 357 USD đến 5.700 USD trong/tháng. Con số này tương đương khoảng 9,3 triệu đồng đến 148 triệu đồng.

Khoảng ước tính khá rộng phản ánh sự khác biệt có thể có về doanh thu trên mỗi lượt xem. Trên thực tế, không phải tất cả lượt xem đều tạo ra doanh thu quảng cáo như nhau. Nội dung video, vị trí địa lý của người xem, thời lượng xem và mức giá quảng cáo đều có thể tác động đến số tiền mà nhà sáng tạo nhận được.

Cũng cần lưu ý rằng Social Blade sử dụng dữ liệu công khai và các giả định để tính toán thu nhập ước tính. Những con số này không phải báo cáo tài chính của kênh, cũng không phải số liệu được YouTube hoặc Đồng Văn Hùng công bố.

Đồng Văn Hùng chủ kênh Youtube 'Ẩm thực mẹ làm' là ai?

Đồng Văn Hùng được tạp chí Forbes đưa vào danh sách 30 Under 30 Asia ở lĩnh vực Media





Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, Đồng Văn Hùng là người đứng sau kênh YouTube "Ẩm thực mẹ làm", nơi ghi lại những bữa cơm quê, công việc đồng áng và cuộc sống bình dị của gia đình tại miền Bắc. Kênh được xây dựng cùng mẹ anh là bà Dương Thị Cường, thu hút người xem nhờ những hình ảnh gần gũi về ẩm thực và đời sống nông thôn Việt Nam.

Năm 2024, Đồng Văn Hùng được tạp chí Forbes đưa vào danh sách 30 Under 30 Asia ở lĩnh vực Media, Marketing & Advertising (truyền thông, tiếp thị và quảng cáo). Anh ra mắt kênh vào đầu năm 2019 và đạt 100.000 người đăng ký chỉ sau khoảng 3 tháng.