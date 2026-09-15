Trào lưu làm đẹp nở rộ, không ít người 'tiền mất, tật mang' vì gửi niềm tin sai chỗ

Theo BSCKI - Phẫu thuật thẩm mỹ Nguyễn Bá Duy (Bệnh viện Hồng Hà), trong quá trình hành nghề, bác sĩ đã gặp không ít trường hợp bệnh nhân từng thực hiện phẫu thuật hoặc các thủ thuật thẩm mỹ tại nơi khác nhưng sau đó xuất hiện biến chứng.

Các vấn đề có thể gặp như nhiễm trùng, tụ dịch, tổn thương mô, xơ hóa, biến dạng vùng can thiệp hoặc những biến chứng liên quan đến vật liệu, chất tiêm không phù hợp. Khi đó, việc điều trị không còn đơn giản là thực hiện một ca phẫu thuật mới mà trước hết phải tìm nguyên nhân, đánh giá mức độ tổn thương và xử lý hậu quả đã xảy ra.

"Với những trường hợp biến chứng, điều quan trọng nhất là phải đưa người bệnh về trạng thái an toàn, kiểm soát tình trạng viêm nhiễm, bảo tồn tối đa mô lành. Có trường hợp vật liệu đã đặt vào cơ thể buộc phải tháo bỏ nếu việc giữ lại tiếp tục gây nguy cơ cho người bệnh", bác sĩ Duy chia sẻ.

BSCKI - Phẫu thuật thẩm mỹ Nguyễn Bá Duy (Bệnh viện Hồng Hà) chia sẻ.

Không phải cứ muốn làm đẹp là có thể thực hiện ngay

Theo bác sĩ Duy, một trong những khó khăn lớn khi xử lý các ca biến chứng là sự khác biệt giữa mong muốn của người bệnh và tình trạng thực tế của cơ thể.

Có những người sau khi gặp sự cố vẫn mong muốn tiếp tục can thiệp để nhanh chóng đạt được hình thể như kỳ vọng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, cơ thể cần thời gian để hồi phục trước khi có thể thực hiện bất kỳ bước tiếp theo nào.

"Bác sĩ phải cân bằng giữa mong muốn của khách hàng và giới hạn thực tế của cơ thể. Không phải lúc nào mong muốn về thẩm mỹ cũng có thể thực hiện ngay lập tức", bác sĩ nhấn mạnh.

Thậm chí, một số trường hợp cần nhiều tháng hoặc lâu hơn, trải qua nhiều giai đoạn điều trị mới có thể hướng tới kết quả tốt hơn. Vì vậy, quyết định của bác sĩ đôi khi không phải là thực hiện thêm một thủ thuật mà là khuyên người bệnh chưa nên làm gì vào thời điểm đó.

Đây cũng là áp lực đặc thù của nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Theo bác sĩ Duy, kỹ thuật phẫu thuật chỉ là một phần của công việc. Điều quan trọng không kém là phải đưa ra quyết định phù hợp với tình trạng sức khỏe và khả năng hồi phục của từng người.

Đừng chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ vì giá rẻ

Từ những trường hợp từng tiếp nhận, BSCKI Nguyễn Bá Duy cho rằng một trong những sai lầm phổ biến của khách hàng là tin vào quảng cáo quá mức hoặc lựa chọn cơ sở chỉ dựa trên giá cả.

Tâm lý sợ đau, sợ phẫu thuật, ngại mất thời gian hoặc muốn tiết kiệm chi phí có thể khiến nhiều người dễ bị thu hút bởi những lời quảng cáo như "đẹp nhanh", "không đau", "không cần phẫu thuật" hay cam kết hiệu quả trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, mỗi phương pháp thẩm mỹ đều có cơ chế tác động và giới hạn riêng. Không thể kỳ vọng một phương pháp đơn giản có thể giải quyết hoàn toàn những vấn đề phức tạp của cơ thể.

Đáng lo hơn, có trường hợp sử dụng chất tiêm hoặc vật liệu không rõ nguồn gốc. Ban đầu, mong muốn của khách hàng có thể chỉ là thay đổi một vùng nhỏ trên cơ thể, nhưng sau đó lại xuất hiện viêm, xơ hóa, tổ chức bất thường hoặc biến dạng. Khi biến chứng xảy ra, quá trình xử lý thường khó khăn hơn rất nhiều so với một ca phẫu thuật thẩm mỹ thông thường.

"Đừng chỉ nhìn vào hình ảnh trước - sau hay một mức giá rất rẻ. Khi liên quan trực tiếp đến cơ thể và sức khỏe, chúng ta không thể lựa chọn giống như mua một món đồ thông thường", bác sĩ Duy khuyến cáo.

Bác sĩ thẩm mỹ không chỉ làm cho người khác đẹp hơn

Theo bác sĩ Duy, nhiều người thường hình dung bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ là người chuyên thực hiện những ca phẫu thuật giúp khách hàng trở nên đẹp hơn. Nhưng trong thực tế hành nghề, một phần công việc không nhỏ lại là đồng hành cùng những người đang phải xử lý hậu quả của các lần làm đẹp trước đó.

Mỗi ca biến chứng là một bài toán khó bởi bác sĩ phải xử lý đồng thời vấn đề sức khỏe, tổn thương mô, tâm lý của người bệnh và cả những kỳ vọng về ngoại hình.

"Áp lực lớn nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật phẫu thuật mà còn ở việc đưa ra quyết định đúng cho người bệnh. Có những lúc điều cần làm không phải là đáp ứng mong muốn thẩm mỹ ngay lập tức mà phải giải thích để bệnh nhân hiểu rằng an toàn cần được đặt lên trước", bác Duy chia sẻ.

Cũng từ những ca bệnh như vậy, bác sĩ Duy cho rằng người có nhu cầu làm đẹp cần chủ động tìm hiểu trước khi quyết định can thiệp. Cơ sở thực hiện, người trực tiếp thực hiện, phương pháp được lựa chọn, nguồn gốc vật liệu sử dụng và những nguy cơ có thể xảy ra đều là những thông tin không nên bỏ qua.

"Đẹp là một nhu cầu chính đáng. Nhưng trước khi nghĩ đến việc đẹp hơn, mỗi người cần nghĩ đến việc làm thế nào để an toàn và phù hợp với chính cơ thể mình", bác sĩ Duy nhấn mạnh.

Trong bối cảnh các dịch vụ làm đẹp ngày càng đa dạng, lựa chọn đúng ngay từ đầu không chỉ giúp người dân tránh những khoản chi phí phát sinh khi xử lý biến chứng, mà quan trọng hơn là hạn chế những tổn thương có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và ngoại hình.

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