Gần 200 triệu bị gió thổi bay, cảnh tượng chỉ sau 1 phút khiến chủ sở hữu bật khóc
Người đàn ông Trung Quốc sững sờ trước sự cố khi vừa rút tiền xong.
Theo Sohu, ngày 24/11 tại thành phố Bảo Định (Hà Bắc, Trung Quốc), anh Jin (tên đã được thay đổi) gặp phải một tình huống hi hữu: bốn trong năm cọc tiền trị giá tổng cộng 50.000 NDT (khoảng 185 triệu đồng) anh vừa rút từ ngân hàng bất ngờ bị gió lớn cuốn bay khắp nơi.
Jin kể rằng lúc phát hiện sự cố, anh chỉ còn giữ được đúng một cọc tiền trong tay. Những tờ tiền bay tứ tung: có tờ bị cuốn ra quốc lộ, có tờ lại bị thổi đến tận cổng bệnh viện cách đó khoảng 50 m, thậm chí vài tờ bị gió cuốn đi xa hàng trăm mét.
“Lúc đó tôi sững người. Cảm giác như đang chứng kiến cảnh chỉ xuất hiện trên mạng, không ngờ lại rơi vào chính mình”, Jin chia sẻ mà không khỏi bàng hoàng
Tuy nhiên, cảnh tượng sau đó mới khiến Jin bất ngờ hơn nữa. Anh chứng kiến rất nhiều người qua đường, cùng với bác sĩ và y tá từ bệnh viện gần đó, lập tức tiến tới thu gom số tiền. Họ cúi xuống nhặt từng tờ, chạy theo hướng gió để hạn chế tiền bị thổi đi xa hơn. Một số người còn dùng vật chắn gió.
Chỉ vài phút sau, cuối cùng toàn bộ số tiền 50.000 NDT đã được thu hồi đầy đủ và trao vào tay Jin. Việc này cho thấy sự phối hợp nhanh chóng và chủ động của những người có mặt, từ người đi đường đến nhân viên y tế, để giúp anh lấy lại toàn bộ số tiền đã mất.
Sau khi số tiền được thu hồi, Jin không khỏi nghẹn ngào bày tỏ sự biết ơn đối với những người tham gia hỗ trợ. Ban đầu anh chỉ dám hy vọng nhặt lại được khoảng 40.000 NDT là cùng. “Tôi thực sự không ngờ toàn bộ số tiền đều quay lại với mình. Cảm xúc lúc đó vừa nhẹ nhõm vừa biết ơn vì mọi người đã giúp quá nhiệt tình”, anh cho hay.
Những sự việc tiền mặt bị gió thổi bay không phải là hiếm gặp tại Trung Quốc, và mỗi lần xảy ra đều thu hút sự chú ý nhờ phản ứng nhanh chóng của cộng đồng.
Một ví dụ điển hình xảy ra vào sáng 2/8/2017 tại Thượng Hải. Theo Shanghaiist, một người đàn ông vừa rút hàng nghìn nhân dân tệ từ ngân hàng thì cơn gió bất ngờ thổi bay số tiền khỏi tay anh. Hàng chục tờ tiền bay khắp ngã tư đông đúc, khiến người đàn ông kinh ngạc và hoảng hốt. Tuy nhiên, hơn 20 người đi đường đã lập tức lao theo những tờ tiền, nhặt lại từng tờ giữa dòng xe cộ tấp nập, giúp anh thu hồi toàn bộ số tiền mà không mất mát.
Một trường hợp tương tự từng xảy ra tại tỉnh An Huy vào năm 2015. Khi đó, một phụ nữ vô tình làm rơi tiền khi băng qua đường. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy một số nhân chứng lập tức chạy tới, nhặt lại số tiền bị phân tán bởi gió và phương tiện giao thông, giúp người phụ nữ thu hồi hầu hết khoản tiền.
Những sự kiện này cho thấy trong các tình huống bất ngờ, phản ứng kịp thời của cộng đồng có thể giảm thiểu tổn thất vật chất đáng kể. Đồng thời, các câu chuyện cũng nhấn mạnh giá trị của việc phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống đô thị, đặc biệt khi đối mặt với những rủi ro tưởng chừng nhỏ nhưng có thể gây ảnh hưởng lớn.
(Tổng hợp)
Choáng với bồ câu 35 tỷ: Đắt đỏ đến mức phải thuê vệ sĩ riêng bảo vệChuyện đó đây - 16 giờ trước
Không ai ngờ đến một chú bồ câu nhỏ lại phá kỷ lục thế giới về giá đắt nhất lên đến 35 tỷ đồng. Với mức giá "không tưởng", New Kim không chỉ phá kỷ lục thế giới mà còn được bảo vệ nghiêm ngặt như một "báu vật sống".
Phát hiện nửa cân vàng giá 1,4 tỷ đồng trên đường khi đang đi chơiChuyện đó đây - 1 ngày trước
Số vàng bị đánh rơi giữa đường phố khiến 2 cô gái vô cùng ngạc nhiên.
Bắt đầu vớt kho báu vàng, ngọc từ "chiến hạm ma" trị giá 17 tỉ USDChuyện đó đây - 2 ngày trước
Hơn 300 năm trước, "chiến hạm ma" San José đã chìm xuống biển Caribe khi đang chở nặng vàng, bạc và ngọc lục bảo.
Chuẩn bị hệ thống thoát nước, các công nhân bất ngờ phát hiện kho báu bí ẩn nằm dưới bức tượng Phật 1.300 năm tuổiChuyện đó đây - 2 ngày trước
Các nhà khảo cổ Thái Lan vừa có một phát hiện đặc biệt khi khai quật kho báu ẩn sâu dưới tượng Phật nằm có tuổi đời khoảng 1.300 năm.
Núi lửa lần đầu tiên phun trào sau 12.000 năm, nhân chứng mô tả 'nổ như bom'Chuyện đó đây - 3 ngày trước
Một ngọn núi lửa ở Ethiopia đã bất ngờ phun trào lần đầu tiên sau 12.000 năm, tạo ra những cột khói và tro bụi dày đặc, ảnh hưởng đến giao thông hàng không ở Ấn Độ cách đó hàng nghìn dặm.
Mở cỗ quan tài còn nguyên vẹn sau 1.700 năm, chuyên gia sốc khi nhìn vào bên trongChuyện đó đây - 3 ngày trước
Các nhà khảo cổ tại Budapest vừa khai quật một quan tài còn nguyên vẹn sau 1.700 năm, chứa bộ hài cốt cùng nhiều hiện vật quý hiếm.
"Nghiền nát" vàng dưới áp suất gấp 10 triệu lần Trái Đất, nhà khoa học kinh ngạc với "thứ chưa từng thấy"Chuyện đó đây - 4 ngày trước
Họ đang làm gì vậy?
Nếu Google biến mất một tuần: Internet sẽ hỗn loạn thế nào?Chuyện đó đây - 4 ngày trước
Nếu Google biến mất một tuần, Internet chắc chắn sẽ hỗn loạn.
Câu được con cá màu trắng, người đàn ông sợ hãi thả lại sôngChuyện đó đây - 5 ngày trước
Vô tình bắt được con cá tầm, người đàn ông sợ hãi, nhanh chóng thả nó về tự nhiên và thậm chí còn quay video để chứng minh mình vô tội.
Gấu mèo thành phố đang tự thuần hóa và tiến hóa thành thú cưng!Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Các nhà nghiên cứu cho biết loài gấu mèo Bắc Mỹ sống ở thành phố đang bắt đầu có ngoại hình và hành vi khác biệt so với những loài sống ở nông thôn.
Loài chim bay liền 11 ngày không ăn uống, vượt 13.560 km và sống sót nhờ ăn nội tạng của chính mìnhChuyện đó đây
Trong thế giới động vật, những câu chuyện về khả năng sinh tồn phi thường luôn tạo nên sức hút đặc biệt.