Gặp lại nhiều 'gương mặt thân quen' trong Top 38 người đẹp vào chung kết Miss Grand Vietnam 2024

Vì sao Miss Grand Vietnam 2024 có phần thi hát và livestream bán hàng? GĐXH - Theo BTC Miss Grand Vietnam 2024, phần thi Grand Voice Award (tìm kiếm tài năng ca hát) và Best Seller (livestream bán hàng) nhằm giúp thí sinh phát triển năng khiếu ở lĩnh vực ca hát, kinh doanh.

Các thí sinh Miss Grand Vietnam 2024 (MGVN 2024) vừa trải qua vòng thi Sơ khảo toàn quốc. Sau gần một ngày làm việc liên tục tới gần 21 giờ đồng hồ, nhiều cô gái có profile ấn tượng đã ghi điểm trong mắt ban giám khảo và khán giả theo dõi trực tiếp tại phần thi trả lời phỏng vấn. Không chỉ ngoại hình, các thí sinh còn bộc lộ tài năng vũ đạo, ca hát, khả năng catwalk, khả năng ngoại ngữ lưu loát… Ngoài ra, các thí sinh ghi được dấu ấn nhờ sự hiểu biết và mối quan tâm đặc biệt dành cho các vấn đề xã hội. Những điều ấy đã giúp các cô gái chinh phục các vị giám khảo đến từ các lĩnh vực khác nhau.

Nổi trội tại vòng thi, nhiều gương mặt quen thuộc đã đạt thành tích cao tại nhiều cuộc thi sắc đẹp, ca hát trước đó quay trở lại. Tuy nhiên còn nhiều cái tên mới mẻ, lần đầu đến ghi danh, thử sức bản thân tại Miss Grand Vietnam 2024.

Nhiều "gương mặt thân quen" tái xuất đường đua nhan sắc

Bùi Lý Thiên Hương sinh năm 1996, quê An Giang sở hữu chiều cao 1m73, số đo 82-62-91 cm. Cô từng vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, đăng quang Miss Vietnam Worldwide 2018, top 16 Miss Universe Vietnam 2022, top 10 Miss Grand Vietnam 2022, top 10 The New Mentor. Và cô hiện đang là người mẫu, doanh nhân.

Lần thứ 7 thi nhan sắc, Bùi Lý Thiên Hương chia sẻ: "Điểm khác biệt của tôi so với những cuộc thi trước đây là nội tâm vững chắc. Tôi tin kinh nghiệm, kiến thức hiện tại sẽ giúp mình chinh phục khán giả và ban giám khảo".

Cùng với quỹ trẻ em "Thiên Hương vì cộng đồng", người đẹp An Giang mong muốn dùng 100% tiền thưởng tại cuộc thi năm nay để giúp đỡ những trẻ em không có điều kiện đến trường như cô. Ở vòng Sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024, Thiên Hương đồng thời gây được sự ấn tượng với phần trả lời phỏng vấn trôi chảy, tự tin.

Nguyễn Thiên Thanh - Top 20 Miss World Vietnam 2023. Dù xuất phát điểm từ một cuộc thi sắc đẹp có màu sắc tương đối trái ngược với MGVN nhưng Thiên Thanh vẫn tự tin chinh phục khán giả và ban giám khảo vì cô tin vào khả năng của con người là vô tận. Song, "chân dài bóng chuyền" tự tin cho biết cô đến với Miss Grand Vietnam là một phiên bản hoàn toàn mới mẻ và đặc sắc.

Lê Phan Hạnh Nguyên ghi dấu ấn với đường đua nhan sắc khi giành Top 10 Miss Charm Vietnam 2023. Người đẹp gốc Đồng Tháp chia sẻ tìm được nhiều điểm tương đồng giữa khát khao sống của bản thân và lý tưởng cuộc thi Miss Grand Vietnam. Vì thế, cô đã quyết định tham gia cuộc thi. Ngay từ khi bức ảnh profile được công bố, Hạnh Nguyên đã được nhiều người hâm mộ ủng hộ.

Top 10 Miss Charm Vietnam 2023 - Lê Phan Hạnh Nguyên ghi danh tại MGVN 2024.

Lâm Thị Bích Tuyền - Top 15 Miss World Vietnam 2019. Trở lại đường đua nhan sắc sau gần 5 năm vắng bóng, người đẹp An Giang khẳng định được sức hút trong phần hô tên giới thiệu. Cô nhận nhiều sự ủng hộ, đồng thanh hô tên từ khán giả tại Sơ khảo. Bích Tuyền được người hâm mộ đánh giá cao nhờ sắc vóc rạng rỡ và phong thái tự tin trong những phần trả lời phỏng vấn.

Phạm Thị Ánh Vương - Top 15 MGVN 2023. Cô chia sẻ nhờ danh hiệu tại cuộc thi năm trước đã giúp cô có thể tiếp cận được các doanh nghiệp dễ dàng hơn và từ đó có nguồn kinh phí để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, trở lại MGVN 2024, cô mong muốn chinh phục ngôi vị cao nhất, để bằng sức ảnh hưởng của mình, Ánh Vương có thể tiếp tục giúp đỡ nhiều người hơn nữa.

Nguyễn Vĩnh Hà Phương - Top 10 MGVN 2023 đã trở lại MGVN 2024. Cô sinh viên nhạc viện tiếp tục gây ấn tượng với màn chào sân treo quãng cao và kỹ thuật chạy note ấn tượng. Hà Phương là một trong những thí sinh được kỳ vọng cao chiến thắng phần thi Grand Voice.

Top 10 MGVN 2023 Nguyễn Vĩnh Hà Phương đã trở lại, thể hiện được lợi thế thanh nhạc ngay vòng Sơ khảo.

Thí sinh có tài năng nghệ thuật, thể thao nổi trội

Võ Lê Quế Anh đến từ Quảng Nam sở hữu giọng hát cùng khả năng rap ấn tượng. Cô cho biết đến với cuộc thi để chinh phục giải thưởng Grand Voice. Quế Anh cũng không ngần ngại thể hiện một sáng tác Kpop và rap tại vòng Sơ khảo.

Top 7 Vietnam Idol 2023 Vũ Thị Thu Hiền đang là sinh viên khoa Thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Quân Đội. Thu Hiền khiến cả khán phòng "nổi da gà" với giọng hát nội lực khi treo quãng cao trong phần hô tên đầy sáng tạo. Bên cạnh đó, cô còn tự tin thể hiện ca khúc "Đừng làm trái tim anh đau." Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho nghệ thuật, Thu Hiền mong muốn trở thành nghệ sỹ đa năng sau Miss Grand Vietnam 2024.

Thí sinh Võ Lê Quế Anh đến từ Quảng Nam sở hữu giọng hát cùng khả năng rap bằng tiếng Hàn ấn tượng. Cô cũng là gương mặt quen với cuộc thi nhan sắc: thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022.



Người đẹp Sóc Trăng - Hồ Thị Hoàng Huyên diễn xuất trong phần thi tài năng.

Hồ Thị Hoàng Huyên đến từ Sóc Trăng không chỉ thể hiện giọng hát ngọt ngào, giới thiệu quê hương trong phần hô tên mà đây còn là thí sinh có thành tích đạt được nhiều huy chương võ thuật.

Vũ công Phạm Hoàng Kim Dung gây chú ý khi thi Miss Grand Vietnam 2024. Sau thành tích top 15 mùa năm 2023, người đẹp cảm nhận được sức ảnh hưởng của cuộc thi, có thêm nhiều cơ hội tỏa sáng. "Dẫu sự nghiệp nhảy múa của tôi tốt hơn sau cuộc thi, tôi vẫn đam mê song song lĩnh vực nhan sắc. Lý do duy nhất khiến tôi muốn trở lại là chinh phục ngôi vị cao nhất", Kim Dung tâm sự.

Trưởng ban tổ chức cuộc thi, bà Phạm Kim Dung bày tỏ hài lòng về dàn thí sinh khi gặp gỡ trực tiếp tại vòng thi Sơ khảo: "Top 38 thí sinh năm nay chất lượng và đồng đều. Tiêu chí Miss Grand Vietnam luôn tiệm cận với tiêu chí Miss Grand International: tươi trẻ, năng động, nóng bỏng… Top 38 thí sinh năm nay có nhiều thí sinh hát hay, nhảy đẹp, vì thế tôi tin các màn đồng diễn và phần thi Grand Voice sẽ rất hấp dẫn."

Với vòng Sơ khảo, các thí sinh đã cùng nhau vượt qua các phần thi quan trọng như: nhân trắc học, catwalk, hô tên và phỏng vấn cùng ban giám khảo.

Vũ công Phạm Hoàng Kim Dung gây chú ý khi thi Miss Grand Vietnam 2024.

Miss Grand Vietnam 2024 sẽ diễn ra trong khoảng hơn 1 tháng, với các hoạt động bên lề như: Vietnam Beauty Fashion Fest, đêm thi Trang phục dân tộc, Người đẹp Biển. Đêm bán kết dự kiến tổ chức ngày 30/7 tại Phan Thiết, đêm chung kết diễn ra đầu tháng 8 tại TPHCM.