Siêu mẫu Việt từng 'liều lĩnh' lấy chồng nhưng không biết bố mẹ chồng, giờ đoàn tụ cùng mẹ đẻ ở Mỹ, cuộc sống biến động ra sao?

Nếu ai vào trang cá nhân của Ngọc Quyên sẽ thấy cuộc sống hiện tại của cô rất ổn nhưng thực tế, cách đây nhiều năm, Ngọc Quyên từng gặp biến cố lớn về hôn nhân. Vào năm 2014, khi sự nghiệp đang ổn định, Ngọc Quyên bất ngờ rút khỏi Vbiz để sang Mỹ định cư và kết hôn với bác sĩ Richard Le. Do yêu và quyết định cưới đều chóng vánh, nên Ngọc Quyên gần như "đánh liều" một cuộc may rủi với cuộc đời mình. Khi sang Mỹ, Ngọc Quyên gặp nhiều khó khăn do thay đổi môi trường sống. Trong thời gian này, cựu người mẫu không biết thêm bất kỳ thông tin nào về nhà chồng. Về sau, Ngọc Quyên thừa nhận suốt 3 năm đầu kết hôn, cô không hề biết gia đình chồng ở đâu, dung mạo bố mẹ chồng thế nào, họ làm gì.