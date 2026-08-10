Gây xôn xao xe máy Honda 'huyền thoại' trở lại giá 15 triệu đồng, rẻ hiếm thấy

Xe máy Honda 'huyền thoại' trở lại

Honda CD 70 phiên bản 2027

Atlas Honda vừa chính thức giới thiệu Honda CD 70 phiên bản 2027 tại thị trường Pakistan, tiếp tục duy trì vị thế của một trong những mẫu xe máy phổ thông bán chạy và được tin dùng nhất tại quốc gia này.





Honda CD 70 luôn là lựa chọn hàng đầu của sinh viên

Trong nhiều thập kỷ, Honda CD 70 luôn là lựa chọn hàng đầu của sinh viên, nhân viên văn phòng và các hộ kinh doanh nhỏ nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng thấp cùng độ bền đã được kiểm chứng. Với phiên bản 2027, Atlas Honda tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày đáng tin cậy và kinh tế, đồng thời củng cố vị thế trong phân khúc xe máy phổ thông tại Pakistan.

Honda CD 70 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 72 cc

Về vận hành, Honda CD 70 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 72 cc, 4 thì, trục cam đặt trên (OHC), làm mát bằng không khí. Khối động cơ này nổi tiếng với khả năng hoạt động ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong đô thị cũng như trên các tuyến đường nông thôn. Đi kèm là hộp số 4 cấp dạng Constant Mesh, mang đến khả năng sang số mượt mà và độ bền cao trong quá trình sử dụng.

Honda CD 70 2027 được trang bị bình xăng dung tích 8,5 lít,

Các thông số kỹ thuật của xe hầu như không thay đổi so với thế hệ trước. Honda CD 70 2027 được trang bị bình xăng dung tích 8,5 lít, trong đó có 1 lít dự trữ, trọng lượng khô chỉ 82 kg giúp xe dễ điều khiển và linh hoạt khi di chuyển. Xe sử dụng khung Backbone, lốp trước kích thước 2.25-17, lốp sau 2.50-17 cùng bộ ly hợp ướt đa đĩa.





Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên phiên bản mới nằm ở thiết kế ngoại thất.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên phiên bản mới nằm ở thiết kế ngoại thất. Atlas Honda đã tinh chỉnh bộ tem xe với phong cách hiện đại và bắt mắt hơn, trong khi vẫn giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của dòng CD 70. Sự thay đổi này giúp mẫu xe mang diện mạo mới mẻ nhưng vẫn bảo tồn bản sắc quen thuộc đã gắn liền với người tiêu dùng Pakistan trong nhiều năm qua.

Honda CD 70 2027 được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm đỏ, đen và xanh dương, đáp ứng đa dạng sở thích của người dùng, từ phong cách truyền thống đến trẻ trung, năng động.

Honda CD 70 2027 được phân phối với ba tùy chọn màu sắc

Một trong những yếu tố giúp Honda CD 70 duy trì sức hút trên thị trường là chi phí sở hữu thấp. Mẫu xe nổi tiếng với độ bền cao, ít hỏng vặt, phụ tùng dễ tìm và giá trị bán lại tốt. Bên cạnh đó, mạng lưới đại lý và trung tâm dịch vụ rộng khắp của Atlas Honda trên toàn Pakistan cũng giúp việc bảo dưỡng và sửa chữa trở nên thuận tiện hơn.

Giá xe máy Honda CD 70 2027

Xe có giá bán xuất xưởng 159.900 Rupee Pakistan (khoảng 15,2 triệu đồng), vẫn giữ nguyên nền tảng cơ khí bền bỉ đã làm nên tên tuổi của dòng CD 70, đồng thời được làm mới bằng bộ tem đồ họa hiện đại hơn nhằm tăng sức hút với khách hàng.

Với mức giá 159.900 PKR, Honda CD 70 2027 tiếp tục là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất trong phân khúc xe máy phổ thông tại Pakistan. Dù không có thay đổi về mặt kỹ thuật, việc làm mới thiết kế kết hợp với động cơ 72 cc tiết kiệm nhiên liệu và độ tin cậy vốn có được kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trên thị trường trong thời gian tới.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.