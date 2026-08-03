Trải nghiệm xe máy điện giá 18,9 triệu đồng thiết kế nổi bật, công nghệ hiện đại, đi 73 km/lần sạc khiến chị em thích mê

Lái xe máy điện phong cách cổ điển, công nghệ thông minh vượt tầm giá chỉ 21,7 triệu đồng GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế mang phong cách hoài cổ kết hợp loạt tiện ích hiện đại phù hợp với học sinh, sinh viên trong tầm giá 20 triệu đồng.

Xe máy điện thiết kế nổi bật, công nghệ hiện đại, đi 73 km/lần sạc

YADEA Omee H+

YADEA Omee H+ hồng là mẫu xe điện được định vị dành cho người dùng trẻ, đặc biệt là các bạn nữ yêu thích phong cách năng động và cá tính. Ngay từ lần đầu trải nghiệm, mẫu xe tạo thiện cảm nhờ ngoại hình nhỏ gọn, hiện đại nhưng vẫn mang nét dễ thương rất riêng.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở tông màu hồng nổi bật kết hợp các chi tiết trang trí ngộ nghĩnh, tạo nên diện mạo trẻ trung và khác biệt. Những đường nét bo tròn xuyên suốt từ đầu đến đuôi xe mang lại cảm giác mềm mại, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách nhẹ nhàng thay vì thiết kế góc cạnh.

Chiều cao yên khoảng 760 mm là một lợi thế lớn. Trong quá trình trải nghiệm, người lái có vóc dáng nhỏ vẫn có thể chống chân khá dễ dàng khi dừng đèn đỏ hoặc quay đầu xe. Tay lái được bố trí gọn gàng, khoảng cách từ yên đến ghi đông hợp lý nên tư thế điều khiển khá thoải mái.

Cụm đèn pha hình tròn kết hợp đèn hậu và xi-nhan thiết kế tối giản giúp tổng thể chiếc xe trở nên hài hòa. Đây không phải kiểu thiết kế quá cầu kỳ nhưng đủ để tạo dấu ấn giữa nhiều mẫu xe điện phổ thông trên thị trường.

YADEA Omee H+ hồng được trang bị động cơ điện có công suất định mức 440 W và công suất tối đa 1.220 W. Mẫu xe hướng tới khả năng vận hành ổn định trong môi trường đô thị thay vì chạy theo thông số hiệu suất quá cao.

Trong quá trình trải nghiệm, xe tăng tốc khá mượt ở dải tốc độ thấp. Cảm giác tay ga nhẹ, phản hồi đều giúp người mới làm quen xe điện cũng có thể điều khiển dễ dàng. Tốc độ tối đa khoảng 40 km/h đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong nội thành.

Một điểm thú vị trên YADEA Omee H+ là ba chế độ lái được tích hợp sẵn. Chế độ Free phù hợp khi di chuyển nhẹ nhàng trong phố với khả năng kiểm soát tốc độ ổn định. Chế độ Sport mang lại khả năng tăng tốc nhanh và linh hoạt hơn khi cần vượt xe hoặc di chuyển trên những tuyến đường rộng. Trong khi đó, chế độ TTFAR ưu tiên thu hồi năng lượng để tối ưu thời lượng sử dụng của ắc quy.

Màn hình với giao diện hoạt hình trên Yadea Omee. Ảnh: Yadea.

Xe sử dụng bộ ắc quy 48V-22Ah ứng dụng công nghệ Aigo Max. Theo thông tin từ nhà sản xuất, nếu vận hành ở tốc độ khoảng 30 km/h, quãng đường tối đa đạt khoảng 73 km sau mỗi lần sạc. Khi duy trì tốc độ khoảng 35 km/h, xe vẫn có thể đi được khoảng 61 km.

Quãng đường này đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều ngày đối với học sinh, sinh viên hoặc nhân viên văn phòng có lịch trình di chuyển cố định.

Không chỉ chú trọng thiết kế và khả năng vận hành, YADEA còn đầu tư khá nhiều công nghệ hiện đại cho Omee H+ hồng.

Điểm đáng chú ý nhất là hệ thống HCS hỗ trợ xuống dốc kết hợp TCS kiểm soát lực kéo chống trượt bánh. Trong điều kiện đường trơn hoặc khi xuống dốc, các công nghệ này góp phần tăng sự ổn định và giúp người lái tự tin hơn.

Xe còn được trang bị hệ thống chống trộm thông minh. Khi phát hiện có tác động bất thường, phương tiện có thể gửi cảnh báo đến điện thoại của chủ xe, giúp tăng khả năng bảo vệ tài sản.

Màn hình TFT kích thước 4,3 inch là một nâng cấp đáng giá so với nhiều mẫu xe điện phổ thông chỉ sử dụng màn hình LED đơn sắc. Giao diện hiển thị sắc nét, trực quan, giúp người lái dễ dàng theo dõi tốc độ, dung lượng pin và các thông tin vận hành.

Một tiện ích khác được đánh giá cao là khả năng kết nối với điện thoại thông minh. Người dùng có thể mở khóa xe qua Bluetooth, kiểm tra dung lượng pin, theo dõi trạng thái vận hành cũng như quản lý phương tiện thông qua ứng dụng riêng.

Trong quá trình sử dụng thực tế, những tính năng này giúp việc quản lý xe trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ vốn đã quen thuộc với hệ sinh thái thiết bị thông minh.

Giá xe máy điện YADEA Omee H+

Xe máy điện YADEA Omee H+ có giá bán lẻ đề xuất khoảng 18.990.000 đồng (tùy từng đại lý và chương trình khuyến mãi, giá thực tế dao động từ 18,9 đến 19,5 triệu đồng).

Với mức giá thuộc nhóm xe điện phổ thông nhưng được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn và kết nối hiện đại, YADEA Omee H+ hồng mang lại trải nghiệm vượt kỳ vọng. Mẫu xe phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người dùng nữ cần một phương tiện nhỏ gọn, dễ điều khiển, có ngoại hình nổi bật và đủ khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.