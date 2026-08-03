Nguyên nhân giá xe Honda Vision ở đại lý giảm sâu, rẻ dưới đề xuất
GĐXH - Giá xe Honda Vision luôn có mức giá bán tại đại lý cao hơn niêm yết, tuy nhiên xu hướng này đang thay đổi ở tháng 8/2026.
Giá xe Honda Vision
Theo khảo sát tại một số đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD), giá bán Honda Vision trong tháng 8/2026 đang có chiều hướng giảm so với những tháng trước. Thay vì thường xuyên cao hơn giá đề xuất, một số phiên bản hiện được bán ra với mức giá thấp hơn niêm yết của hãng.
Cụ thể, tại một HEAD ở Hà Nội, phiên bản Honda Vision Thể thao đang được chào bán với giá 35,99 triệu đồng, thấp hơn mức giá bán lẻ đề xuất 36,808 triệu đồng của Honda.
Tương tự, hai phiên bản Đặc biệt và Cao cấp cũng đang được một số đại lý áp dụng mức giá thấp hơn giá đề xuất. Riêng phiên bản Tiêu chuẩn có mức chênh lệch nhẹ so với giá niêm yết.
Có thể thấy, giá xe máy Honda tháng 8/2026 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision. Bên cạnh đó, người dân hạn chế chi tiêu và xu hướng dịch chuyển sang xe máy điện giá rẻ khiến thị trường xe máy xăng chững lại. Ngoài ra, để cạnh tranh, các cửa hàng tự giảm giá, tung ưu đãi để kích cầu và thu hút khách hàng.
Bảng giá xe Honda Vision
|Phiên bản
|Giá niêm yết (VND)
|Giá tại đại lý (VND)
|Mức chênh lệch (VND)
|Vision Thể thao
|36,808,363
|35,990,000
|-818,363
|Vision Đặc biệt
|34,550,182
|33,790,000
|-760,182
|Vision Cao cấp
|33,175,637
|32,790,000
|-385,637
|Vision Tiêu chuẩn
|31,506,545
|31,990,000
|483,455
Đánh giá xe Honda Vision
Honda Vision gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung và mang phong cách thể thao, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dùng Việt. Không chỉ sở hữu ngoại hình hiện đại, mẫu xe này còn được trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý như hệ thống đèn chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kết hợp giữa analog và màn hình LCD, khóa thông minh Smart Key cùng cổng sạc USB bố trí trong hộc chứa đồ phía trước.
Bên cạnh đó, Vision còn sở hữu công nghệ Idling Stop giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ khi dừng xe trong thời gian ngắn. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo phía sau mang lại sự ổn định khi vận hành. Xe sử dụng bộ vành đúc, kết hợp phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau nhằm đảm bảo khả năng kiểm soát an toàn trong quá trình di chuyển.
Lưu ý: Bảng giá xe Honda Vision nêu trên chỉ mang tính tham khảo, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.