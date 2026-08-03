Nguyên nhân giá xe Honda Vision ở đại lý giảm sâu, rẻ dưới đề xuất

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Giá xe Honda Vision

Honda Vision

Theo khảo sát tại một số đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD), giá bán Honda Vision trong tháng 8/2026 đang có chiều hướng giảm so với những tháng trước. Thay vì thường xuyên cao hơn giá đề xuất, một số phiên bản hiện được bán ra với mức giá thấp hơn niêm yết của hãng.

Cụ thể, tại một HEAD ở Hà Nội, phiên bản Honda Vision Thể thao đang được chào bán với giá 35,99 triệu đồng, thấp hơn mức giá bán lẻ đề xuất 36,808 triệu đồng của Honda.

Tương tự, hai phiên bản Đặc biệt và Cao cấp cũng đang được một số đại lý áp dụng mức giá thấp hơn giá đề xuất. Riêng phiên bản Tiêu chuẩn có mức chênh lệch nhẹ so với giá niêm yết.

Có thể thấy, giá xe máy Honda tháng 8/2026 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision. Bên cạnh đó, người dân hạn chế chi tiêu và xu hướng dịch chuyển sang xe máy điện giá rẻ khiến thị trường xe máy xăng chững lại. Ngoài ra, để cạnh tranh, các cửa hàng tự giảm giá, tung ưu đãi để kích cầu và thu hút khách hàng.

Bảng giá xe Honda Vision

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Vision Thể thao 36,808,363 35,990,000 -818,363 Vision Đặc biệt 34,550,182 33,790,000 -760,182 Vision Cao cấp 33,175,637 32,790,000 -385,637 Vision Tiêu chuẩn 31,506,545 31,990,000 483,455

Đánh giá xe Honda Vision

Honda Vision gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung và mang phong cách thể thao, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dùng Việt. Không chỉ sở hữu ngoại hình hiện đại, mẫu xe này còn được trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý như hệ thống đèn chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kết hợp giữa analog và màn hình LCD, khóa thông minh Smart Key cùng cổng sạc USB bố trí trong hộc chứa đồ phía trước.

Honda Vision gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn

Về khả năng vận hành, sử dụng động cơ eSP xy-lanh đơn dung tích 109,5cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất tối đa 6,59 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,29 Nm tại 6.000 vòng/phút. Xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI giúp tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ được Honda công bố ở mức 1,82 lít/100 km.



Vision còn sở hữu công nghệ Idling Stop giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ

Bên cạnh đó, Vision còn sở hữu công nghệ Idling Stop giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ khi dừng xe trong thời gian ngắn. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo phía sau mang lại sự ổn định khi vận hành. Xe sử dụng bộ vành đúc, kết hợp phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau nhằm đảm bảo khả năng kiểm soát an toàn trong quá trình di chuyển.

Lưu ý: Bảng giá xe Honda Vision nêu trên chỉ mang tính tham khảo, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.