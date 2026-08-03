Chất hơn Honda Future, xe số 125cc giá 29 triệu đồng về Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng

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Trải nghiệm xe số 110cc Thái Lan giá 19 triệu đồng đậm chất Cub cổ điển, tiết kiệm nhiên liệu, trang bị hiện đại khiến khách Việt săn lùng GĐXH - Xe số 110cc Thái Lan gây ấn tượng với thiết kế đậm chất Cub cổ điển, động cơ 109cc tiết kiệm nhiên liệu, nhiều trang bị hiện đại và mức giá chỉ khoảng 19 triệu đồng.

Xe số 125cc về Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng





GPX POPz 125 tại thị trường Việt Nam.

Mới đây, một đơn vị kinh doanh xe máy tư nhân tại khu vực phía Nam đã chính thức ra mắt mẫu xe số GPX POPz 125 tại thị trường Việt Nam. Xe được mở bán với 5 màu sắc đa dạng cùng mức giá siêu hấp dẫn chỉ 29 triệu đồng, rẻ hơn cả Honda Future.

POPz 125 gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với phong cách thiết kế modern classic – sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại. Xe sở hữu bộ tem màu sắc nổi bật, mang đậm hơi hướng thời trang, hướng đến nhóm khách hàng trẻ năng động.

POPz 125 gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với phong cách thiết kế modern classic

Hệ thống chiếu sáng Full LED toàn bộ, từ đèn pha, đèn hậu đến đèn xi-nhan, không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo khả năng chiếu sáng tối ưu. Đèn pha thiết kế dạng gần vuông bo góc, tách đôi độc đáo, trong khi đèn hậu đồng bộ kiểu dáng, tạo nên tổng thể liền mạch.

Hệ thống chiếu sáng Full LED toàn bộ

Khoang lái được trang bị cụm đồng hồ kết hợp analog và kỹ thuật số, hiển thị rõ ràng các thông tin cần thiết như tốc độ, mức nhiên liệu và đèn báo. Yên xe hai tầng với phần yên người lái có thể mở tiện lợi, cùng tông màu đen đơn giản nhưng tinh tế. Ống xả thiết kế dài, đặt song song mặt đất, đi kèm ốp che mạ chrome tăng thêm vẻ cứng cáp.





Khoang lái được trang bị cụm đồng hồ kết hợp analog và kỹ thuật số

Về vận hành, POPz 125 được trang bị động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 125cc, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử GPX-Fi và làm mát bằng không khí. Xe sử dụng hộp số 4 cấp, ly hợp ướt, cho khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Người dùng có thể linh hoạt sử dụng cả đề điện và cần đạp trong quá trình khởi động.





POPz 125 được trang bị động cơ 4 thì

Hệ thống khung gầm của xe cũng được tối ưu cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Mâm hợp kim 17 inch sơn đen đi kèm lốp trước 60/100 và lốp sau 70/90, mang lại sự cân bằng giữa độ bám đường và độ linh hoạt. Phuộc trước dạng ống lồng, phía sau là giảm xóc đôi có thể điều chỉnh 2 mức, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành. Hệ thống phanh trước dạng đĩa với heo dầu 2 piston, kết hợp phanh tang trống phía sau, đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Hệ thống khung gầm của xe cũng được tối ưu cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Với kích thước tổng thể gọn gàng (685 x 1.820 x 1.142 mm), chiều cao yên 760 mm và trọng lượng chỉ 99 kg, POPz 125 phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là người mới hoặc khách hàng tìm kiếm một mẫu xe linh hoạt trong đô thị. Khoảng sáng gầm 175 mm giúp xe dễ dàng vượt qua các điều kiện đường sá khác nhau, trong khi bình xăng dung tích 4 lít đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Giá xe số 125cc GPX POPz 125

Xe số GPX POPz 125 có giá bán mang phong khoảng 29 triệu đồng, mang phong cách thiết kế hoài cổ tương tự Honda Super Cub. Mức giá này có thể chênh lệch nhẹ tùy theo đại lý và thời điểm mua xe.

Sự xuất hiện của GPX POPz 125 không chỉ bổ sung lựa chọn mới trong phân khúc xe số phổ thông mà còn thể hiện rõ định hướng phát triển của GPX: trẻ trung, khác biệt và sẵn sàng chinh phục những thử thách mới. Đây hứa hẹn sẽ là mẫu xe đáng chú ý dành cho người dùng tìm kiếm sự kết hợp giữa phong cách và cá tính trong một mức giá dễ tiếp cận.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.





Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.