Gia đình Đoan Trang gây chú ý

Đoan Trang cho biết, cô hạnh phúc khi được gần người thân và có thêm cơ hội hoạt động nghệ thuật. Đoan Trang sinh năm 1978, quê Đồng Nai, giành giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 2001. Cô ghi dấu ấn qua các ca khúc Tóc hát, Socola, Khi tôi 20, Bâng khuâng… Nữ ca sĩ kết hôn với doanh nhân Johan Wicklund năm 2012. Sau 14 năm chung sống, hai người vẫn duy trì thói quen dành thời gian cho gia đình giữa lịch làm việc riêng.