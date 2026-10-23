Gia đình Đoan Trang gây chú ý
GĐXH - Đoan Trang cùng chồng và con gái tận hưởng kỳ nghỉ thu tại Phú Quốc. Nữ ca sĩ cho biết dù bận rộn, vợ chồng cô luôn thu xếp thời gian để có những khoảnh khắc bên nhau.
Trong những bức hình, nữ ca sĩ diện trang phục họa tiết nhiệt đới nổi bật. Doanh nhân Johan Wicklund chọn áo đơn giản, con gái Sol mặc váy trắng. Cả nhà quây quần bên bàn ăn hướng biển, cùng nâng ly và lưu lại kỷ niệm khi bầu trời chuyển sắc vàng, cam, hồng.
Theo Đoan Trang, chuyến đi diễn ra trong kỳ nghỉ thu của con gái. Đây còn là phần thưởng vợ chồng cô dành cho Sol sau buổi ghi hình podcast. “Đi quay Podcast ngoan giỏi nên quay xong là ba mẹ thưởng cho chuyến nghỉ dưỡng Phú Quốc liền”, cô tiết lộ.
Sol tên thật là Angelina Wicklund, sinh năm 2014. Con gái Đoan Trang có nét đẹp lai Việt Nam – Thụy Điển, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Thụy Điển. Ở tuổi 12, Sol được mẹ tạo điều kiện làm quen với các hoạt động nghệ thuật. Đoan Trang hỗ trợ con thu âm một số ca khúc thiếu nhi. Hai mẹ con còn thực hiện talkshow về sức khỏe và tâm lý dành cho bé gái.
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