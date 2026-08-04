14 năm hôn nhân ngọt ngào của Đoan Trang và chồng Thụy Điển

Hình ảnh em bé mới sinh của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Hình ảnh con thứ ba của Nhã Phương - Trường Giang thu hút sự chú ý của khán giả bởi vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm.
Đoan Trang đã chia sẻ lại hình ảnh kỷ niệm ngày cưới của cô và chồng Thụy Điển cách đây 14 năm. Nữ ca sĩ hạnh phúc "báo cáo" thành quả với khán giả sau hơn một thập kỷ bên nhau họ đã có một cô con gái nhỏ xinh xắn là bé Sol.
Đoan Trang (sinh năm 1978) là ca sĩ nổi tiếng của V-pop, được mệnh danh là "Thỏi sôcôla biết hát". Cô ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Tóc hát, Chocolate, Quạt giấy và từng làm MC, giám khảo nhiều chương trình truyền hình. Hiện Đoan Trang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng người Thụy Điển và con gái, đồng thời vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật.
GĐXH - Hình ảnh con thứ ba của Nhã Phương - Trường Giang thu hút sự chú ý của khán giả bởi vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm.
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