14 năm hôn nhân ngọt ngào của Đoan Trang và chồng Thụy Điển

Sau đó, khoảng thời gian đi học, Đoan Trang tham gia gần như không thiếu một hoạt động văn nghệ nào của trường. Chăm chỉ như vậy nên ở tất cả các cuộc thi mà nữ ca sĩ tham gia, cô đều giành được giải thưởng. Lên 14 tuổi, Đoan Trang rời quê nhà lên TP.HCM học tập. Tại đây, cô phát huy được tài năng âm nhạc thiên bẩm của mình. Lúc 19 tuổi, Đoan Trang tham gia cuộc thi Tiếng hát TP.HCM và giành được giải khuyến khích. Bắt đầu từ đây, con đường ca hát của Đoan Trang chính thức chuyên nghiệp. Những năm ấy, Đoan Trang nổi tiếng với các ca khúc: Forget me not, Khi ta 20...