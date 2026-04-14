Con gái lai của Đoan Trang tuổi 13 sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật, thông thạo 3 thứ tiếng
GĐXH - Ở tuổi 13, con gái Đoan Trang không chỉ sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật mà còn thông thạo 3 thứ tiếng. Ở nhà, cô bé còn là "thông dịch viên nhí" cho bà ngoại và bố người Thụy Điển.
Bé Sol tên thật là Angelina Wicklund, vừa bước sang tuổi 13, là con gái của ca sĩ Đoan Trang và chồng người Thụy Điển - Johan Wicklund. Mang dòng máu lai, Sol thừa hưởng nước da nâu từ mẹ và vóc dáng cao vượt trội, thanh mảnh từ bố.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, Sol được mẹ dạy hát từ nhỏ. Tính đến nay, cô bé đã cùng mẹ thực hiện nhiều MV như: Thương ca tiếng Việt, Bụi phấn, Em là hoa hồng nhỏ, Cho con, Tuổi đời mênh mông.
Ngoài ra, cô bé còn được bố mẹ phát triển thêm nhiều năng khiếu nghệ thuật khác như đàn, nhảy múa, bơi lội... Gần đây, trong một video, cô bé tiết lộ thích làm mẫu, học thiết kế thời trang và thường tự mix đồ khá ấn tượng.
Được biết, từ bé, Sol đã làm mẫu nhí cho các chương trình tuần lễ thời trang. Nói về khả năng trình diễn thời trang của cô bé, NTK Đức Hùng từng nhận xét rằng: "Đoan Trang thật tuyệt vời, nhưng con gái cô ấy còn diễn giỏi hơn cả mẹ". Hiện tại, ở tuổi 13, chiều cao nổi trội so với bạn bè cùng trang lứa và đôi chân thon dài, Sol được nhận xét sẽ trở thành người mẫu tiềm năng nếu cô bé theo đuổi công việc này.
Không chỉ có năng khiếu nghệ thuật, Sol còn nổi tiếng từ nhỏ vì khả năng thông thạo 3 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thụy Điển. Ở nhà, cô bé còn là "thông dịch viên nhí" cho bà ngoại và bố. Đoan Trang luôn tự hào với vốn kiến thức ngoại ngữ của con gái. Cô thường xuyên đăng tải video ghi lại khoảnh khắc Sol nói tiếng Anh khi bày tỏ quan điểm về một vấn đề nào đó.
Mới đây, nhân dịp sinh nhật của con gái, ca sĩ Đoan Trang đã bày tỏ niềm tự hào: "Suốt 12 năm qua, Sol đã mang lại biết bao yêu thương, những niềm vui, những ngọt ngào.
Con không chỉ là niềm tự hào của ba mẹ, mà còn là nguồn hạnh phúc vô giá của ông bà ngoại, nội và cả nhà mình! Mỗi ngày nhìn con lớn lên, trưởng thành hơn, biết yêu thương, biết quan tâm, ba mẹ thấy thật ấm áp và biết ơn vô cùng. Con chính là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã dành tặng cho gia đình chúng ta!".
Cùng ngắm những hình ảnh của bé Sol - con gái Đoan Trang và chồng Thuỵ Điển
