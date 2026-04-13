Con gái Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang như mẫu nhí, lộ tiềm năng nghệ sĩ đa năng tương lai
GĐXH - Sol, Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang có điểm chung là vóc dáng thanh mảnh và đôi chân thon dài như một mẫu nhí thực sự. Ngoài ra, hai cô bé còn được bố mẹ đầu tư phát triển năng khiếu nghệ thuật từ rất sớm.
Mới đây, trong một sự kiện thời trang ở TP HCM, Lisa – con gái Hồ Ngọc Hà và Sol – con gái Đoan Trang gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn và vóc dáng mẫu nhí. Hai cô bé cũng thể hiện sự thân thiết, gắn bó khi được bố mẹ đưa đến sự kiện.
Nhiều người dự đoán, với việc sinh ra trong gia đình nghệ thuật cùng khả năng bộc lộ thiên hướng từ nhỏ, Lisa và Sol sẽ trở thành nghệ sĩ trong tương lai.
Sol và Lisa dù khác biệt về tuổi tác nhưng cùng có điểm chung là vóc dáng thanh mảnh và đôi chân thon dài như một mẫu nhí thực sự. Ngoài ra, hai cô bé còn được bố mẹ đầu tư phát triển năng khiếu nghệ thuật từ rất sớm.
Được biết, bé Sol tên thật là Angelina Wicklund, năm nay 12 tuổi, là con gái của ca sĩ Đoan Trang và chồng người Thụy Điển. Mang dòng máu lai, Sol thừa hưởng nước da nâu từ mẹ và vóc dáng cao vượt trội, thanh mảnh từ bố.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, Sol được mẹ dạy hát từ nhỏ. Ngoài ra, cô bé còn được bố mẹ phát triển thêm nhiều năng khiếu nghệ thuật khác như đàn, nhảy múa, bơi lội... Gần đây, trong một video, cô bé tiết lộ thích học thiết kế thời trang và thường tự mix đồ khá ấn tượng.
Bé Lisa nhà Hồ Ngọc Hà dù mới 6 tuổi nhưng cũng sớm bộc lộ nhiều thiên hướng nghệ thuật. Cô bé đặc biệt yêu thích ca hát, nhảy múa, học ballet, đọc sách, tập yoga, nhảy dây cùng mẹ. Cô bé thường được mẹ cho nghe nhạc, dạy đàn, luyện thanh.
Với những tố chất và điều kiện sẵn có này, cả Sol và Lisa đang sở hữu nhiều lợi thế để trở thành nghệ sĩ đa năng, nếu theo đuổi con đường nghệ thuật như truyền thống gia đình.
