Giá iPhone 13 Pro Max cực rẻ, chưa tới 12 triệu đồng sở hữu iPhone khung viền thép, camera zoom xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 13 Pro Max cũ

iPhone 13 Pro Max

Dù đã gần 5 năm tuổi, iPhone 13 Pro Max vẫn là "tượng đài" trong phân khúc flagship cao cấp bởi loạt trang bị vượt thời gian. So với iPhone 17e ra mắt, iPhone 13 Pro Max vẫn được đánh giá toàn diện hơn rất nhiều.

Vì đã bị Apple "khai tử" khá lâu, iPhone 13 Pro Max hiện không còn hàng mới mà chỉ còn hàng cũ Like New nhưng giá cực mềm, cụ thể như sau:

iPhone 13 Pro Max - 128GB: 11.990.000 đồng

iPhone 13 Pro Max - 256GB: 12.990.000 đồng

iPhone 13 Pro Max - 512GB: 13.590.000 đồng

iPhone 13 Pro Max - 1TB: 14.790.000 đồng

So với iPhone 17e giá rẻ vừa mở bán, iPhone 13 Pro Max cũ có giá hấp dẫn hơn cả chục triệu đồng.

Đánh giá iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max sở hữu màn hình OLED 6,7 inch với công nghệ ProMotion 120Hz. Tần số quét cao giúp thao tác vuốt chạm, cuộn nội dung trở nên mượt mà hơn rõ rệt so với màn hình 60Hz.

Ngoài ra, độ sáng cao và màu sắc chính xác giúp trải nghiệm xem phim, chơi game hay đọc nội dung tốt hơn. Đây vẫn là một trong những màn hình chất lượng trong phân khúc máy cũ.

iPhone 13 Pro Max sở hữu màn hình OLED 6,7 inch

Dù ra mắt từ 2021, iPhone 13 Pro Max vẫn sở hữu chip A15 Bionic với CPU 6 lõi và GPU 5 lõi, đủ sức xử lý mượt các tác vụ từ cơ bản đến nâng cao. Trong thực tế, máy vẫn chạy tốt các ứng dụng nặng như chỉnh sửa ảnh, video hay chơi game phổ biến.

Hiệu năng ổn định giúp máy không bị lỗi thời quá nhanh so với nhiều smartphone Android cùng thời. Đây là điểm khiến iPhone 13 Pro Max cũ vẫn rất đáng mua ở thời điểm hiện tại.

iPhone 13 Pro Max được trang bị hệ thống ba camera 12MP gồm góc rộng, siêu rộng và telephoto với zoom quang học 3x. Máy hỗ trợ nhiều tính năng như Night Mode, Deep Fusion, Smart HDR 4 và chụp macro, giúp ảnh có chất lượng cao trong nhiều điều kiện.

Ngoài ra, khả năng quay video 4K Dolby Vision vẫn là một trong những điểm mạnh hàng đầu. Với người dùng phổ thông hoặc sáng tạo nội dung cơ bản, camera của máy vẫn đủ dùng.

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của iPhone 13 Pro Max là thời lượng pin. Máy có thể phát video liên tục lên tới khoảng 28 giờ, thuộc nhóm tốt nhất trong các dòng iPhone.

Trong sử dụng thực tế, máy có thể đáp ứng trọn vẹn một ngày dài với các tác vụ hỗn hợp. Đây là lợi thế lớn khi so với nhiều smartphone cũ khác thường bị xuống pin nhanh. Nếu chọn máy có pin còn tốt, trải nghiệm sử dụng vẫn rất ổn định.

Có nên mua iPhone 13 Pro Max cũ thời điểm này?

iPhone 13 Pro Max cũ vẫn là một trong những smartphone đáng mua trong tầm giá nhờ hiệu năng mạnh, pin lâu và camera chất lượng. Dù giá giảm, máy vẫn giữ được thiết kế cao cấp, Face ID, MagSafe và hệ sinh thái iOS ổn định. Đây là lựa chọn hợp lý cho sinh viên, người dùng phổ thông hoặc những ai muốn "lên đời" iPhone với ngân sách tiết kiệm.