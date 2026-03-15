iPhone giá rẻ chưa tới 15 triệu đồng đáng mua nhất Việt Nam hiện nay: Nên chọn iPhone 13, iPhone 14 hay iPhone 16e?
GĐXH - iPhone 13 và iPhone 14, iPhone 16e là 3 iPhone được nhiều người quan tâm vì trang bị cực hời mà giá dễ tiếp cận nhất kể từ khi ra mắt.
Giá iPhone 13 - 128GB: 11.590.000 đồng
iPhone 13 vẫn là một trong những mẫu iPhone "quốc dân" trong phân khúc dưới 15 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 13
Máy sở hữu thiết kế vuông vức đặc trưng của Apple với khung nhôm và mặt kính cao cấp, đồng thời có kích thước gọn gàng dễ sử dụng bằng một tay.
Thiết bị được trang bị màn hình Super Retina XDR OLED 6,1 inch, cho chất lượng hiển thị sắc nét, màu sắc chính xác và độ sáng cao. Đây vẫn là một trong những màn hình tốt trong tầm giá, đáp ứng tốt nhu cầu xem video hay chơi game.
Về hiệu năng, iPhone 13 sử dụng chip Apple A15 Bionic, con chip từng xuất hiện trên nhiều mẫu iPhone cao cấp. Nhờ vậy máy vẫn xử lý mượt các tác vụ nặng, từ chỉnh sửa ảnh, quay video cho đến chơi game đồ họa cao.
Ngoài ra, hệ thống camera kép 12MP của máy vẫn cho chất lượng ảnh tốt, đặc biệt ở khả năng quay video ổn định. Đây là lựa chọn phù hợp với người dùng muốn một chiếc iPhone ổn định, bền bỉ và có thời gian hỗ trợ phần mềm lâu dài.
Giá iPhone 14
iPhone 14 - 128GB: 12.990.000 đồng
iPhone 14 - 256GB: 14.290.000 đồng
Đánh giá iPhone 14
So với iPhone 13, iPhone 14 mang đến một số cải tiến đáng chú ý về camera và tính năng an toàn. Thiết kế tổng thể vẫn giữ phong cách quen thuộc của Apple với màn hình 6,1 inch và khung nhôm cao cấp.
Thiết bị tiếp tục sử dụng chip Apple A15 Bionic nhưng được tối ưu tốt hơn, giúp đảm bảo hiệu năng ổn định và tiết kiệm năng lượng. Nhờ vậy máy vẫn đáp ứng tốt các ứng dụng nặng và có thể sử dụng mượt trong nhiều năm.
Camera của iPhone 14 được cải thiện khả năng chụp thiếu sáng, mang lại hình ảnh rõ nét hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Máy cũng hỗ trợ nhiều tính năng quay video cao cấp, phù hợp với người dùng thích quay vlog hoặc sáng tạo nội dung.Apple iOS
Bên cạnh đó, Apple còn bổ sung các tính năng an toàn như phát hiện tai nạn và gọi cứu hộ khẩn cấp. Điều này giúp iPhone 14 trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá tầm trung.
Giá iPhone 16e
iPhone 16e - 128GB: 14.790.000 đồng
Đánh giá iPhone 16e
iPhone 16e được trang bị màn hình OLED 6,1 inch cùng camera chính 48MP, cho khả năng chụp ảnh chi tiết và hỗ trợ nhiều tính năng nhiếp ảnh hiện đại.
Hiệu năng của thiết bị đến từ chip Apple A18, kết hợp RAM 8GB, đủ sức xử lý các tác vụ nặng và đảm bảo khả năng cập nhật phần mềm trong nhiều năm tới.
Ngoài ra, iPhone 16e còn có thời lượng pin khá ấn tượng với dung lượng khoảng 4.005 mAh, cho thời gian xem video lên tới 26 giờ nhờ các tối ưu phần cứng và modem mới của Apple.
Nên chọn iPhone 13, iPhone 14 hay iPhone 16e?
Trong tầm giá dưới 15 triệu đồng, iPhone 13 phù hợp với người cần hiệu năng ổn định, iPhone 14 nổi bật ở camera và tính năng an toàn, trong khi iPhone 16e là lựa chọn mới hơn với chip mạnh và pin tốt. Tùy vào nhu cầu sử dụng, cả ba đều là những chiếc iPhone đáng cân nhắc trong năm 2026.
