Giá iPhone 15 Plus rẻ chưa từng có, màn hình lớn, pin khỏe, hấp dẫn hơn iPhone 17e, được khách Việt ưa chuộng
GĐXH - iPhone 15 Plus với màn Dynamic Island, camera kép, giá rẻ lại được khách Việt ưa chuộng hơn hẳn.
Giá iPhone 15 Plus
So với iPhone 17e giá rẻ vừa được mở bán, iPhone 15 Plus vẫn có lợi thế hơn hẳn về kích thước màn hình hay khả năng nhiếp ảnh. Hơn nữa, nó còn đang được giảm giá sâu cực hấp dẫn giữa tháng 3, chỉ từ 18.59 triệu đồng cho bản 128GB và 21.39 triệu đồng cho bản 256GB.
Đánh giá iPhone 15 Plus
iPhone 15 Plus sở hữu thiết kế kính trước sau kết hợp khung nhôm cùng lớp kính Ceramic Shield giúp tăng độ bền và khả năng chống trầy xước. Máy cũng đạt chuẩn kháng nước bụi IP68, có thể chịu nước ở độ sâu 6m trong 30 phút. Đây là mức hoàn thiện cao cấp thường thấy trên các dòng iPhone flagship.
iPhone 15 Plus được trang bị màn hình Super Retina XDR OLED kích thước 6,7 inch với độ phân giải 2796 × 1290 và độ sáng tối đa khoảng 2.000 nits. Kích thước lớn giúp trải nghiệm xem video, chơi game hay đọc nội dung thoải mái hơn so với màn hình 6,1 inch thường thấy trên các mẫu iPhone giá rẻ như iPhone 17e.
Điện thoại sử dụng chip A16 Bionic với CPU 6 nhân, GPU 5 nhân và Neural Engine 16 nhân, mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho đa nhiệm, xử lý ảnh và chơi game. Con chip này từng được trang bị trên dòng iPhone Pro trước đó nên vẫn đảm bảo sức mạnh flagship trong nhiều năm.
iPhone 15 Plus có dung lượng pin khoảng 4.383 mAh và được Apple tối ưu để đạt thời lượng xem video lên tới khoảng 26-29 giờ. Nhờ viên pin lớn kết hợp với chip A16 tiết kiệm năng lượng, điện thoại có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày dài với các tác vụ hỗn hợp.
Máy hỗ trợ 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 và cổng USB-C, đồng thời tương thích với hệ sinh thái phụ kiện MagSafe của Apple. Những công nghệ này giúp việc kết nối, truyền dữ liệu và sử dụng phụ kiện trở nên tiện lợi hơn trong hệ sinh thái iOS.
iPhone 15 Plus trang bị hệ thống camera kép gồm cảm biến chính 48MP và camera góc siêu rộng 12MP, hỗ trợ zoom quang 2x và nhiều công nghệ xử lý ảnh như Photonic Engine hay Smart HDR. Nhờ đó, thiết bị có thể chụp ảnh linh hoạt hơn với nhiều góc chụp khác nhau so với các smartphone chỉ có một camera chính.
Nếu ưu tiên một chiếc iPhone có màn hình lớn, pin bền, thiết kế cao cấp và hệ thống camera linh hoạt, iPhone 15 Plus vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc hơn so với iPhone 17e.
Có nên mua iPhone 15 Plus thời điểm này?
iPhone 15 Plus sở hữu loạt trang bị hiện đại của Apple như màn hình Dynamic Island, chip thế hệ mới, cổng Type-C và bộ camera kép đa năng. Vì vậy, nó có thể đáp ứng mọi trải nghiệm cao cấp gần như không kém so với bản Pro Max.
Trong khi iPhone 17e hướng đến phân khúc giá dễ tiếp cận, iPhone 15 Plus mang lại trải nghiệm phần cứng gần với dòng flagship và phù hợp cho người dùng muốn một chiếc iPhone mạnh mẽ, sử dụng lâu dài.
