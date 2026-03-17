Giá iPhone 15, iPhone 14 giảm cực mạnh, rẻ chưa từng có, xứng danh bộ đôi iPhone ngon, bổ, rẻ ăn đứt iPhone 17e
GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 15 cực kỳ dễ tiếp cận và vẫn đủ tốt để ăn đứt các lựa chọn hàng đầu như iPhone 17e.
Giá iPhone 15 - 15.69 triệu đồng
iPhone 15 - 128GB: 15.69 triệu đồng
iPhone 15 - 256GB: 18.69 triệu đồng
Đánh giá iPhone 15
Không cần nhiều lời về iPhone 15 khi năm ngoái nó là smartphone bán chạy nhất thế giới. Đáng chú ý, iPhone 15 thậm chí không có màn 120Hz, không có AI, không có camera zoom quang học khủng cũng không có pin siêu trâu và sạc siêu nhanh.Điện thoại thông minh
Thế nhưng chiếc iPhone tưởng như lỗi thời này lại làm được điều mà ngay cả iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra hay nhiều smartphone đình đám khác về trang bị mong muốn đó là đứng ở đỉnh doanh số toàn cầu. Điều này thực tế đến từ việc trang bị của iPhone 15 là quá đủ trong tầm giá.
Người dùng có thể có được một chiếc iPhone thiết kế tốt đủ để người dùng biết đó là iPhone mới, hiệu năng mạnh cho mọi tác vụ và quan trọng là ổn định, ít giật lag và quan trọng hơn nữa, hệ thống camera kép của iPhone 15 vẫn cho ra ảnh và video đẹp miễn chê, phù hợp thị hiếu của số đông người dùng.
Chưa kể với việc được nâng cấp lên cổng USB-C, iPhone 15 hiện tiện lợi chẳng kém ai, tương thích mọi loại phụ kiện phổ biến.
Giá iPhone 14 - 12.99 triệu đồng
iPhone 14 - 128GB: 12.99 triệu đồng
iPhone 14 - 256GB: 14.29 triệu đồng
Đánh giá iPhone 14
Hiện tại, iPhone 14 đã giảm bớt khá nhiều về số phiên bản màu sắc và chỉ còn hàng chủ yếu với bản 128GB và 256GB. Vì đã bị Apple loại bỏ khỏi dải sản phẩm nên iPhone 14 sẽ ngày càng rẻ hơn nhưng cũng sẽ đơn giản hơn về số phiên bản như chỉ có 1-2 màu và dung lựng lưu trữ.
iPhone 14 sở hữu thiết kế tai thỏ cuối cùng như phần notch chứa FaceID đã thu gọn và chiếm diện tích không lớn hơn là bao so với iPhone 16 mới. Mặt lưng là nơi camera sau bắt chéo tạo cảm giác phong cách hơn hẳn iPhone 16.
Hiệu năng của iPhone 14 được đảm bảo bởi con chip A15 Bionic nhưng là con chip có tới 5 lõi xử lý GPU ngang ngửa với dòng iPhone 13 Pro Max. Đây là trang bị rất mạnh giúp iPhone 14 rất lâu nữa mới có thể bị coi là yếu về hiệu năng.Mẹo công nghệ
Camera sau của iPhone 14 được nâng cấp, đặc biệt là khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng được cải thiện đáng kể. Đây là mô đun camera kép rộng và siêu rộng hấp dẫn hơn hẳn iPhone 16e mới ra mắt gần đây chỉ có duy nhất một camera.
Tóm lại, điểm yếu duy nhất của iPhone 14 chỉ là thiết kế. Đây vẫn là chiếc iPhone mạnh mẽ, chụp ảnh đẹp với hiệu năng mạnh mẽ trong vài năm tới bất chấp việc nó đã bị Apple dừng sản xuất gần đây.
Có nên mua iPhone 15, iPhone 14 thời điểm này?
iPhone 15 và iPhone 14 là những lựa chọn tốt nhất hiện nay cho người dùng tìm kiếm iPhone mới, có thể sử dụng ổn định lâu dài vài năm tới nhưng giá cũng không bị quá đắt. Người dùng sẽ rất khó nhận ra những khác biệt hay điểm yếu của bộ đôi iPhone giá rẻ này trước những chiếc iPhone mới như iPhone 16, iPhone 17.
