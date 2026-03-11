Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max giảm cực sốc, chỉ từ 4,8 triệu đồng, xứng danh iPhone Pro Max rẻ xịn nhất Việt Nam

Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max

Giá iPhone 11 (cũ)

iPhone 11 - 64GB: 4.8 triệu đồng

iPhone 11 - 128GB: 5.6 triệu đồng

Giá iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro - 64GB: 5.5 triệu đồng;

iPhone 11 Pro - 256GB: 6.4 triệu đồng;

Giá iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max - 64GB: 6.6 triệu đồng

iPhone 11 Pro Max - 256GB: 7.3 triệu đồng

Đánh giá iPhone 11 các dòng

iPhone 11 sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như hiệu năng mạnh mẽ nhờ chip A13 Bionic, camera kép chụp ảnh góc rộng và đêm ấn tượng, thời lượng pin tốt, khả năng chống nước và bụi chuẩn IP68, cùng nhiều màu sắc trẻ trung, thời trang.

Trong khi đó, Cả iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đều là những chiếc điện thoại cao cấp với nhiều ưu điểm nổi bật như hệ thống camera ba ống kính mang đến khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp với nhiều chế độ chụp đa dạng, đặc biệt là khả năng chụp đêm ấn tượng.

Dòng iPhone 11 Pro cũng có chip A13 Bionic cho hiệu năng vượt trội, xử lý mọi tác vụ mượt mà, màn hình Super Retina XDR hiển thị hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và độ sáng cao, thiết kế sang trọng với chất liệu cao cấp, hoàn thiện tỉ mỉ, mang đến vẻ ngoài đẳng cấp, thời lượng pin tốt đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày dài.

Điểm khác biệt chính giữa hai phiên bản là kích thước màn hình và dung lượng pin, trong đó iPhone 11 Pro Max có màn hình lớn hơn và pin trâu hơn.

Có nên mua iPhone 11 các dòng thời điểm này?

Về mặt công nghệ, dòng iPhone 11 vẫn chưa quá lỗi thời vào năm 2026 khi chung hoàn toàn có thể đáp ứng tốt các nhu cầu của người dùng ở mức độ cơ bản. Cũng chính vì vậy mà những chiếc iPhone ra mắt vào năm 2019 này vẫn nổi bật ở nhóm iPhone cũ.

Trong đó, iPhone 11 đang nổi lên như một lựa chọn rẻ và an toàn trong khi đó iPhone 11 Pro Max là một phép thử giá tốt cho ai thích dòng Pro cao cấp. Trong khi đó, iPhone 11 Pro không có được sức hút như hai người anh em do sự lỡ cỡ giữa kích thước, giá bán và trang bị.

iPhone 11 tuy bán ra từ 2019 nhưng phần cứng hiện vẫn đảm nhiệm tốt các tác vụ cơ bản và đặc biệt là camera vẫn có thể cho ra ảnh với chất lượng cao. Cũng chính vì vậy nó là lựa chọn khá ổn cho người dùng cơ bản.

Trong khi đó iPhone 11 Pro và Pro Max còn làm được nhiều hơn thế khi cung cấp màn hình OLED đẹp mắt, camera 3 mắt trong đó có ống kính zoom quang học mà ngay cả iPhone 16 cũng không có.

Dù đã bước sang năm thứ 7 có mặt trên thị trường. Mặc dù đã khá lỗi thời nhưng iPhone 11 vẫn là một chiếc smartphone đáp ứng khá tốt nhu cầu của người dùng nếu đổi máy mới từ những đời iPhone thấp hơn hoặc mới chuyển sang dùng iPhone nhưng không muốn phải chi ra quá nhiều.

Chiếc iPhone ra mắt từ 2019 này hiện vẫn rất mượt, chụp ảnh đẹp và kiểu dáng không hề lỗi thời. Nhiều người dùng tại Việt Nam cho biết muốn mua mẫu máy này về làm máy phụ.