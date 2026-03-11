Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max giảm cực sốc, chỉ từ 4,8 triệu đồng, xứng danh iPhone Pro Max rẻ xịn nhất Việt Nam
GĐXH - iPhone 11 vẫn chưa hết thời, trái lại, đây vẫn là dòng sản phẩm hấp dẫn tại thị trường máy cũ đặc biệt là iPhone 11 và iPhone 11 Pro Max.
Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max
Giá iPhone 11 (cũ)
iPhone 11 - 64GB: 4.8 triệu đồng
iPhone 11 - 128GB: 5.6 triệu đồng
Giá iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro - 64GB: 5.5 triệu đồng;
iPhone 11 Pro - 256GB: 6.4 triệu đồng;
Giá iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro Max - 64GB: 6.6 triệu đồng
iPhone 11 Pro Max - 256GB: 7.3 triệu đồng
Đánh giá iPhone 11 các dòng
iPhone 11 sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như hiệu năng mạnh mẽ nhờ chip A13 Bionic, camera kép chụp ảnh góc rộng và đêm ấn tượng, thời lượng pin tốt, khả năng chống nước và bụi chuẩn IP68, cùng nhiều màu sắc trẻ trung, thời trang.
Trong khi đó, Cả iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đều là những chiếc điện thoại cao cấp với nhiều ưu điểm nổi bật như hệ thống camera ba ống kính mang đến khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp với nhiều chế độ chụp đa dạng, đặc biệt là khả năng chụp đêm ấn tượng.
Dòng iPhone 11 Pro cũng có chip A13 Bionic cho hiệu năng vượt trội, xử lý mọi tác vụ mượt mà, màn hình Super Retina XDR hiển thị hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và độ sáng cao, thiết kế sang trọng với chất liệu cao cấp, hoàn thiện tỉ mỉ, mang đến vẻ ngoài đẳng cấp, thời lượng pin tốt đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày dài.
Điểm khác biệt chính giữa hai phiên bản là kích thước màn hình và dung lượng pin, trong đó iPhone 11 Pro Max có màn hình lớn hơn và pin trâu hơn.
Có nên mua iPhone 11 các dòng thời điểm này?
Về mặt công nghệ, dòng iPhone 11 vẫn chưa quá lỗi thời vào năm 2026 khi chung hoàn toàn có thể đáp ứng tốt các nhu cầu của người dùng ở mức độ cơ bản. Cũng chính vì vậy mà những chiếc iPhone ra mắt vào năm 2019 này vẫn nổi bật ở nhóm iPhone cũ.
Trong đó, iPhone 11 đang nổi lên như một lựa chọn rẻ và an toàn trong khi đó iPhone 11 Pro Max là một phép thử giá tốt cho ai thích dòng Pro cao cấp. Trong khi đó, iPhone 11 Pro không có được sức hút như hai người anh em do sự lỡ cỡ giữa kích thước, giá bán và trang bị.
iPhone 11 tuy bán ra từ 2019 nhưng phần cứng hiện vẫn đảm nhiệm tốt các tác vụ cơ bản và đặc biệt là camera vẫn có thể cho ra ảnh với chất lượng cao. Cũng chính vì vậy nó là lựa chọn khá ổn cho người dùng cơ bản.
Trong khi đó iPhone 11 Pro và Pro Max còn làm được nhiều hơn thế khi cung cấp màn hình OLED đẹp mắt, camera 3 mắt trong đó có ống kính zoom quang học mà ngay cả iPhone 16 cũng không có.
Dù đã bước sang năm thứ 7 có mặt trên thị trường. Mặc dù đã khá lỗi thời nhưng iPhone 11 vẫn là một chiếc smartphone đáp ứng khá tốt nhu cầu của người dùng nếu đổi máy mới từ những đời iPhone thấp hơn hoặc mới chuyển sang dùng iPhone nhưng không muốn phải chi ra quá nhiều.
Chiếc iPhone ra mắt từ 2019 này hiện vẫn rất mượt, chụp ảnh đẹp và kiểu dáng không hề lỗi thời. Nhiều người dùng tại Việt Nam cho biết muốn mua mẫu máy này về làm máy phụ.
Sau chi Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, một mặt hàng giảm sâuGiá cả thị trường - 27 phút trước
GĐXH - Ngày 11/3, Bộ Công thương đã có phương án điều hành giá xăng dầu mới Giá xăng dầu sau khi chi Quỹ Bình ổn giá từ 4.000 – 5.000 đồng/mặt hàng, giá bán lẻ tăng giảm đan xen.
Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý, PNJ ra sao?Giá cả thị trường - 45 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay 11/3/2026 tăng mạnh ở vàng SJC và nhẫn trơn.
Tỷ giá USD hôm nay 11/3: Giá USD tự do lên 27.240 đồng/USDGiá cả thị trường - 58 phút trước
GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay (11/3) ghi nhận diễn biến trái chiều giữa thị trường chính thức và thị trường tự do. Trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu hết giảm nhẹ so với phiên trước, thì USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, đưa giá bán lên tới 27.240 đồng/USD.
MPV 7 chỗ giá 283 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, 3 loại động cơ tùy chọn, công nghệ độc quyền, rẻ hơn cả Kia Morning, thấp nhất phân khúcGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - MPV 7 chỗ Wuling Xingguang 730 được dự báo sẽ trở thành mẫu MPV có giá bán thấp nhất phân khúc tại thị trường Trung Quốc.
Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, thấp kỷ lục, khách Việt đổ xô săn đón vì rẻGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt dù vừa ra mắt với thiết kế 'lột xác' so với phiên bản tiền nhiệm.
Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị xịn chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ như VisionGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn Honda Vision, LEAD và SH Mode nhờ giá bán hấp dẫn chỉ 40 triệu đồng.
Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, rẻ chưa từng có, Honda City, Toyota Vios lo doanh sốGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent đang cực kỳ hấp dẫn, cho thấy quyết tâm đánh bại các đối thủ như Honda City hay Toyota Vios, qua đó trở lại ngôi vị ‘vua doanh số’ phân khúc cỡ B.
Giá xe Honda Lead 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách hàng chọn mua thay Vision, Air Blade vì chi trả tốtGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 chỉ từ 39,5 triệu đồng được trang bị cực xịn xò cùng thiết kế đẹp long lanh.
Giá nhà phố thương mại tại quận Hai Bà Trưng cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng - Bạch Mai hay Vĩnh Tuy?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 3 phường mới thuộc quận Hai Bà Trưng cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe máy điện giá 34 triệu đồng của Honda đẹp xuất sắc, màn hình TFT, pin hoán đổi, đi 102km/1 lần sạc, rẻ chỉ ngang Vision liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế giống xe ga, trang bị màn hình TFT, pin hoán đổi và phạm vi hoạt động khoảng 102km/lần sạc.
Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng đẹp hoài cổ, trang bị ngang SH, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade được dân tình săn đónGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 150cc được dân tình săn đón bởi thiết kế đậm chất châu Âu, trang bị xịn hơn cả Honda SH Mode, giá bán chỉ 52 triệu đồng.