Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất giảm kỷ lục, rẻ nhất lịch sử, 'xịn' không thua iPhone 16

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất

Giá iPhone 15 mới nhất các dòng tiếp tục giảm mạnh.

Giá iPhone 15 mới nhất các dòng tiếp tục giảm mạnh vì dòng iPhone 16 mới ra mắt cũng đang được ưu đãi cả triệu đồng. Trong đó, phiên bản iPhone 15 Pro Max cao cấp nhất đang được sale rẻ kỷ lục gần 8 triệu đồng.

Trong 4 phiên bản, iPhone 15 Pro Max cao cấp nhất là phiên bản được giảm sâu nhất với mức giảm gần 8 triệu đồng. Mặc dù đã bị ngừng sản xuất kể từ khi iPhone 16 ra mắt nhưng iPhone 15 Pro Max vẫn là chiếc iPhone cao cấp được nhiều người săn đón tại Việt Nam.

Bảng giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất

Giá iPhone 15

iPhone 15 - 128GB: 18.690.000 đồng

iPhone 15 - 256GB: 21.990.000 đồng

iPhone 15 - 512GB: 27.690.000 đồng

Giá iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus - 128GB: 21.990.000 đồng

iPhone 15 Plus - 256GB: 24.990.000 đồng

iPhone 15 Plus - 512GB: 28.590.000 đồng

Giá iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro - 128GB: 23.990.000 đồng

iPhone 15 Pro - 256GB: 28.590.000 đồng

iPhone 15 Pro - 512GB: 32.990.000 đồng

iPhone 15 Pro - 1TB: 36.990.000 đồng

Giá iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max - 256GB: 28.790.000 đồng

iPhone 15 Pro Max - 512GB: 34.390.000 đồng

iPhone 15 Pro Max - 1TB: 39.390.000 đồng

Đánh giá iPhone 15 mới nhất các dòng

Với giá bán giảm mạnh đầu năm 2025, dòng iPhone 15 hứa hẹn tiếp tục nắm vững danh hiệu vua doanh số trong quý I, sẽ là sự lựa chọn tiết kiệm cho những khách hàng thích điện thoại iPhone fullbox.

So với iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max không thua kém quá nhiều.

So với iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max không thua kém quá nhiều, vẫn có khung viền titan mỏng nhẹ, màn hình lớn, hiệu năng khủng chiến mượt mọi tác vụ, camera zoom quang 5x tiên tiến và cổng sạc USB-C tiện lợi mà giá lại rẻ hơn hẳn.

Top 1 doanh số gọi tên iPhone 15.

Top 1 doanh số gọi tên iPhone 15, chiếc iPhone nhỏ gọn nổi bật với bộ camera kép xếp chéo nổi bật. Ngoài ra, bản màu hồng của iPhone 15 cũng được đánh giá có màu sắc đẹp hơn bản màu hồng của iPhone 16 nên vẫn được rất nhiều người dùng ưu tiên lựa chọn. Hiện tại, giá iPhone 15 cũng đang được giảm nhẹ cả triệu đồng, quyết theo sát Galaxy S24.

iPhone 15 Pro tiếp tục được nhiều khách Việt tìm mua.

iPhone 15 Pro tiếp tục được nhiều khách Việt tìm mua vì giá bán cạnh tranh mà tính năng không hề thua kém iPhone 15 Pro Max. Hơn nữa, so với iPhone 16 Pro thì iPhone 15 Pro cũng không kém quá nhiều về trang bị mà giá lại đang được ưu đãi gần 3,5 triệu đồng.

Năm nay, Apple đã mang đến nhiều cải tiến hơn cho phiên bản Plus, do vậy có vẻ iPhone 15 Plus không còn được đánh giá cao như thời gian trước đó. Tuy nhiên, nếu không quá quan tâm đến dòng iPhone 16 thì đây vẫn là chiếc iPhone màn to, pin trâu đáng trải nghiệm. Hơn hết, giá bán của nó còn đang được siêu sale tới 4 triệu đồng.