Giá iPhone 15, iPhone 16 giảm sâu, thấp kỷ lục, xứng danh bộ đôi iPhone cao cấp rẻ nhất Việt Nam

Thứ hai, 10:11 22/12/2025 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 16 đều đang giảm siêu khủng và trở thành bộ đôi iPhone cao cấp cuối cùng với màn 60Hz mà khách Việt có thể sở hữu.

Giá iPhone 15 , iPhone 16 giảm sâu , bộ đôi cao cấp Giá rẻ tại Việt Nam - Ảnh 1.Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm chưa từng có, xứng danh bộ 3 iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam

GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm, xứng danh bộ 3 điện thoại cao cấp thế hệ cũ trở thành lựa chọn hợp lý nhờ giá rẻ và trải nghiệm vẫn rất ổn định.

Giá iPhone 15 - 14.79 triệu đồng

Giá iPhone 15 , iPhone 16 giảm sâu , bộ đôi cao cấp Giá rẻ tại Việt Nam - Ảnh 2.

iPhone 15

iPhone 15 - 128GB: 14.79 triệu đồng;

iPhone 15 - 256GB: 17.69 triệu đồng;

iPhone 15 - 512GB: 20.79 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 15

Giá iPhone 15 , iPhone 16 giảm sâu , bộ đôi cao cấp Giá rẻ tại Việt Nam - Ảnh 3.

iPhone 15 sở hữu chip Apple A16 Bionic

iPhone 15 là một chiếc iPhone gần như all-news của Apple. Nó mới từ ngoại hình cho đến các trang bị bên trong. Với mặt lưng kính mờ, mặt trước dùng Dynamic Island, iPhone 15 tuy không Pro nhưng trông cao cấp như Pro và thậm chí còn có nhiều màu hấp dẫn.

Ở bên trong, iPhone 15 sở hữu chip Apple A16 Bionic mang lại 1.47 triệu điểm Antutu không thua kém quá nhiều iPhone 16 mới và vẫn là đỉnh cao của làng smartphone. Nhờ đó, iPhone 15 cân mọi tác vụ mà không bị lép vế.

Camera cũng là một điểm nhấn quan trọng trên iPhone 15. Camera chính 48 MP, khẩu độ f/1.6 cung cấp khả năng chụp ảnh cực kỳ sắc nét và có thêm tùy chọn zoom 2x khá thú vị, kết hợp camera siêu rộng 12MP.

Khách Việt như có camera 3 mắt trong một thiết kế chỉ 2 camera. Các tính năng quay của iPhone 15 cũng mạnh mẽ không kém dòng Pro, cung cấp chất lượng hình ảnh cực mãn nhãn.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, iPhone 15 được Apple sử dụng công nghệ pin hoàn toàn mới cho phép máy chai pin chậm hơn lên đến 1000 chu kỳ sạc gấp đôi so với 500 của các thế hệ iPhone 14 đổ về trước.Camera

Nhìn chung nếu không cần đến các tính năng mạnh về nhiếp ảnh như nút chụp riêng thì iPhone 15 là lựa chọn tương đối ngon bổ rẻ đặc biệt là với người dùng iPhone 12 trở xuống.

Giá iPhone 16 - 18.39 triệu đồng

Giá iPhone 15 , iPhone 16 giảm sâu , bộ đôi cao cấp Giá rẻ tại Việt Nam - Ảnh 4.

iPhone 16

iPhone 16 - 128GB: 18.39 triệu đồng;

iPhone 16 - 256GB: 21.29 triệu đồng;

iPhone 16 - 512GB: 26.39 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 16

Giá iPhone 15 , iPhone 16 giảm sâu , bộ đôi cao cấp Giá rẻ tại Việt Nam - Ảnh 5.

iPhone 16 được trang bị chip A18 quy trình 3NM thế hệ 2

iPhone 16 là bản nâng cấp nhẹ về ngoại hình nhưng mạnh về trang bị so với iPhone 15. Tuy không quá nổi bật nhưng giá trị mà iPhone 16 mạng lại khá hấp dẫn.

Trước hết nó là chiếc iPhone có nút điều khiển camera tương tự như bản Pro và Pro Max. Đây là tính năng rất mới mà lần đầu tiên Apple triển khai đồng thời trên cả hai dòng iPhone Pro và thường.

iPhone 16 được trang bị chip A18 quy trình 3NM thế hệ 2 mang đến khả năng xử lý nhanh chóng mọi tác vụ và mạnh về AI hơn so với thế hệ trước. Về mặt kỹ thuật chip A18 của iPhone 16 có thể nhanh hơn đến

sử dụng chipset A18 3nm thế hệ thứ hai, mang đến hiệu suất vượt trội và tiết kiệm năng lượng đáng kể. Với 16 lõi Neural Engine chip A18 của iPhone 16 xử lý máy học nhanh hơn gấp 2 lần và băng thông bộ nhớ trên A18 chạy nhanh hơn 17%.

Khả năng xử lý của CPU trên Apple A18 nhanh hơn 30% và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với chip A16 Bionic. Hiệu suất xử lý hình ảnh GPU trên A18 nhanh hơn 40% và tiết kiệm điện hơn 35% so với chip A16 Bionic trên iPhone 15. Điều này thực sự là một sự nhảy vọt lớn trên một chiếc iPhone không Pro như iPhone 16.

Camera trên iPhone 16 vẫn là cặp cảm biến kép rộng và siêu rộng trong đó camera chính 48MP và siêu rộng là 12MP. Tuy không quá đặc biệt nhưng iPhone 16 mang đến khả năng quay mạnh mẽ hơn với tính năng quay không gian mới nhờ cách sắp xếp mô-đun camera mới.

Nhìn chung, iPhone 16 là lựa chọn tương đồng 99% với iPhone 17 từ thiết kế cho đến các tính năng và thậm chí là có đủ nút chụp ảnh. Vì vậy nếu không quá cần màn 120Hz thì iPhone 16 ngon bổ rẻ hơn. Nếu đang dùng từ iPhone 13 trở xuống rất nên đổi lên iPhone 16 để thấy nhiều công nghệ mới.

Có nên mua iPhone 15, iPhone 16 thời điểm này?

Dù dùng màn 60Hz nhưng iPhone 15 và iPhone 16 đều có những trang bị vượt trội ngay cả khi ra mắt đã hơn 1 và 2 năm. Thậm chí iPhone 16 còn là chiếc iPhone bán chạy nhất thế giới kể từ đầu năm. Điều này cho thấy màn 60Hz không phải vấn đề gì quá lớn và nó vẫn phù hợp với nhiều người và càng hấp dẫn hơn khi giá đang giảm sâu.

Rõ ràng, nếu không cần thiết, màn 120Hz không phải lựa chọn mà bạn nên ưu tiên, thay vào đó, màn 60HZ với trang bị mạnh và giá rẻ như iPhone 15 và iPhone 16 hiện tại sẽ hấp dẫn hơn một cách đáng kể.

