Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max giảm sốc, hàng mới rẻ như xả kho, trang bị xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Chủ nhật, 07:30 14/12/2025 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - GIá iPhone 14 trong tháng 12 tiếp tục giảm mạnh mẽ cho dù là iPhone mới như iPhone 14 hay những lựa chọn cũ như iPhone 14 Pro Max đều cực kỳ hấp dẫn.

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm giá, rẻ như xả kho dù vẫn còn hàng mới, trang bị xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max - Ảnh 1.Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max siêu rẻ, thấp chưa từng có, hàng còn tồn vẫn chẳng kém iPhone mới ra

GĐXH - Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max hiện vẫn chưa hết thời và vẫn mang đến giá trị sử dụng cực ổn tại Việt Nam ở mức giá siêu rẻ.

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm giá, rẻ như xả kho dù vẫn còn hàng mới, trang bị xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max - Ảnh 2.

iPhone 14

Cuối tháng năm 2025, iPhone 14 hàng mới nhiều và đã giảm thêm 500 nghìn đồng so với cùng thời điểm tháng trước và hiện chỉ từ 12.35 triệu đồng. iPhone 14 sở hữu phần cứng cực mạnh thậm chí hơn cả iPhone 16e như có 5 lõi xử lý đồ họa trong khi iPhone 16e chỉ có 4 lõi. Nó cũng đi kèm camera với chất lượng cực cao không kém iPhone 16 Pro Max mới quá nhiều.

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm giá, rẻ như xả kho dù vẫn còn hàng mới, trang bị xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max - Ảnh 3.

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cả hai đều gần như cháy hàng do Apple đã ngừng sản xuất ngay khi iPhone 15 trình làng. Nếu may mắn, khách Việt có thể mua được iPhone 14 Pro và Pro Max mới nhưng là hàng xách tay. Trong đó rất nhiều là hàng từ Mỹ chỉ có eSIM.

Nếu mua hàng cũ, mức giá của iPhone 14 Pro Max lại khá rẻ cộng với ngoại hình bóng bẩy của viền thép, iPhone 14 Pro Max vẫn rất được lòng khách Việt. Nếu không cần AI, chọn mua iPhone 14 Pro Max lúc này rất hợp lý bởi mức giá của máy rẻ nhưng từ thiết kế đến trang bị đều thời thượng và không lép vế nhiều trước iPhone 16 Pro và Pro Max.

Bảng giá iPhone 14 các dòng mới nhất

Giá iPhone 14 mới

iPhone 14 - 128GB: 11.99 triệu đồng;

iPhone 14 - 256GB: 14.49 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Plus cũ

iPhone 14 Plus - 128GB: 10.39 triệu đồng;

iPhone 14 Plus - 256GB: 11.69 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Pro cũ

iPhone 14 Pro 128GB: 12.59 triệu đồng;

iPhone 14 Pro 256GB: 13.59 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Pro Max cũ

iPhone 14 Pro Max 128GB: 15.59 triệu đồng;

iPhone 14 Pro Max 256GB: 16.39 triệu đồng;

iPhone 14 Pro Max 512GB: 17.29 triệu đồng.

Có nên mua iPhone 14 các dòng thời điểm này?

Dòng iPhone 14 hiện đang có tốc độ giảm giá cực nhanh dù trang bị còn rất khủng. Một trong những lý do được cho là vì nó là dòng sản phẩm cuối cùng mà Apple sử dụng cổng sạc lightning.

Dòng iPhone 14 thực sự vẫn đang đem lại giá trị sử dụng cực kỳ ổn đặc biệt là khi người dùng thích các lựa chọn đa năng, thiết kế bắt mắt và đảm bảo được sự hỗ trợ lâu dài từ Apple.


