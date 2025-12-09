Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max siêu rẻ, thấp chưa từng có, hàng còn tồn vẫn chẳng kém iPhone mới ra
GĐXH - Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max hiện vẫn chưa hết thời và vẫn mang đến giá trị sử dụng cực ổn tại Việt Nam ở mức giá siêu rẻ.
Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max
Dòng iPhone 11 với gần 8 năm được mở bán hiện vẫn đang duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam. Không chỉ là dưới dạng máy cũ nếu tìm kĩ, iPhone 11 chính hãng vẫn còn mới tại một số cửa hàng với mức giá cực rẻ.
iPhone 11 tuy bán ra từ 2019 nhưng phần cứng hiện vẫn đảm nhiệm tốt các tác vụ cơ bản và đặc biệt là camera vẫn có thể cho ra ảnh với chất lượng cao. Cũng chính vì vậy nó là lựa chọn khá ổn cho người dùng cơ bản.
Trong khi đó iPhone 11 Pro và Pro Max còn làm được nhiều hơn thế khi cung cấp màn hình OLED đẹp mắt, camera 3 mắt trong đó có ống kính zoom quang học mà ngay cả iPhone 16 cũng không có.
Dù đã bước sang năm thứ 7 có mặt trên thị trường. Mặc dù đã khá lỗi thời nhưng iPhone 11 vẫn là một chiếc smartphone đáp ứng khá tốt nhu cầu của người dùng nếu đổi máy mới từ những đời iPhone thấp hơn hoặc mới chuyển sang dùng iPhone nhưng không muốn phải chi ra quá nhiều.
Chiếc iPhone ra mắt từ 2019 này hiện vẫn rất mượt, chụp ảnh đẹp và kiểu dáng không hề lỗi thời. Nhiều người dùng tại Việt Nam cho biết muốn mua mẫu máy này về làm máy phụ.
Bảng giá iPhone 11 các dòng
Giá iPhone 11 (mới)
iPhone 11 - 64GB: Cháy hàng
iPhone 11 - 128GB: 8.49 triệu đồng
Giá iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro - 64GB: 4.95 triệu đồng;
iPhone 11 Pro - 256GB: 5.95 triệu đồng;
iPhone 11 Pro - 512GB: 6.65 triệu đồng.
Giá iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro Max - 64GB: 7.09 triệu đồng
iPhone 11 Pro Max - 128GB: 9.09 triệu đồng
Đánh giá iPhone 11 các dòng
iPhone 11 sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như hiệu năng mạnh mẽ nhờ chip A13 Bionic, camera kép chụp ảnh góc rộng và đêm ấn tượng, thời lượng pin tốt, khả năng chống nước và bụi chuẩn IP68, cùng nhiều màu sắc trẻ trung, thời trang.
Trong khi đó, Cả iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đều là những chiếc điện thoại cao cấp với nhiều ưu điểm nổi bật như hệ thống camera ba ống kính mang đến khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp với nhiều chế độ chụp đa dạng, đặc biệt là khả năng chụp đêm ấn tượng.
Dòng iPhone 11 Pro cũng có chip A13 Bionic cho hiệu năng vượt trội, xử lý mọi tác vụ mượt mà, màn hình Super Retina XDR hiển thị hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và độ sáng cao, thiết kế sang trọng với chất liệu cao cấp, hoàn thiện tỉ mỉ, mang đến vẻ ngoài đẳng cấp, thời lượng pin tốt đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày dài.
Điểm khác biệt chính giữa hai phiên bản là kích thước màn hình và dung lượng pin, trong đó iPhone 11 Pro Max có màn hình lớn hơn và pin trâu hơn.
Có nên mua iPhone 11 các dòng hiện tại?
Nhìn chung, dòng iPhone 11 vẫn đang cung cấp giá trị sử dụng khá cao cho khách Việt. Đây vẫn là những mẫu máy sở hữu phần cứng ổn định, đáp ứng tốt nhiều nhu cầu của người dùng với mức giá rẻ dễ tiếp cận. Đặc biệt các lựa chọn như iPhone 11 Pro hay Pro Max thậm chí có thể vẫn còn nhiều tính năng ngang ngửa với iPhone mới như iPhone 16, iPhone 17.
