Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm chưa từng có, xứng danh bộ 3 iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm, xứng danh bộ 3 điện thoại cao cấp thế hệ cũ trở thành lựa chọn hợp lý nhờ giá rẻ và trải nghiệm vẫn rất ổn định.
Giá iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max - 128GB: 9.99 triệu đồng;
iPhone 12 Pro Max - 256GB: 10.79 triệu đồng;
iPhone 12 Pro Max - 512GB: 11.69 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 12 Pro Max
Ra mắt từ năm 2020, iPhone 12 Pro Max hiện là chiếc iPhone Pro Max có hỗ trợ 5G rẻ nhất trên thị trường Việt Nam. Điều khiến mẫu máy này vẫn được săn đón nằm ở thiết kế và nền tảng phần cứng.
Đây là thế hệ đầu tiên Apple đưa ngôn ngữ thiết kế viền thép phẳng quay trở lại, tạo nên diện mạo sang trọng và cứng cáp, phong cách vẫn được Apple duy trì cho tới tận iPhone Pro Max ngày nay. Màn hình OLED 6,7 inch với độ phân giải cao mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét, dù chỉ dừng ở tần số quét 60Hz.
Về hiệu năng, chip A14 Bionic sản xuất trên tiến trình 5nm từng là con chip mạnh nhất thế giới smartphone ở thời điểm ra mắt. Đến nay, A14 vẫn đủ sức xử lý mượt mà hầu hết các ứng dụng, game và tác vụ phổ biến. Với nhu cầu sử dụng thông thường, sự chênh lệch giữa A14 và các chip mới gần như không dễ nhận ra.
Hệ thống camera ba ống kính của iPhone 12 Pro Max, đặc biệt là camera tele zoom quang 2,5x, vẫn cho chất lượng ảnh rất tốt, thậm chí vượt trội so với nhiều mẫu iPhone tiêu chuẩn đời mới không có ống kính zoom riêng. Với mức giá chỉ ngang iPhone 12 thường, đây là lựa chọn "lên đời Pro Max" cực kỳ hợp lý.
Giá iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro Max - 128GB: 11.79 triệu đồng;
iPhone 13 Pro Max - 256GB: 12.89 triệu đồng;
iPhone 13 Pro Max - 512GB: 13.89 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 13 Pro Max
Nếu phải chọn một chiếc iPhone Pro Max "cân bằng" nhất giữa giá bán và trải nghiệm, iPhone 13 Pro Max thường được giới công nghệ nhắc đến đầu tiên. Đây là thế hệ đánh dấu bước nhảy vọt lớn với màn hình ProMotion 120Hz, biến trải nghiệm cuộn lướt và chơi game trở nên mượt mà rõ rệt.
Mặc dù vẫn sử dụng thiết kế tai thỏ, nhưng phần notch đã được thu gọn giúp màn hình trông gọn gàng và hiện đại hơn. Chip A15 Bionic tiếp tục nâng hiệu năng lên một tầm cao mới, đủ mạnh để sử dụng ổn định trong nhiều năm tới mà không lo chậm hay lỗi thời.
Về camera, iPhone 13 Pro Max sở hữu hệ thống ba ống kính được nâng cấp rõ rệt, đặc biệt là camera tele zoom quang 3x là tiêu cự rất được ưa chuộng trong nhiếp ảnh chân dung. Chất lượng ảnh và video của mẫu máy này đến nay vẫn tiệm cận các flagship mới, đặc biệt khi sử dụng trong điều kiện ánh sáng tốt.
Không ít người dùng iPhone 13 Pro Max hiện tại vẫn được khuyên là chưa cần thiết phải nâng cấp lên các thế hệ Pro Max mới, bởi sự khác biệt mang lại là không quá rõ rệt với nhu cầu phổ thông.
Giá iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max - 128GB: 15.59 triệu đồng;
iPhone 14 Pro Max - 256GB: 16.39 triệu đồng;
iPhone 14 Pro Max - 512GB: 17.29 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 14 Pro Max
Trong bộ ba, iPhone 14 Pro Max là mẫu máy có giá cao nhất nhưng cũng là chiếc tiệm cận nhất với trải nghiệm iPhone Pro Max hiện đại. Đây là thế hệ đầu tiên Apple loại bỏ tai thỏ, thay bằng Dynamic Island được xem là một thay đổi lớn về giao diện và cách tương tác.
Camera chính 48MP là bước nâng cấp quan trọng, cho phép chụp ảnh chi tiết hơn và linh hoạt hơn trong việc crop ảnh. Camera tele 3x tiếp tục được giữ lại, đủ đáp ứng tốt nhu cầu chụp xa của người dùng phổ thông.
Chip A16 Bionic sản xuất trên tiến trình 4nm vẫn nằm trong nhóm chip mạnh nhất hiện nay, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tác vụ nặng, chỉnh sửa video hay chơi game đồ họa cao. Trên thực tế, với các nhu cầu thông thường, rất khó để nhận ra sự khác biệt giữa iPhone 14 Pro Max và các mẫu Pro Max đời mới hơn.
Trong bối cảnh giá smartphone cao cấp ngày càng leo thang, bộ ba iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max đang trở thành lựa chọn hợp lý cho người dùng muốn trải nghiệm iPhone cao cấp nhưng không muốn chi quá nhiều tiền.
Dù đã ra mắt vài năm, cả ba mẫu máy này đều sở hữu nền tảng phần cứng mạnh, camera chất lượng cao và khả năng sử dụng ổn định trong thời gian dài. Với mức giá hiện tại, đây được xem là những chiếc iPhone Pro Max "ngon – bổ – dễ tiếp cận" nhất tại thị trường Việt Nam.
Có nên mua iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max?
Từ iPhone 15 Pro Max cho tới iPhone 17 Pro Max, Apple đang liên tục đẩy giá bán các mẫu flagship lên ngưỡng cao đi kèm những công nghệ mới như khung titan, AI, camera nâng cấp hay màn hình ngày càng lớn. Tuy nhiên, với phần đông người dùng Việt Nam, mức giá từ 30–40 triệu đồng cho một chiếc điện thoại không còn là lựa chọn dễ tiếp cận.
Chính trong bối cảnh đó, các mẫu iPhone Pro Max thế hệ cũ đang quay trở lại mạnh mẽ. Không phải vì hoài niệm, mà bởi giá trị sử dụng thực tế của chúng vẫn rất cao so với mức giá hiện tại. Ba cái tên nổi bật nhất có thể kể đến là iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max là những chiếc điện thoại từng ở đỉnh cao công nghệ, nay đã trở nên "dễ mua" hơn rất nhiều.
Điểm chung của bộ ba này là đều sở hữu màn hình lớn, hệ thống camera cao cấp, hiệu năng mạnh và khả năng sử dụng ổn định trong nhiều năm tới. Khác biệt lớn nhất so với iPhone Pro Max đời mới chủ yếu nằm ở một số công nghệ mang tính nâng cấp dần dần, thay vì tạo ra khác biệt mang tính "lột xác".
