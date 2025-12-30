Gia tăng nguy cơ lừa đảo, quấy rối từ các cuộc gọi lạ trên môi trường mạng

Bị làm phiền bởi các cuộc gọi “xác minh danh tính”

Anh Chu Khắc M (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Sự việc bắt đầu sau khi tôi vô tình nhấn vào một đường link hỗ trợ tài chính được chia sẻ trên mạng xã hội. Không lâu sau đó, họ liên tục gọi điện cho tôi nhiều lần để xác minh xem thông tin đó có phải của tôi hay không. Tôi đã giải thích rất rõ rằng mình không hề đăng ký hay liên quan đến bất kỳ khoản vay nào, nhưng họ vẫn không tin.

Kể từ sau lần đó, một số điện thoại lạ khác bắt đầu gọi đến, yêu cầu tôi trả khoản nợ 4 triệu đồng mà tôi hoàn toàn không liên quan. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn liên tục bị những cuộc gọi này làm phiền”.

Anh M cho hay việc liên tục nhận cuộc gọi khiến anh lo lắng, căng thẳng và khó tập trung vào công việc hàng ngày.

Tương tự, chị Phạm Minh N (quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Có một số lạ tự xưng là người giao hàng đến giao cho mình một đơn hàng trị giá 0 đồng. Nếu mình nhận không phải thì họ sẽ cho mình số của một bên thứ ba và bảo mình nhắn cho bên đó xác minh có phải đơn hàng của mình thật không. Sau đó thì bên đó gọi video từ bên ứng dụng Zalo cho tôi giả danh là cơ quan chức năng, nói có người giao cho tôi ma túy nên phải lên phường để giải quyết”.

Chị N cho biết, sau khi bị từ chối, các cuộc gọi chuyển sang hướng đe doạ và gọi liên tục vào nhiều thời điểm trong ngày.

Nguy cơ từ các cuộc video với người lạ

Đáng lo ngại hơn, một số trưởng hợp cho biết sau khi tham gia cuộc gọi video với số lạ qua mạng xã hội, họ liên tục bị các đối phương quấy rối, đòi tiền. Đặc biệt có trường hợp của anh Thành T (Hà Nội) bị cắt ghép hình ảnh từ cuộc gọi video để tạo ra video mang nội dung nhạy cảm, sau đó bị đe dọa phát tán nhằm mục đích tống tiền.

“Sáng ngủ dậy, tôi nhận được một cuộc gọi video từ số lạ. Màn hình của họ chỉ có màu đen, còn camera của tôi bật mà tôi không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ 15 phút sau, họ gửi lại cho tôi một video khoảng 3 – 5 phút với hình ảnh nhạy cảm có mặt tôi trong đó và yêu cầu tôi chuyển 2 triệu đồng nếu không muốn bị phát tán trên mạng xã hội. Lúc đó, tôi thực sự hoảng loạn và không biết phải xử lý như thế nào”, anh bức xúc.

Trước những tình trạng trên, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo an ninh mạng Athena, nhận định: "Các đối tượng lừa đảo mặc dù đã bị truy quét quyết liệt, nhiều băng nhóm sa lưới pháp luật nhưng thực tế vẫn còn khá nhiều.

Ông Võ Đỗ Thắng – Giám đốc Trung tâm đào tạo an ninh mạng Athena. Ảnh: NVCC

Khi mức độ cảnh giác của người dùng ngày càng tăng lên, bọn chúng sẽ nhắm vào những người có khả năng tự vệ thấp như thanh thiếu niên hoặc người cao tuổi. Với những cuộc gọi rác sử dụng công nghệ internet và AI để spam như hiện nay thì người dùng tuyệt đối không tin các cuộc gọi đe dọa hoặc than khóc qua điện thoại; không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại; không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai. Trong trường hợp cần thiết, phải kiểm tra bằng các câu hỏi ngược hoặc gọi lại cho con cháu, người thân để kiểm chứng. Trường hợp cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng, hãy ra trực tiếp trụ sở công an phường gần nhất hoặc chi nhánh ngân hàng để kiểm tra, xác minh thông tin".

Môi trường mạng có nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Những vấn đề này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn để lại hậu quả lâu dài về tinh thần, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và các mối quan hệ xã hội của người bị hại. Việc trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ là yếu tố quan trọng giúp người dùng tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

