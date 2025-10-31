Cảnh báo lừa đảo online: Thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhiều nạn nhân dính bẫy
GĐXH - Thời gian gần đây, các bưu cục lớn trên toàn quốc như Vietnam Post liên tục nhận được phản ánh về một kịch bản lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn, trong đó kẻ gian giả danh nhân viên bưu điện để dẫn dụ nạn nhân vào "bẫy chuyển tiền". Chiêu thức này tuy không quá mới, nhưng được làm tinh vi hơn, đánh vào tâm lý lo sợ mất mát của người dân, khiến nhiều người trở thành nạn nhân và bị chiếm đoạt số tiền lớn.
Thủ đoạn tinh vi: Từ vài nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng
Thủ đoạn lừa đảo bắt đầu bằng một tin nhắn hoặc cuộc gọi từ một số điện thoại lạ giả danh là nhân viên bưu tá hoặc đơn vị vận chuyển. Kẻ gian thông báo khách hàng có một đơn hàng chuẩn bị được giao tới, yêu cầu người nhận phải chuyển một khoản phí rất nhỏ, thường chỉ khoảng 5.000 - 10.000 đồng (phí xuất kho, phí vận chuyển...).
Do số tiền nhỏ và khớp với thói quen mua sắm trực tuyến (online) của nhiều người, nạn nhân thường mất cảnh giác và làm theo hướng dẫn để chuyển khoản. Đây chính là bước đi đầu tiên để đối tượng lừa đảo xác nhận nạn nhân đã "sập bẫy".
Kịch bản hù dọa: Nhiều nạn nhân dính bẫy
Ngay sau khi nạn nhân chuyển khoản xong, kẻ gian sẽ tiếp tục liên hệ lại với nạn nhân bằng tài khoản giả mạo Bưu điện Việt Nam, thông báo rằng nạn nhân đã chuyển nhầm vào một tài khoản khác (thường là tài khoản thành viên, tài khoản bảo hiểm hàng hóa hoặc hệ thống tự động của công ty).
Sau đó, kẻ lừa đảo sẽ đe dọa nạn nhân rằng nếu không hủy giao dịch ngay lập tức theo hướng dẫn, tài khoản ngân hàng của họ sẽ bị trừ tự động 4 - 5 triệu đồng mỗi tháng (thường kéo dài trong 6 hoặc 12 tháng) dưới dạng phí thành viên hoặc phí bảo hiểm.
Lúc này, tâm lý hoang mang, lo sợ mất đi số tiền lớn hằng tháng sẽ khiến nạn nhân mất khả năng phán đoán. Kẻ gian nhanh chóng yêu cầu nạn nhân làm theo các bước phức tạp như truy cập vào đường link giả mạo, cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng, hoặc thậm chí là chuyển thêm các khoản tiền lớn hơn (phí xác minh, phí hủy lệnh...) để "hủy" giao dịch tự động. Nhiều người vì nhẹ dạ cả tin, muốn nhanh chóng thoát khỏi nỗi lo bị trừ hàng chục triệu đồng mà đã làm theo và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản.
Theo bạn Minh Anh (nhân viên chăm sóc khách hàng của Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post) chia sẻ: “Hầu như ngày nào tôi cũng nhận được khiếu nại của khách hàng về vấn đề lừa đảo trực tuyến này. Các bạn tin tưởng chuyển tiền vì nghĩ đó chỉ là một số tiền nhỏ, trùng hợp các bạn cũng có đơn hàng đang trên đường vận chuyển”.
Minh Anh nói thêm: “Thông thường bưu cục sẽ không yêu cầu khách hàng phải trả thêm khoản tiền phát sinh nào nếu không có sự báo trước dù chỉ là một khoản tiền rất nhỏ. Vì vậy nếu khách hàng thấy có dấu hiệu khả nghi về đơn hàng có thể thông báo ngay với tổng tài chăm sóc khách hàng của bưu cục để được nhận hỗ trợ ngay lập tức, tránh tiền mất tật mang".
Cảnh báo khẩn cấp và khuyến cáo dành cho người dân
Đây là chiêu lừa đảo không mới nhưng được thay đổi tình tiết để đánh trúng tâm lý của những người thường xuyên mua sắm online. Chiêu trò lừa đảo càng ngày càng tinh vi khi các đối tượng lừa đảo có được thông tin của người mua hàng. Để tự bảo vệ mình và tránh trở thành nạn nhân, người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt lưu ý những điểm sau:
Tuyệt đối không thực hiện giao dịch khi có số lạ: Bưu tá hoặc công ty vận chuyển chính thống sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển khoản một khoản phí xuất kho nhỏ qua số cá nhân, rồi hù dọa trừ tiền tự động. Các giao dịch chính thức đều được thực hiện thông qua hệ thống và có thông báo rõ ràng.
Không nhấp vào liên kết lạ (link): Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu hay mã CVV/CVC của thẻ ngân hàng qua bất kỳ đường link nào được gửi từ số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội lạ.
Cảnh giác với thông tin "trừ tiền tự động": Các giao dịch trừ tiền tự động đều cần có sự xác nhận từ chủ tài khoản và không dễ dàng bị kích hoạt chỉ bằng một lần chuyển khoản nhầm 5.000 đồng. Hãy bình tĩnh, liên hệ trực tiếp với Tổng đài chăm sóc khách hàng chính thức của ngân hàng hoặc đơn vị vận chuyển để xác minh thông tin.
Bình tĩnh và gọi công an: Khi bị đối tượng hù dọa mất tiền lớn, hãy ngắt cuộc gọi và liên hệ ngay đến cơ quan công an gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng về an ninh mạng của Bộ Công an để trình báo và được hướng dẫn.
Kịch bản lừa đảo "chuyển nhầm tiền" hay "bẫy bưu tá" là minh chứng cho thấy tội phạm mạng không ngừng biến hóa. Người dân cần trang bị kiến thức để không mắc vào những chiếc bẫy tưởng chừng đơn giản nhưng lại gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng.
Giờ sinh Âm lịch của người thông minh, bản lĩnh: Càng làm càng phát tàiĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Những ai sinh vào ba khung giờ Âm lịch vàng dưới đây thường sở hữu trí tuệ sắc bén, bản lĩnh kiên định và khả năng kiếm tiền "nhanh như chớp".
Hà Nội: Căn hộ chung cư trên phố Đông Quan bất ngờ bốc cháyĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Tối 30/10, tại Chung cư 15B Đông Quan (phường Quan Hoa, TP Hà Nội), đã xảy ra vụ cháy tại một căn hộ tầng 4 của tòa nhà. May mắn, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, dập tắt đám cháy.
Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất áp dụng cho quân nhân chuyên nghiệp từ 10/2025Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 2/10/2025, Thông tư 90/2025/TT-BQP chính thức có hiệu lực trong đó quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng cho quân nhân chuyên nghiệp. Mức đóng được quy định thế nào?
5 ngày mắc kẹt giữa cung đèo sạt lở: 'Đêm nghe tiếng đá rơi, tim tôi muốn rớt ra ngoài'Đời sống - 7 giờ trước
Mưa lớn và sạt lở khiến hàng chục ô tô cùng nhiều người bị cô lập trên đèo Lò Xo. Trong cái lạnh, cơn đói và nỗi lo bị vùi lấp, từng gói mì, chai nước của lực lượng cứu hộ đã sưởi ấm trái tim họ giữa rừng mưa khắc nghiệt
5 con giáp làm việc gì cũng cực kỳ lý trí, kể cả khi yêuĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp lại nổi tiếng vì giữ được sự tỉnh táo trong mọi tình huống. Dù đối diện với cảm xúc mãnh liệt đến đâu, họ vẫn biết đâu là giới hạn và đâu là điều quan trọng nhất với mình.
Hà Nội: Cấm một chiều cầu Long Biên hướng vào trung tâm thành phố đến hết ngày 31/12/2025Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông, trong đó đáng chú ý nhất là việc cấm toàn bộ xe thô sơ một chiều trên cầu Long Biên trong 61 ngày liên tiếp, từ ngày 1/11 đến hết 31/12, để phục vụ thi công.
Vì sao 'xiên bẩn' vỉa hè vẫn là món ăn khoái khẩu của giới trẻ?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trước cổng Trường Đại học Lao động - Xã hội (đường Trần Duy Hưng, Hà Nội), cứ đến giờ tan tầm, các hàng xiên que chen chúc bên vỉa hè, mùi mỡ chiên rán lẫn cùng mùi khói bụi. Những xiên que bắt mắt nhưng lại được chế biến trong điều kiện mất vệ sinh. Tình trạng này không mới song 'xiên bẩn' vẫn thu hút đông đảo người trẻ lựa chọn làm món ăn khoái khẩu.
Hầm đi bộ Hà Nội từng được kỳ vọng là 'lá chắn' an toàn giờ ra sao?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Thành phố Hà Nội từng đầu tư xây dựng hàng chục hầm bộ hành với kỳ vọng trở thành “lá chắn” an toàn cho người đi bộ, giảm thiểu tai nạn giao thông đô thị. Tuy nhiên, sau nhiều năm, hệ thống 23 hầm bộ hành này lại ít được người dân sử dụng đúng mục đích.
Lan tỏa yêu thương qua những suất cơm chay tại Bệnh viện Ung Bướu Hà NộiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa những lời kêu gọi từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn không phân biệt thật giả trên mạng xã hội vẫn được công chúng quan tâm thì vẫn có những con người thầm lặng làm mọi thứ không mong được báo đáp điều gì.
3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Thân: Trời ban phú quý, công danh rực rỡĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những người tuổi Thân sinh vào 3 tháng Âm lịch sau được xem là có số phú quý, cuộc sống viên mãn, sự nghiệp và tài vận đều hanh thông.
Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025Đời sống
GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về mức lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.