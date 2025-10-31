Cảnh báo lừa đảo online: Thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhiều nạn nhân dính bẫy

Thủ đoạn tinh vi: Từ vài nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng

Thủ đoạn lừa đảo bắt đầu bằng một tin nhắn hoặc cuộc gọi từ một số điện thoại lạ giả danh là nhân viên bưu tá hoặc đơn vị vận chuyển. Kẻ gian thông báo khách hàng có một đơn hàng chuẩn bị được giao tới, yêu cầu người nhận phải chuyển một khoản phí rất nhỏ, thường chỉ khoảng 5.000 - 10.000 đồng (phí xuất kho, phí vận chuyển...).

Do số tiền nhỏ và khớp với thói quen mua sắm trực tuyến (online) của nhiều người, nạn nhân thường mất cảnh giác và làm theo hướng dẫn để chuyển khoản. Đây chính là bước đi đầu tiên để đối tượng lừa đảo xác nhận nạn nhân đã "sập bẫy".

Ảnh nạn nhân cung cấp.

Kịch bản hù dọa: Nhiều nạn nhân dính bẫy

Ngay sau khi nạn nhân chuyển khoản xong, kẻ gian sẽ tiếp tục liên hệ lại với nạn nhân bằng tài khoản giả mạo Bưu điện Việt Nam, thông báo rằng nạn nhân đã chuyển nhầm vào một tài khoản khác (thường là tài khoản thành viên, tài khoản bảo hiểm hàng hóa hoặc hệ thống tự động của công ty).

Sau đó, kẻ lừa đảo sẽ đe dọa nạn nhân rằng nếu không hủy giao dịch ngay lập tức theo hướng dẫn, tài khoản ngân hàng của họ sẽ bị trừ tự động 4 - 5 triệu đồng mỗi tháng (thường kéo dài trong 6 hoặc 12 tháng) dưới dạng phí thành viên hoặc phí bảo hiểm.

Ảnh nạn nhân cung cấp cho Vietnam Post.

Lúc này, tâm lý hoang mang, lo sợ mất đi số tiền lớn hằng tháng sẽ khiến nạn nhân mất khả năng phán đoán. Kẻ gian nhanh chóng yêu cầu nạn nhân làm theo các bước phức tạp như truy cập vào đường link giả mạo, cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng, hoặc thậm chí là chuyển thêm các khoản tiền lớn hơn (phí xác minh, phí hủy lệnh...) để "hủy" giao dịch tự động. Nhiều người vì nhẹ dạ cả tin, muốn nhanh chóng thoát khỏi nỗi lo bị trừ hàng chục triệu đồng mà đã làm theo và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Theo bạn Minh Anh (nhân viên chăm sóc khách hàng của Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post) chia sẻ: “Hầu như ngày nào tôi cũng nhận được khiếu nại của khách hàng về vấn đề lừa đảo trực tuyến này. Các bạn tin tưởng chuyển tiền vì nghĩ đó chỉ là một số tiền nhỏ, trùng hợp các bạn cũng có đơn hàng đang trên đường vận chuyển”.

Bưu điện liên tục nhận được thông tin về việc khách hàng bị lừa đảo. Ảnh: Nhật Minh

Minh Anh nói thêm: “Thông thường bưu cục sẽ không yêu cầu khách hàng phải trả thêm khoản tiền phát sinh nào nếu không có sự báo trước dù chỉ là một khoản tiền rất nhỏ. Vì vậy nếu khách hàng thấy có dấu hiệu khả nghi về đơn hàng có thể thông báo ngay với tổng tài chăm sóc khách hàng của bưu cục để được nhận hỗ trợ ngay lập tức, tránh tiền mất tật mang".

Cảnh báo khẩn cấp và khuyến cáo dành cho người dân

Đây là chiêu lừa đảo không mới nhưng được thay đổi tình tiết để đánh trúng tâm lý của những người thường xuyên mua sắm online. Chiêu trò lừa đảo càng ngày càng tinh vi khi các đối tượng lừa đảo có được thông tin của người mua hàng. Để tự bảo vệ mình và tránh trở thành nạn nhân, người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt lưu ý những điểm sau:

Tuyệt đối không thực hiện giao dịch khi có số lạ: Bưu tá hoặc công ty vận chuyển chính thống sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển khoản một khoản phí xuất kho nhỏ qua số cá nhân, rồi hù dọa trừ tiền tự động. Các giao dịch chính thức đều được thực hiện thông qua hệ thống và có thông báo rõ ràng.

Bộ phận CSKH của bưu điện túc trực để hỗ trợ khách hàng. Ảnh: Nhật Minh

Không nhấp vào liên kết lạ (link): Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu hay mã CVV/CVC của thẻ ngân hàng qua bất kỳ đường link nào được gửi từ số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội lạ.

Cảnh giác với thông tin "trừ tiền tự động": Các giao dịch trừ tiền tự động đều cần có sự xác nhận từ chủ tài khoản và không dễ dàng bị kích hoạt chỉ bằng một lần chuyển khoản nhầm 5.000 đồng. Hãy bình tĩnh, liên hệ trực tiếp với Tổng đài chăm sóc khách hàng chính thức của ngân hàng hoặc đơn vị vận chuyển để xác minh thông tin.

Bình tĩnh và gọi công an: Khi bị đối tượng hù dọa mất tiền lớn, hãy ngắt cuộc gọi và liên hệ ngay đến cơ quan công an gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng về an ninh mạng của Bộ Công an để trình báo và được hướng dẫn.

Kịch bản lừa đảo "chuyển nhầm tiền" hay "bẫy bưu tá" là minh chứng cho thấy tội phạm mạng không ngừng biến hóa. Người dân cần trang bị kiến thức để không mắc vào những chiếc bẫy tưởng chừng đơn giản nhưng lại gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng.