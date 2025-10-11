Cô giáo bất ngờ nhận hơn 20 tỷ chuyển nhầm: 'Tôi bàng hoàng, sợ bị lừa đảo'

Chiều 10/10, trao đổi với VietNamNet, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền (SN 1971), hiện đang là giáo viên giảng dạy lớp 1B, Trường tiểu học Phú Lộc, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình, cho biết, vào khoảng 13h40’ ngày 8/10, cô nhận được nhiều cuộc điện thoại từ số lạ xưng là người chuyển nhầm vào số tài khoản ngân hàng của cô số tiền hơn 20 tỷ đồng, sau đó nhân viên Ngân hàng Quân đội (MB) cũng gọi điện cho cô thông báo về sự việc trên.

Cô giáo Nguyễn Thúy Hiền (đứng giữa) cùng công an xã, đại diện công ty làm các thủ tục trao trả và nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: CACC

“Lúc nhận được cuộc gọi, thấy nói số tiền rất lớn tôi cũng bàng hoàng, bỡ ngỡ và lo lắng sợ bị lừa đảo; cùng lúc ấy, tài khoản ngân hàng của tôi cũng bị khóa. Ngay sau đó, tôi đã nhanh chóng tới Công an xã Quỳnh Lưu trình báo về sự việc trên,” cô Hiền cho hay.

Sau khi làm việc với công an để xác minh, được biết số tiền chuyển nhầm vào tài khoản cô Hiền là của Công ty CP tư vấn phát triển Châu Á. Ngày 9/10, cô Hiền cùng Công an xã Quỳnh Lưu, đại diện công ty ra Ngân hàng MB Ninh Bình làm các thủ tục theo pháp luật và nhờ ngân hàng chuyển lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm trước đó về số tài khoản đã chuyển nhầm.

Cô Hiền là giáo viên dạy học tại Trường tiểu học Phú Lộc, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình

Theo cô Hiền, “là công dân thì ai cũng làm như thế thôi, chứ không phải riêng cá nhân tôi. Tôi cũng trao đổi với mọi người rằng đây là tiền do họ chuyển nhầm chứ không phải trường hợp mình nhặt được của người ta. Họ nhầm lẫn thì mình có trách nhiệm chuyển lại cho họ thôi, không có vấn đề gì, chuyển xong cũng không nghĩ ngợi gì cả".

Cô Hiền cũng chia sẻ, đối với những người tốt, việc tốt của mỗi tập thể, cá nhân trong xã hội thì đều đáng được biểu dương. Nhà trường nơi cô giảng dạy, mỗi thứ 2 hàng tuần trong tiết chào cờ vẫn biểu dương những cá nhân người tốt, việc tốt trước toàn trường. Từ những việc nhỏ nhất, như các em học sinh nhặt được 1.000-2.000 nghìn đồng, chiếc bút, thước... trả lại cho người mất đều được khen ngợi.

