Giá USD hôm nay (23/4): Đồng bạc xanh tăng trở lại, thị trường trong nước ‘nín thở’ chờ động thái từ Fed
GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay (23/4), thông tin mới nhất ghi nhận diễn biến trái chiều giữa thị trường trong nước và quốc tế. Trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, đồng USD trên thị trường thế giới tăng.
Giá USD trong nước giảm nhẹ
Giá USD hôm nay (23/4), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD giảm 2 đồng so với phiên trước, xuống mức 25.100 đồng/USD.
Theo đó, tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD được niêm yết theo hướng điều chỉnh nhẹ, với mức mua vào 23.895 đồng/USD và bán ra 26.305 đồng/USD.
Diễn biến này cho thấy thị trường ngoại tệ trong nước vẫn duy trì trạng thái ổn định, bất chấp những biến động phức tạp của thị trường quốc tế.
Trong ngắn hạn, đồng USD được dự báo tiếp tục nhận được lực đỡ từ nhiều yếu tố, bao gồm: Những bất ổn địa chính trị trên thế giới; Chính sách tiền tệ thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed); Tâm lý gia tăng nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn của nhà đầu tư.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng xu hướng của đồng bạc xanh trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến lạm phát cũng như các quyết định điều hành chính sách tiền tệ của Fed.
Dưới đây là những thông tin chi tiết giá USD trong nước tại các ngân hàng thương mại hôm nay:
Giá USD thế giới hôm nay tăng nhẹ
Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) – tăng 0,20%, lên mức 98,59.
Đà tăng của đồng bạc xanh diễn ra trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị tiếp tục bao trùm thị trường, đặc biệt là căng thẳng liên quan đến Mỹ, Israel và Iran.
Theo ông Dominic Bunning, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối G10 tại Nomura, thị trường hiện vẫn trong trạng thái giằng co: "Rất khó để đưa ra nhận định chắc chắn, nhưng có vẻ các bên đang nghiêng về khả năng đạt tiến triển hơn là leo thang căng thẳng".
Ở chiều ngược lại, đồng euro giảm 0,28% xuống còn 1,1709 USD, trong khi đồng yên Nhật giảm nhẹ 0,04%, xuống mức 159,45/USD.
Kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất, USD tiếp tục được hỗ trợ
Một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ USD là kỳ vọng chính sách tiền tệ thận trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Hiện thị trường chỉ dự báo khoảng 28% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2026 – thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng trước đó. Nguyên nhân đến từ lo ngại xung đột địa chính trị có thể đẩy lạm phát tăng trở lại, khiến Fed phải duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ lâu hơn.
Ông Kevin Warsh – ứng viên cho vị trí lãnh đạo Fed – cũng cho biết ông không đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc hạ lãi suất, nhấn mạnh tính độc lập của chính sách tiền tệ.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Mỹ) cho rằng Fed nên "chờ đợi và quan sát", bởi nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì nền tảng vững chắc.
