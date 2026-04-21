Giá USD hôm nay 21/4/2026: Đô tự do giảm sâu, tại các ngân hàng điều chỉnh giảm 1 đồng số với ngày hôm qua.

Thứ ba, 10:04 21/04/2026 | Giá cả thị trường

GĐXH - Giá USD trong ngân hàng chỉ giảm vỏn vẹn 1 đồng nhưng thị trường tự do giảm mạnh. Sáng 21/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.102, giảm 1 đồng so với hôm qua.

Giá USD Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng thương mại đều giảm

 Sáng 21/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.102, giảm 1 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm 1 đồng ở chiều bán ra như Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản còn 26.127 đồng và bán ra 26.357 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.150 đồng và cũng giảm 1 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.357 đồng…Riêng giá USD tự do giảm mạnh hơn. Một số điểm thu đổi ngoại tệ mua vào 26.550 đồng và bán ra 26.670 đồng, giảm 30 đồng so với hôm qua.

Giá USD tại MB ngày 21/4/2026.

Giá USD tại SeAbank ngày 21/4/2026.

Giá USD tại Vietcombank ngày 21/4/2026.

Giá USD thế giới không thay đổi 

Giá USD thế giới không thay đổi nhiều khi chỉ số USD-Index giữ trên 98 điểm. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch 20.4 tại Mỹ, đồng bạc xanh đã bật tăng mạnh khi tình hình chiến sự tại Iran nóng trở lại. 

Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Mỹ cũng chấm dứt chuỗi ngày đi lên khi quay đầu giảm. Đóng cửa phiên giao dịch 20/4 (rạng sáng 21/4 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 giảm 0,24% xuống 7.109,14 điểm; Nasdaq Composite giảm 0,26%, chốt phiên với 24.404,39 điểm và Dow Jones giảm nhẹ 0,01%, xuống còn 49.442,56 điểm. Ngược lại, chỉ số Russell 2000 của các công ty vốn hóa nhỏ tăng 0,58% lên gần 2.793 điểm và xác lập kỷ lục mới.

Xung đột tại Trung Đông lên cao sẽ đẩy giá dầu nhảy vọt, từ đó gây áp lực lên lạm phát cho kinh tế nhiều nước. Đây là nguyên nhân khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn và giữ đồng USD ở mức cao

.

BIDV, Vietcombank, Agribank... sẽ dừng ngay giao dịch chuyển khoản nhanh ngay hôm nay với trường hợp sau

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - BIDV, Vietcombank, Agribank...đã thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên, khách hàng cần chú ý thay đổi mới để có kế hoạch thực hiện giao dịch chuyển khoản phù hợp.

Tận ngắm SUV hạng sang giá 578 triệu đồng của Nissan tại Hà Nội thiết kế sang trọng, công nghệ đỉnh cao, giá siêu rẻ đang gây sốt thị trường

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - SUV hạng sang Nissan NX8 là mẫu xe thuần điện mới nhất của hãng xe Nhật, phát triển trên nền tảng khung gầm do Dongfeng cung cấp.

Giá bạc hôm nay 21/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại trượt giá

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 21/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục có động thái giảm nhẹ, mức giá vẫn quanh ngưỡng an toàn 81 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn tăng cao trở lại, trong đó SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Dương Nội tháng 4/2026

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Tại thời điểm tháng 4/2026, lượng thông tin rao bán và giá bán chung cư khu vực phường Dương Nội (Hà Nội) có sự tăng trưởng mạnh, giá bán ngang ngửa, thậm chí còn vượt mặt cả phường Hà Đông.

Bộ đôi iPhone chính hãng giảm chưa từng có, rẻ nhất thị trường: Chỉ từ 12 triệu đồng sở hữu cấu hình xịn, thiết kế đẳng cấp chẳng kém iPhone 17

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - iPhone 13, 14 là cặp iPhone chính hãng hiện có mức giá rẻ nhất của Apple tại thị trường Việt Nam.

Trải nghiệm xe máy điện giá 37 triệu đồng ở Việt Nam giống hệt Honda SH, trang bị hiện đại, động cơ 2.650W, đi 150km, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện tầm trung này gây chú ý với động cơ 2.650W, pin lithium đi tới 150 km/lần sạc, thiết kế thể thao và trang bị hiện đại, hướng tới người dùng đô thị.

Giá chung cư leo thang, Hà Nội chạm ngưỡng 128 triệu đồng/m2, Hưng Yên chạm 87 triệu đồng/m2

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quý I/2026, giá chung cư tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Đà Nẵng... tiếp tục leo thang ở phân khúc sơ cấp, thị trường thứ cấp lại có động thái giảm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất 8,7% khi gửi tiền 13 tháng: Gửi 500 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền về tay là cao nhất?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng cao nhất ở mức 8,7%/năm.

Giá bạc hôm nay 20/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 12/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có động thái giảm nhẹ, mức giá vẫn quanh ngưỡng 82 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC và nhẫn trơn chịu áp lực giảm mạnh hơn 1 triệu/lượng lúc mở cửa rồi tăng mạnh.

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC và nhẫn trơn chịu áp lực giảm mạnh hơn 1 triệu/lượng lúc mở cửa rồi tăng mạnh.

Trải nghiệm xe máy điện giá 37 triệu đồng ở Việt Nam giống hệt Honda SH, trang bị hiện đại, động cơ 2.650W, đi 150km, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm cực mạnh, thấp chưa từng thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Diễn biến giá chung cư tại phường Hà Đông, Hà Nội tháng 4/2026

Giá cả thị trường

