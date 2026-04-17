Giá USD hôm nay 17/4: 'Chợ đen' giảm sâu, ngân hàng thương mại giữ nhịp ổn định

Giá USD trên thị trường tự do giảm 29 - 39 ở hai nhiều mua vào - bán ra

Cụ thể, trên thị trường "chợ đen", USD giao dịch quanh 26.561 - 26.681 đồng/USD, giảm 29 đồng ở chiều mua và 39 đồng ở chiều bán so với phiên trước. Đà giảm này phản ánh xu hướng điều chỉnh theo thị trường quốc tế, đồng thời cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Thị trường trong nước biến động nhẹ

Trong nước, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.102 VND/USD, gần như đi ngang so với phiên trước. Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.847 - 26.357 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng lớn cho thấy tỷ giá USD/VND chỉ biến động nhẹ. Vietcombank niêm yết ở 26.097 - 26.357 VND/USD, giảm nhẹ ở cả hai chiều; BIDV điều chỉnh giảm giá mua trong khi giữ nguyên giá bán. Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank tăng nhẹ chiều mua nhưng giảm chiều bán, còn ACB điều chỉnh giảm đồng loạt.

Sự phân hóa giữa thị trường tự do và hệ thống ngân hàng cho thấy tỷ giá đang chịu tác động đan xen từ cả yếu tố trong nước và quốc tế. Trong ngắn hạn, USD/VND nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp khi thị trường chờ đợi thêm tín hiệu từ chính sách tiền tệ và các dữ liệu kinh tế toàn cầu.

Giá USD thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY vẫn duy trì trên ngưỡng 98 điểm nhưng dao động trong biên độ hẹp, cho thấy đồng USD chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Diễn biến này chủ yếu chịu tác động từ yếu tố địa chính trị, khi căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, làm suy giảm nhu cầu nắm giữ USD như một tài sản trú ẩn.

Ngoài ra, các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cũng góp phần gây áp lực lên đồng bạc xanh. Giá nhập khẩu tăng thấp hơn kỳ vọng, qua đó làm dịu lo ngại lạm phát và mở ra khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Kỳ vọng này đang khiến dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản rủi ro, đồng thời thúc đẩy các quỹ đầu tư gia tăng vị thế bán USD.