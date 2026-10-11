Giá vàng hôm nay 11/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 11/10, vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt hầu hết các thương hiệu duy trì ổn định sau nhiều ngày biến động mạnh.

Theo đó, vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra giữ nguyên so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu như Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji... đồng loạt đi ngang, chỉ duy nhất Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm nhẹ và hiện các thương hiệu chủ yếu giao dịch ở mức từ 143,8 - 144,3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chốt phiên tuần mức 4.193 USD/ounce (theo Trading Economics) hiện tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước lại nới rộng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn và vàng 9999, giá niêm yết sáng 11/10 tiếp tục có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp, dù phần lớn sản phẩm chưa ghi nhận biến động so với ngày trước. Nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ có giá mua vào 141,3 triệu đồng/lượng, bán ra 144,3 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn PNJ 999.9 cũng duy trì đúng mức 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng; các dòng Kim Bảo và Phúc Lộc Tài cùng hàm lượng tại PNJ được niêm yết tương đương.

DOJI ghi nhận nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng tại Hà Nội ở mức 140,3 – 144,3 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết nhẫn tròn 999.9 ở 141,0 – 144,2 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn có giá 139,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra. Mức chênh lệch mua – bán của từng sản phẩm vì thế dao động khá khác nhau, ngay cả khi giá bán không cách biệt lớn.

Giá vàng hôm nay thế giới

Theo Lao Động, giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ vào rạng sáng hôm qua (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.193 USD/ounce, tăng mạnh 42 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó (4.141 USD/ounce).

Dẫn nguồn từ Kitco News, VOV đánh giá giá vàng thế giới kết thúc tuần ở mức cao hơn sau một giai đoạn biến động mạnh, khi áp lực ban đầu từ lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và những lo ngại về lạm phát tái diễn đã nhường chỗ cho sự phục hồi vào cuối tuần nhờ lợi suất giảm, giá dầu thấp hơn và hoạt động mua vào khi giá giảm xuống gần mức 4.100 USD/ounce.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall đang trên bờ vực của đa số lạc quan, trong khi chưa đến một nửa số người ở Phố Chính tin rằng vàng sẽ tăng giá trong tuần tới.