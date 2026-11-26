Sedan ngang cỡ Kia K5 giá 382 triệu đồng nâng cấp trang bị, động cơ tăng áp 1.5L GĐXH - Sedan giá từ 382 triệu đồng, sở hữu màn hình giải trí 10 inch, động cơ tăng áp 1.5L và hộp số tự động 6 cấp Aisin.

Kia K3 2027 trang bị có gì hấp dẫn?

Kia K3 2027

Kia K3 2027 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu Hàn Quốc với lưới tản nhiệt hình mũi hổ ở phía trước. Cụm đèn pha LED lấy cảm hứng từ hình ảnh bản đồ sao được thiết kế liền mạch với lưới tản nhiệt dạng tổ ong, tạo diện mạo hiện đại và thể thao hơn.

Phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu LED nối liền, kết hợp cùng phần viền cản sau thiết kế thể thao, giúp thân xe tạo cảm giác thấp và chắc chắn. Mẫu sedan mới có kích thước dài 4.666 mm, rộng 1.780 mm và cao 1.450 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. Khách hàng có thể lựa chọn 6 màu ngoại thất gồm trắng trong suốt, trắng ngọc trai, đen cực quang, xanh dương, đỏ rực rỡ và xám giữa các vì sao.

Bên trong cabin, Kia K3 2027 cung cấp ba tùy chọn phối màu gồm đen/xám, đen/đỏ và đen. Khoang nội thất sử dụng nhiều vật liệu mềm, vô-lăng bọc da và ghế da cao cấp. Khu vực táp-lô được trang bị cụm màn hình kép 10,25 inch, đảm nhiệm vai trò hiển thị thông tin và giải trí, trong khi cần số LCD cùng hệ thống đèn nội thất 71 màu có thể thay đổi theo chế độ lái giúp cabin trở nên hiện đại hơn.

Mẫu xe mới được tích hợp hệ thống kết nối thông minh Kia Connect, hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa OTA và kết nối giữa xe với hệ thống nhà thông minh. Hệ thống nhận diện giọng nói hai vùng cho phép cả người lái và hành khách thực hiện các thao tác bằng khẩu lệnh, đồng thời hỗ trợ ghi âm giọng nói, nhắc nhở thông minh và tùy chỉnh nguồn âm thanh.

Các ứng dụng giải trí phổ biến như iQiyi và QQ Music cũng được tích hợp trực tiếp. Kia còn bổ sung chế độ đỗ xe mới nhằm tăng cường bảo vệ quyền riêng tư khi xe được sử dụng trong dịch vụ cho thuê, trong khi chế độ im lặng hàng ghế sau có khả năng nhận diện hành khách phía sau, tắt loa phía sau và giảm âm lượng ở khu vực phía trước.

K3 2027 có ghế lái chỉnh điện 10 hướng, hệ thống điều hòa tự động tích hợp chức năng lọc không khí và có khả năng tự động chuyển sang chế độ tuần hoàn khi xe đi qua đường hầm. Ghế trước hỗ trợ thông gió và sưởi ấm, vô-lăng sưởi ấm cùng gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện và sưởi ấm. Riêng phiên bản 1.5L Comfort Premium có thể mua thêm gói "Enjoyment Package" với giá 1.000 nhân dân tệ, bao gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.

Các trang bị tiện dụng khác trên Kia K3 2027 gồm sạc điện thoại không dây, khởi động không cần chìa khóa, chìa khóa thông minh, mở cốp rảnh tay và chìa khóa Bluetooth BLE. Người dùng cũng có thể điều khiển một số chức năng của xe thông qua điện thoại thông minh. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe gồm cảm biến trước và sau kết hợp camera lùi, giúp việc đưa xe vào những không gian hẹp thuận tiện hơn.

Một trong những điểm đáng chú ý của Kia K3 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh cấp độ 2.

Một trong những điểm đáng chú ý của Kia K3 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh cấp độ 2. Danh sách công nghệ bao gồm Hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA với khả năng nhận diện phương tiện, người đi bộ và xe hai bánh; kiểm soát hành trình hỗ trợ định vị NSCC-Z/C; Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc HDA; Hỗ trợ giữ làn đường LFA; Cảnh báo lệch làn đường LDW; Hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau RCCA; Cảnh báo điểm mù BCW và Cảnh báo mất tập trung của người lái DAW. Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí.

Trong đó, FCA có thể phát hiện người đi bộ và các phương tiện không có động cơ trên đường, đưa ra cảnh báo và can thiệp phanh khi hệ thống xác định nguy cơ va chạm. Hệ thống NSCC-Z/C sử dụng dữ liệu định vị để điều chỉnh tốc độ xe theo điều kiện tuyến đường, đồng thời có thể giảm tốc trước khi vào cua. HDA hỗ trợ người lái trên đường cao tốc bằng cách duy trì vị trí xe ở giữa làn đường và giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Kia K3 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 143,9 Nm, kết hợp hộp số vô cấp thông minh IVT. Xe cung cấp 4 chế độ lái gồm Comfort, Smart, Eco và Sport, cho phép người lái lựa chọn đặc tính vận hành phù hợp với từng điều kiện. Động cơ được trang bị hệ thống phun nhiên liệu kép cùng hệ thống quản lý nhiệt thông minh nhằm nâng cao hiệu suất nhiệt và tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của Kia K3 2027 đạt 5,77 lít/100 km, hoặc 5,55 lít/100 km đối với phiên bản được trang bị hệ thống ISG. Hệ thống truyền động được thiết kế với tuổi thọ hơn 300.000 km, đồng thời hướng tới chi phí bảo dưỡng hợp lý. Xe sử dụng bình nhiên liệu 53 lít và có thể đạt phạm vi hoạt động kết hợp hơn 900 km sau mỗi lần đổ đầy.

Giá Kia K3 2027 có đủ sức cạnh tranh?

Kia K3 2027 đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc với 5 phiên bản, giá niêm yết từ 97.300-115.300 nhân dân tệ (tương đương 377,54-447,38 triệu đồng).

Tại Việt Nam, giá niêm yết xe Kia K3 tại Việt Nam hiện dao động khoảng 549 – 649 triệu đồng tùy phiên bản và chương trình ưu đãi đại lý.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.