Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,11%, hiện ở mức 103,71 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,17%, lên 1,0983 USD, đồng yên Nhật tăng 0,06%, lên 159,13 USD. Trong khi đó, USD giảm 0,63%, xuống 0,83 franc Thụy Sĩ, đồng AUD giảm 0,15%, xuống 0,6628 USD....

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 103,71 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR biến động trái chiều tại các ngân hàng.

Đồng franc Thụy Sĩ và yên Nhật, hai đồng tiền trú ẩn an toàn, tăng giá trong phiên giao dịch ngày 25/11 khi thị trường chứng khoán biến động mạnh trước làn sóng bán tháo cổ phiếu AI. Nasdaq Composite có thời điểm giảm khoảng 4% nhưng phục hồi, chốt phiên giảm 0,6%, khiến đồng USD đảo chiều suy yếu sau khi được hỗ trợ bởi tâm lý né tránh rủi ro.

Giới đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn cao. Theo số liệu công bố ngày 25/11, chỉ số PCE tháng 10 tăng 0,3%, sau mức tăng 0,5% trong tháng 9; PCE lõi cũng tăng 0,3%, tương đương tháng trước. Tuy nhiên, kỳ vọng lạm phát đã giảm trong những tuần gần đây do giá dầu đi xuống.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 26/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi đã tăng 11 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.679 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ chiều bán ra so với phiên hôm qua, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.912 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 26/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 26/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 26/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 26/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 26/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 26/11/2026.

Tỷ giá USD tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD đã tăng 50 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,610-26,020 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.475-26.015 đồng/USD, đã giảm 70 đồng chiều mua vào và tăng 25 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,640-26,020 đồng/USD, đã tăng 45 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Hôm nay 25/11, khảo sát tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng tại thời điểm 06h22 phút cho thấy giá Đô la Mỹ không biến động so với phiên hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.233 đồng và bán ra là 26.343 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 26/11, biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,536.99-28,989.55 đồng/EUR, đã tăng 3 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.494-29.214 đồng/EUR, đã giảm 221 đồng chiều mua vào và tăng 189 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,798-29,003 đồng/EUR, tăng 104 đồng chiều mua vào và giảm 75 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 155.96-166.70 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên tăng nhẹ chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 156,84-168,34 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 157.89-167.08 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Người mua USD cần lưu ý những gì?

Ngày 26/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu sau đà tăng tuần trước. Tại thị trường trong nước lại diễn biến trái chiều, giá USD tăng nhẹ ở khối ngân hàng nhưng lại chững giá tại thị trường chợ đen.

Có thể thấy, dù biến động, nhưng đồng USD vẫn giữ vị thế vững chắc, có ảnh hưởng lớn tới các đồng tiền chủ chốt trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD/VND vẫn tương đối ổn định, thậm chí có những thời điểm diễn biến trái chiều với xu hướng của đồng USD trên thị trường quốc tế. Điều này cho thấy tỷ giá trong nước không chỉ chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của đồng bạc xanh mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu. Do đó, USD thế giới tăng giá không đồng nghĩa tỷ giá trong nước sẽ tăng tương ứng và ngược lại. Người mua cần theo dõi diễn biến thị trường, cân nhắc kỹ trước khi quyết định, tránh tâm lý chạy theo những biến động ngắn hạn.

Đối với những người có nhu cầu mua USD để phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, cần xác định cụ thể số ngoại tệ cần sử dụng và thời điểm phát sinh nhu cầu. Trong trường hợp chưa cần dùng toàn bộ số tiền ngay lập tức, người mua có thể chia thành nhiều đợt để giảm thiểu rủi ro khi tỷ giá biến động. Đồng thời, nên tham khảo giá bán USD tại nhiều ngân hàng để lựa chọn mức giá phù hợp.

Trong khi đó, những người mua USD với mục đích đầu tư, kỳ vọng hưởng chênh lệch tỷ giá cần đặc biệt thận trọng. Việc mua vào khi tỷ giá đã ở mức cao nhưng đồng USD không tiếp tục tăng có thể khiến lợi nhuận kỳ vọng giảm sút, thậm chí phát sinh thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Tỷ giá USD hôm nay 25/11: Đồng Đô la Mỹ quay đầu giảm, thị trường 'chợ đen' vẫn bật tăng, người mua cần lưu ý gì? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 25/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.