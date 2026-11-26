Xe ga có động cơ siêu mạnh, phanh ABS 2 kênh, TCS, giá 93 triệu đồng có dễ thế chân Honda SH? GĐXH - Xe ga mới đang được khách hàng săn đón nhờ thiết kế đẹp hơn cả Honda SH và SH Mode, xe có phanh ABS 2 kênh, màn TFT, giá cực mềm.

Honda ra mắt xe máy điện sang hơn cả SH Mode

Honda Sundiro chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga điện mới mang tên CE6

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Honda Sundiro chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện mới mang tên CE6.

Theo Tạp chí công nghệ Techz, CE6 được định vị là mẫu xe tay ga điện phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị, hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện nhỏ gọn, linh hoạt và có mức giá dễ tiếp cận. Việc cung cấp 4 phiên bản với cấu hình và trang bị khác nhau giúp người dùng có thêm lựa chọn phù hợp với ngân sách cũng như nhu cầu sử dụng.

CE6 được định vị là mẫu xe tay ga điện phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị

Về khả năng vận hành, các phiên bản SE, MAX và MAX+ Special Edition được trang bị động cơ điện có công suất định mức 3 kW, công suất tối đa đạt 5 kW. Xe có tốc độ tối đa 70 km/h, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị.

CE6 cung cấp hai tùy chọn pin dung lượng 25 Ah và 38 Ah, tương ứng phạm vi hoạt động 38 km và 64 km. Thời gian sạc đầy khoảng 6,5 giờ. Tuy nhiên, phạm vi di chuyển này vẫn còn khá khiêm tốn, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng xe cho các hành trình dài.

CE6 cung cấp hai tùy chọn pin dung lượng 25 Ah và 38 Ah

Ở phương diện an toàn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên hai phiên bản MAX và MAX+ Special Edition. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý giữa các cấu hình. Bên cạnh đó, toàn bộ dòng CE6 sử dụng chiều cao yên 760 mm, hệ thống giảm xóc trước có hành trình 90 mm và giảm xóc sau 75 mm. Xe được trang bị lốp bán nhiệt luyện nhằm tăng độ bám đường và cải thiện sự ổn định khi vận hành.

Các trang bị công nghệ trên CE6 bao gồm màn hình TFT kích thước 7 inch, hệ thống đèn chiếu sáng LED cường độ cao CLASS CS và hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS dưới dạng tùy chọn. Những trang bị này góp phần nâng cao tính tiện dụng cũng như khả năng quan sát khi di chuyển vào ban đêm.

Các trang bị công nghệ trên CE6 bao gồm màn hình TFT kích thước 7 inch,

Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất MAX+ Special Edition được bổ sung thêm nhiều công nghệ hỗ trợ điện tử. Ngoài hệ thống ABS, xe còn có kiểm soát lực kéo TCS khi vào cua, chức năng kiểm soát lực kéo ngược và tính năng giám sát góc nghiêng. Các công nghệ này được kỳ vọng cải thiện khả năng kiểm soát xe, tăng độ ổn định và hỗ trợ người lái trong những tình huống vận hành khác nhau.

Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất MAX+ Special Edition được bổ sung thêm nhiều công nghệ hỗ trợ điện tử.

Việc ra mắt mẫu CE6 đánh dấu bước tiến mới của Honda Sundiro trong lĩnh vực xe tay ga điện tại Trung Quốc. Thay vì tập trung vào một phiên bản duy nhất, thương hiệu lựa chọn chiến lược phát triển nhiều cấu hình, từ Citi có giá dễ tiếp cận đến MAX+ Special Edition sở hữu hệ thống công nghệ và an toàn đầy đủ hơn.

Giá xe máy điện Honda CE6 dễ dàng thay thế Vision?

Theo Tạp chí Thời trang vàng, 4 phiên bản gồm Citi, SE, MAX và MAX+ Special Edition, giá bán khởi điểm từ 4.999 nhân dân tệ (khoảng 24 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất MAX+ Special Edition có giá 7.599 nhân dân tệ, tương đương khoảng 37 triệu đồng.

Với mức giá khởi điểm khoảng 24 triệu đồng, CE6 có lợi thế về khả năng tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động tối đa 64 km vẫn là yếu tố cần cân nhắc. Khả năng cạnh tranh của mẫu xe trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào trải nghiệm vận hành thực tế, độ bền pin cũng như chất lượng dịch vụ hậu mãi.

Dù vậy, Honda Sundiro CE6 không phải xe ga xăng 125cc mà là xe tay ga điện ra mắt tại thị trường Trung Quốc với giá quy đổi khoảng 24 – 37 triệu đồng, nên không dễ thay thế trực tiếp Honda Vision.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.