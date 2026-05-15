Giá vàng hôm nay 15/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Cả vàng SJC và vàng nhẫn đều điều chỉnh giảm.

Lúc 8h33 ngày 15/5, SJC điều chỉnh giá vàng miếng giảm 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 161-164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức 160,8-163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, xuống mức 161-164 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng được giao dịch ở mức 161-164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hạ 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 161-164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 161-163,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều.

Chốt phiên giao dịch hôm qua 14/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức 161,8-164,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 162-164,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không biến động so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Đến 8h26', giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc về sát 4.600 USD/ounce, giao dịch ở mức giá 4.619 USD/ounce.

Sáng nay, lúc 7h giá vàng thế giới giao dịch dưới 4.650 USD/ounce. Cú sập mạnh hồi đêm đã khiến vàng rời xa ngưỡng 4.700 USD.

Lúc 22h30 ngày 14/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.684 USD/ounce, mức độ biến động rất thấp.