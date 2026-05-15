Giá vàng hôm nay 15/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Lúc 8h33 ngày 15/5, SJC điều chỉnh giá vàng miếng giảm 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 161-164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức 160,8-163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, xuống mức 161-164 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng được giao dịch ở mức 161-164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hạ 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 161-164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 161-163,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều.
Chốt phiên giao dịch hôm qua 14/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức 161,8-164,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với phiên trước.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 162-164,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không biến động so với chốt phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Đến 8h26', giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc về sát 4.600 USD/ounce, giao dịch ở mức giá 4.619 USD/ounce.
Sáng nay, lúc 7h giá vàng thế giới giao dịch dưới 4.650 USD/ounce. Cú sập mạnh hồi đêm đã khiến vàng rời xa ngưỡng 4.700 USD.
Lúc 22h30 ngày 14/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.684 USD/ounce, mức độ biến động rất thấp.
