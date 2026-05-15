Xe ga 125cc giá 35 triệu đồng đẹp chẳng kém Air Blade, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Vision

Click 125 phiên bản 2026

Honda chính thức mở bán mẫu xe tay ga Click 125 phiên bản 2026 tại một số thị trường Đông Nam Á với giá khởi điểm từ khoảng 35 triệu đồng. Mẫu xe mới nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế thể thao hơn cùng loạt nâng cấp về tiện ích và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Ở phiên bản mới, Honda Click 125 tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế góc cạnh, năng động, hướng đến nhóm khách hàng trẻ thường xuyên di chuyển trong đô thị. Phần đầu xe được tinh chỉnh với cụm đèn pha sắc sảo hơn, kết hợp dải đèn định vị và xi-nhan đặt cao, tạo cảm giác hiện đại và thể thao hơn đời cũ.

Honda Click 125 2026 còn được bổ sung nhiều trang bị tiện ích

Phía sau xe cũng được làm mới với cụm đèn hậu thiết kế liền mạch, đồng bộ với tổng thể thân xe. Trong khi đó, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD tiếp tục được duy trì, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành như tốc độ, mức nhiên liệu và quãng đường di chuyển.

Bên cạnh thay đổi về ngoại hình, Honda Click 125 2026 còn được bổ sung nhiều trang bị tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Xe có cổng sạc USB Type-C bố trí trong hộc chứa đồ phía trước, giúp người dùng dễ dàng sạc điện thoại khi di chuyển.

Một số phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key cùng tính năng Idling Stop tự động ngắt động cơ khi dừng chờ quá 3 giây nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải trong điều kiện giao thông đông đúc.

Mẫu xe tay ga này sở hữu cốp chứa đồ dung tích khoảng 18 lít, đủ đáp ứng nhu cầu chứa các vật dụng cá nhân cơ bản. Hệ thống phanh CBS tiếp tục được trang bị nhằm phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau, hỗ trợ tăng độ an toàn khi vận hành.

Sức mạnh của Honda Click 125 đến từ khối động cơ 125cc

Sức mạnh của Honda Click 125 đến từ khối động cơ 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, kết hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI và nền tảng eSP. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 50,3 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC, tức chưa đến 2L/100 km, thuộc nhóm xe ga tiết kiệm nhiên liệu đáng chú ý trong phân khúc phổ thông hiện nay.

Động cơ của Click 125 2026 cũng được đánh giá cho khả năng vận hành ổn định

Động cơ của Click 125 2026 cũng được đánh giá cho khả năng vận hành ổn định, phù hợp với nhu cầu đi lại thường xuyên trong đô thị nhờ trọng lượng gọn nhẹ và khả năng tăng tốc mượt mà.

Giá xe ga 125cc Honda Click 125

Tại thị trường Philippines, Honda Click 125 phiên bản mới được phân phối với mức giá dao động khoảng 82.400 - 86.900 peso, tương đương 35 - 37 triệu đồng tùy phiên bản.

Trong bối cảnh nhu cầu đối với xe tay ga cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu tiếp tục tăng tại Đông Nam Á, sự xuất hiện của Honda Click 125 2026 được xem là động thái nhằm củng cố vị thế của Honda trong phân khúc xe ga phổ thông. Với thiết kế hiện đại, nhiều tiện ích và mức giá dễ tiếp cận, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút với nhóm khách hàng trẻ và người dùng đô thị.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.