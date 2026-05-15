Giá bạc hôm nay 15/5: Người mua bạc khấp khởi vui mừng vì giá giảm 5 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua

Thứ sáu, 10:00 15/05/2026
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 15/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh sau 3 ngày lập đỉnh, giá bán tụt xuống vùng 82 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 15/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và xã hội, giá bạc mở phiên sáng nay đồng loạt giảm mạnh ở hầu hết các hệ thống. Tại Phú Quý, giá bạc bán ra sáng nay liên tục điều chỉnh giảm, tại khung giờ 9h13 phút, giá bán cập nhật ở vùng 82,453 triệu đồng/kg, tương đương 3,092 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán khung giờ này sáng qua đang chạm đỉnh 89,039 triệu đồng/kg, tương đương 3,339 triệu đồng/lượng. 

Giá bạc Ancarat

Giá bạc tại hệ thống Ancarat cũng giảm sau khi lập đỉnh những ngày trước, giá bán hôm qua tại khung giờ 9h29 phút đang duy trì ở vùng 88,507 triệu đồng/kg, tương đương 3,319 triệu đồng/lượng. Thì tại khung giờ 9h23 phút sáng nay, giá bán giảm chỉ còn 82,347 triệu đồng/kg, tương đương 3,088 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Giá bạc cũng có sự điều chỉnh giảm mạnh tại hệ thống Sacombank-SBJ, so với giá bán cùng khung giờ sáng qua, giá bán ra hôm nay đã giảm 5,6 triệu đồng/kg, tụt xuống vùng 82,400 triệu đồng/kg, tương đương 3,090 triệu đồng/lượng.

Giá bạc DOJI

Động thái giảm mạnh cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra tại khung giờ 09h28 phút đang được niêm yết ở mức 3,093 triệu đồng/lượng và khoảng 15,465 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 3,322 triệu đồng/lượng và khoảng 16,610 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc thế giới hôm nay

Động thái giảm mạnh sau khi lập đỉnh cũng xuất hiện tại thị trường thế giới. Trong 3 ngày liên tiếp giá bạc thế giới duy trì ổn định ở đỉnh 86-87 USD/ounce. Thì hôm nay, giá bạc sụt giảm mạnh xuống vùng 81 USD/ounce. 

Dù biên độ dao động quanh vùng 80-87 USD/ounce. Và đà phục hồi mạnh cho thấy sự bứt phá cũng như tín hiệu tích cực của giá bạc trong thời gian qua. Tuy nhiên mức tăng không duy trì quá lâu, cho thấy giá bạc trong nước và thế giới vẫn còn nhiều biến động, khó nắm bắt.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
