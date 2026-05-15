Giá bạc hôm nay 15/5: Người mua bạc khấp khởi vui mừng vì giá giảm 5 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 15/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh sau 3 ngày lập đỉnh, giá bán tụt xuống vùng 82 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 15/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và xã hội, giá bạc mở phiên sáng nay đồng loạt giảm mạnh ở hầu hết các hệ thống. Tại Phú Quý, giá bạc bán ra sáng nay liên tục điều chỉnh giảm, tại khung giờ 9h13 phút, giá bán cập nhật ở vùng 82,453 triệu đồng/kg, tương đương 3,092 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán khung giờ này sáng qua đang chạm đỉnh 89,039 triệu đồng/kg, tương đương 3,339 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Giá bạc tại hệ thống Ancarat cũng giảm sau khi lập đỉnh những ngày trước, giá bán hôm qua tại khung giờ 9h29 phút đang duy trì ở vùng 88,507 triệu đồng/kg, tương đương 3,319 triệu đồng/lượng. Thì tại khung giờ 9h23 phút sáng nay, giá bán giảm chỉ còn 82,347 triệu đồng/kg, tương đương 3,088 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Giá bạc cũng có sự điều chỉnh giảm mạnh tại hệ thống Sacombank-SBJ, so với giá bán cùng khung giờ sáng qua, giá bán ra hôm nay đã giảm 5,6 triệu đồng/kg, tụt xuống vùng 82,400 triệu đồng/kg, tương đương 3,090 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Động thái giảm mạnh cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra tại khung giờ 09h28 phút đang được niêm yết ở mức 3,093 triệu đồng/lượng và khoảng 15,465 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 3,322 triệu đồng/lượng và khoảng 16,610 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay
Động thái giảm mạnh sau khi lập đỉnh cũng xuất hiện tại thị trường thế giới. Trong 3 ngày liên tiếp giá bạc thế giới duy trì ổn định ở đỉnh 86-87 USD/ounce. Thì hôm nay, giá bạc sụt giảm mạnh xuống vùng 81 USD/ounce.
Dù biên độ dao động quanh vùng 80-87 USD/ounce. Và đà phục hồi mạnh cho thấy sự bứt phá cũng như tín hiệu tích cực của giá bạc trong thời gian qua. Tuy nhiên mức tăng không duy trì quá lâu, cho thấy giá bạc trong nước và thế giới vẫn còn nhiều biến động, khó nắm bắt.
Tỷ giá USD hôm nay 15/5: Đồng Đô la Mỹ tăng cả ở khối ngân hàng và chợ đenGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 15/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 15/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng.
Xe máy điện giá 32 triệu đồng thiết kế đẹp ngang SH Mode, trang bị 'siêu xịn', chi trả ngang Vision phù hợp chị em đi trong đô thịGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá siêu hấp dẫn chỉ 32 triệu đồng, dễ thế chân Honda Vision trở thành ‘xe ga quốc dân’.
Xe ga 125cc giá 35 triệu đồng đẹp chẳng kém Air Blade, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc có mức giá hấp dẫn nhưng sở hữu nhiều trang bị và thiết kế hiện đại.
Khởi động tuyến đường sắt đô thị số 5, giá biệt thự trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội nhảy múaGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá biệt thự trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, rẻ hiếm thấy, xịn chẳng kém iPhone 14 Pro Max có nên mua?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max rẻ hiếm thấy trở thành cái tên được săn đón gắt gao nhất trên thị trường máy cũ và máy đổi bảo hành.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14/5: Đồng USD tăng, đồng Yen giảm nhẹGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 14/5/2026, tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác tăng giảm như nào?
Xe ga 110cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị hiện đại, khách đua chốt mua nhờ giá rẻ ngang VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 110cc với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn LEAD và SH Mode nhờ giá bán siêu rẻ chỉ 33 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 14/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn liệu có giảm xuống dưới 160 triệu đồng/lượng?
Xe máy điện giá 30 triệu đồng đẹp long lanh, đi 158km/lần sạc, trang bị công nghệ cho ô tô, rẻ hơn Vision chị em nhìn là mêGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện gây ấn tượng với quãng đường 158 km/lần sạc, nhiều công nghệ thông minh và giá chỉ khoảng 30 triệu đồng.
Xe máy điện Honda giá 18,9 triệu đồng thiết kế cá tính đẹp ngang SH Mode, trang bị tiện ích, rẻ hơn Vision, chỉ ngang Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế đẹp long lanh lấn át cả SH Mode và Vision, giá bán siêu rẻ chỉ 18,9 triệu đồng.